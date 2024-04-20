Λογαριασμός
Έξοδος στου Ψυρρή για τον Στέφανο Κασσελάκη και τους υποψηφίους ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ (Φωτογραφίες)

 Οι υποψήφιοι είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν ένα ποτό, να τα πουν με τον Στέφανο Κασσελάκη και να τραβήξουν selfies μαζί του

Βραδινή έξοδο στου Ψυρρή είχαν χθες το βράδυ οι υποψήφιοι ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ με τον πρόεδρο του κόμματος Στέφανο Κασσελάκη, αμέσως μετά την εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Πολιτισμού - Ελληνικός Κόσμος για την παρουσίαση του ευρωψηφοδελτίου του ΣΥΡΙΖΑ. 

Σε χαλαρή ατμόσφαιρα, οι υποψήφιοι είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν ένα ποτό, να τα πουν με τον Στέφανο Κασσελάκη και να τραβήξουν selfies μαζί του.

Πηγή: skai.gr

