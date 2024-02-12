Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στις δηλώσεις του μετά τη συνάντηση με τον Πρόεδρο της Σερβίας Αλεξάντερ Βούτσιτς, τόνισε ότι η Ελλάδα είναι ο πιο σταθερός σύμμαχος της Σερβίας για την ευρωπαϊκή προοπτική της και πρόσθεσε ότι οι συνομιλίες απέκτησαν νέα δυναμική στις Βρυξέλλες μετά τις αποφάσεις που ελήφθησαν για άλλα κράτη.

Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι πρέπει το Βελιγράδι να αξιοποιήσει την ευνοϊκή συγκυρία και εξέφρασε την ικανοποίησή του που άκουσε τον Πρόεδρο της Σερβίας να μιλά ξεκάθαρα για της ευρωπαϊκή πορεία της χώρας του.

«Δεν μπορεί να υπάρχει μέλλον για τα δυτικά Βαλκάνια χωρίς να υπάρχει ευρωπαϊκό μέλλον για τη Σερβία. Στρατηγικός στόχος για την Ελλάδα είναι η ένταξη των δυτικών Βαλκανίων στην Ευρώπη», είπε ο κ. Μητσοτάκης.

Ξεκίνησε τις δηλώσεις του λέγοντας ότι κάθε φορά που βρίσκεται στο Βελιγράδι αισθάνεται σαν να βρίσκεται σπίτι του, και είπε ότι διαπιστώνει την πρόοδο των διμερών σχέσεων στο πέρασμα του χρόνου. Όπως είπε συμβαδίζουν οι δυο χώρες στις ιστορικές επιλογές, και η συμπόρευση απέκτησε στρατηγικό χαρακτήρα με την διακήρυξη που υπογράφτηκε το 2019 στην Αθήνα.

«Το βλέμμα μας είναι στραμμένο σε ένα μέλλον ανάπτυξης και ευημερίας, και επιβεβαιώσαμε την απόφασή μας για περαιτέρω συνεργασία, και γι'αυτό είμαι εδώ με 4 υπουργούς και ευρύτατη επιχειρηματική αποστολή», είπε ο κ. Μητσοτάκης.

Τόνισε ότι τη χώρα μας την ενδιαφέρει η διασύνδεση με τη Σερβία μεταξύ άλλων στην ενέργεια και στις μεταφορές και στον εκσυχρονισμό της γραμμής Θεσσαλονίκη- Βελιγράδι και την ολοκλήρωση του άξονα Πειραιά- Βουδαπέστη που, όπως είπε, είναι στρατηγικής σημασίας για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη και πρέπει να αξιοποιηθούν γι' αυτό ευρωπαϊκοί πόροι.

Ο κ. Μητσοτάκης είπε επίσης ότι η Ελλάδα ενθαρρύνει την συμμετοχή της ΕΕ στην ανάπτυξη της Βαλκανικής χερσονήσου και πρόσθεσε ότι η διμερής συνεργασία επεκτείνεται στην ενεργειακή ασφάλεια και τον εφοδιασμό και η Αθήνα υποστηρίζει τον κάθετο αγωγό μεταφοράς αερίου από το νότο στο βορρά, ενώ μέσω του τερματικού σταθμού της Ρεβυθούσας και άλλων σταθμών θα μπορούμε να μεταφέρουμε αέριο στη Σερβία.

«Παράγουμε σχεδόν το 50% της ενέργειας από ΑΠΕ και φιλοδοξούμε να γίνουμε κόμβος εξαγωγής ενέργειας. Έχουμε την τεχνογνωσία», είπε ο κ. Μητσοτάκης και χαρακτήρισε τη Σερβία ως την «μακράν μεγαλύτερη οικονομία στα δυτικά Βαλκάνια», υπογραμμίζοντας ότι η «διασύνδεση μας μόνο όφελος μπορεί να έχει για τις δυο χώρες».

«Μπορούμε να κάνουμε το 2024 χρονιά σημαντικής προόδου για τη Σερβία», είπε ο πρωθυπουργός. Πρόσθεσε ότι ενημερώθηκε για τον διάλογο με την Πρίστινα, λέγοντας ότι σταθερή θέση της Ελλάδας είναι ότι ο διάλογος είναι μονόδρομος για την εξομάλυνση των σχέσεων των δυο πλευρών και θα σηματοδοτούσε σταθερότητα στην περιοχή.

«Παρακολουθούμε με ανησυχία τις εντάσεις των τελευταίων μηνών», είπε ο κ. Μητσοτάκης και κατέληξε λέγοντας ότι συζητήθηκαν και θέματα που αφορούν τις τελευταίες εξελίξεις στην Μέση Ανατολή, την Ουκρανία, την Ερυθρά θάλασσα, τονίζοντας ότι είναι κοινές οι θέσεις μας με γνώμονα το διεθνές δίκαιο.

Αλ. Βούτσιτς: Η Ελλάδα είναι ο πιο ειλικρινής υποστηρικτής της ευρωπαϊκής προοπτικής της Σερβίας

Ο Σέρβος Πρόεδρος Αλεξάνταρ Βούτσιτς, στην κοινή συνέντευξη Τύπου με το Έλληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, δήλωσε ικανοποιημένος από τη συνάντηση υπογραμμίζοντας ότι συζητήθηκαν θέματα που αφορούν την ευρωπαϊκή προοπτική, τη συνεργασία στην ενέργεια και την ανάπτυξη των υποδομών. Ο Βούτσιτς εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του στην Ελλάδα για την υποστήριξη που παρέχει στην ευρωπαϊκή πορεία της Σερβίας. «Η Ελλάδα είναι ο μεγαλύτερος και πιο ειλικρινής υποστηρικτής της ευρωπαϊκής προοπτικής της Σερβίας και την ευχαριστούμε για αυτήν την στάση της» δήλωσε ο Βούτσιτς. Ο Πρόεδρος της Σερβίας εξέφρασε παράπονα για την στάση των Βρυξελών και για τις αναστολές που εκδηλώνονται σχετικά με την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση των Δυτικών Βαλκανίων.

«Κατανοούμε ότι η ΕΕ πολλές φορές δεν είναι ευχαριστημένη από εμάς αλλά θα πρέπει να δηλώσω ότι περιμένουμε σαφή σημάδια που να ενθαρρύνουν την ευρωπαϊκή μας προοπτική» δήλωσε ο κ. Βούτσιτς. Διαβεβαίωσε ωστόσο ότι «η Σερβία θα παραμείνει αφοσιωμένη στην ευρωπαϊκή της πορεία».

Αναφερόμενος σε θέματα οικονομικής συνεργασίας των δύο χωρών δήλωσε ότι η Σερβία αναπτύσσεται ραγδαία τα τελευταία χρόνια και υπάρχουν πολλές ευκαιρίες για τις ελληνικές εταιρείες. «Καλωσορίζουμε όλες τις ελληνικές εταιρείες. Εμείς δεν έχουμε πρόβλημα πόρων αλλά έλλειψη εταιρειών που θα υλοποιήσουν όλα τα έργα που χρειαζόμαστε. Γι αυτό παρακάλεσα τον κ. Μητσοτάκη να βοηθήσει για να φτάσουν εταιρείες από την Ελλάδα που θα αναλάβουν διάφορά πρότζεκτ σε τομείς όπως στις υποδομές, την ενέργεια τις ανανεώσιμες πηγές» επισήμανε ο Πρόεδρος της Σερβίας.

Ιδιαίτερη σημασία έδωσε ο Αλ. Βούτσιτς στον εκσυγχρονισμό τού σιδηροδρομικού δικτύου από τη Θεσσαλονίκη μέχρι το Βελιγράδι. «Συζητήσαμε το θέμα με τον κ. Μητσοτάκη και συμφωνήσαμε ότι πρόκειται για ένα στρατηγικής σημασίας έργο για τις δυο χώρες. Ιδιαίτερα για την Σερβία η σιδηροδρομική διασύνδεση με τη Θεσσαλονίκη αποτελεί ζωτικής σημασίας, διότι εμείς χρειαζόμαστε ένα λιμάνι απ όπου θα εισάγουμε και θα εξάγουμε προϊόντα» τόνισε στην συνέντευξη Τύπου ο Πρόεδρος της Σερβίας.

Αναφερόμενος στην παγκόσμια έκθεση EXPO 2027 επανέλαβε ότι αποτελεί ευκαιρία προβολής και για την Ελλάδα και κάλεσε ελληνικές κατασκευαστικές εταιρείες να συμμετάσχουν στα έργα υποδομών που αφορούν την έκθεση.

Ο Βούτσιτς αναφέρθηκε επίσης και στον τουρισμό, σημειώνοντας ότι τα μεγάλα έργα υποδομών που βρίσκονται σε εξέλιξη και άλλα που προγραμματίζονται θα δώσουν ώθηση και στην τουριστική ανάπτυξη των δύο χωρών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

