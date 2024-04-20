«Δυστυχώς, ο πατέρας μου δεν έχει την ελευθερία του για να πει αυτά που θέλει και να περάσει το μήνυμα που θέλει και να μεταφέρει τους λόγους για τους οποίους ο ίδιος ο Πρωθυπουργός και η ΝΔ επέλεξαν τον πατέρα μου ως υποψήφιο ευρωβουλευτή», ανέφερε στον ΣΚΑΪ και στην εκπομπή «Δεκατιανοί» με τους Γιάννη Πιτταρά ο γιος του Φρέντι Μπελέρη, Πέτρος.

Ερωτηθείς για το πόσο σημαντική είναι η υποψηφιότητα του πατέρα του για τους ομογενείς της Αλβανίας, ο Πέτρος Μπελέρης απάντησε: «Είναι οξυγόνο και μόνο η κίνηση. Είναι μία ιστορική υποψηφιότητα. Δεν έχει υπάρξει ξανά βορειοηπειρώτης στο ευρωκοινοβούλιο. Θα είναι μία φωνή που θα υπερασπιστεί και θα αναδείξει διάφορα ζητήματα, όπως το κράτος δικαίου, ο μη σεβασμός του τεκμηρίου της αθωότητας, ο μη σεβασμός του δικαιώματος εκλέγειν και εκλέγεσθαι, ο μη σεβασμός των μειονοτήτων. Θα ανοίξουν κάποιοι προβολείς πάνω από αυτά τα ζητήματα».

Σχετικά με τις αντιδράσεις που έχουν υπάρξει στην Αλβανία, ο κ. Μπελέρης τόνισε ότι «τους τελευταίους 11 μήνες έχουμε δεχθεί πολλές απειλές, έχουμε σχεδόν κανιβαλιστεί στα αλβανικά ΜΜΕ. Αυτά τροφοδοτούνται από ακραίους εθνικιστικούς κύκλους».

«Μετά την ανακοίνωση της υποψηφιότητάς του έχει αναταθεί ψυχολογικά, έκανε υπομονή και δεν υποχώρησε στο δίκαιο αίτημά μας. Είναι μία στιγμή δικαίωσης. Σημασία έχει να βγει νικητής από τη φυλακή και όχι ακρωτηριασμένος πολιτικά, όπως θέλουν οι Αλβανοί. Και γι' αυτό είμαστε ευγνώμονες στον Έλληνα Πρωθυπουργό, για την ευκαιρία που μας δίνει», κατέληξε ο κ. Μπελέρης.

