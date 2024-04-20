«Είμαι περήφανος για τη χθεσινή ημέρα. Παρουσιάσαμε τους υποψηφίους που θα δώσουν τη μάχη των ευρωεκλογών. Ένα ψηφοδέλτιο Προοδευτικής Αριστείας» αναφέρει σήμερα στα social media ο Στέφανος Κασσελάκης, σχολιάζοντας την χθεσινή παρουσίαση του ευρωψηφοδελτίου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

«Άνθρωποι που δεν προέκυψαν από συσκέψεις με συμβούλους μου, κομματικές ισορροπίες και προσωπικές σχέσεις, αλλά από εσάς.Μέσα από μια πρωτοποριακή διαδικασία που έδωσε τη δυνατότητα σε όλες και όλους εσάς να θέσετε υποψηφιότητα, να ψηφιστείτε από τα μέλη και τους φίλους του ΣΥΡΙΖΑ, να πάρετε τον ΣΥΡΙΖΑ στα χέρια.

Κάτι γίνεται.

Κάτι γεννιέται.

Ένα κίνημα από κάτω προς τα πάνω.

Άνθρωποι που λένε «δεν πάει άλλο» και συντάσσονται με ένα κόμμα για πρώτη φορά.

Θέλουμε καλύτερη ζωή και τη θέλουμε τώρα!» αναφέρει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

