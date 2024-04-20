Βραδινή έξοδο στου Ψυρρή είχαν χθες το βράδυ οι υποψήφιοι ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ με τον πρόεδρο του κόμματος Στέφανο Κασσελάκη, αμέσως μετά την εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Πολιτισμού - Ελληνικός Κόσμος για την παρουσίαση του ευρωψηφοδελτίου του ΣΥΡΙΖΑ.

Σε χαλαρή ατμόσφαιρα, οι υποψήφιοι είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν ένα ποτό, να τα πουν με τον Στέφανο Κασσελάκη και να τραβήξουν selfies μαζί του.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.