Στην επίσκεψη του πρωθυπουργού στη Σερβία αναφέρθηκε κατά την τοποθέτησή του ο κ. Μαρινάκης, ο οποίος όπως ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης εξέφρασε τη διαχρονική στήριξη της Ελλάδας στην ένταξη της Σερβίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Κατατέθηκε στην Βουλή προς συζήτηση και ψήφιση το Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης για τις αλλαγές στον Ποινικό Κώδικα και τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας με το οποίο αυξάνεται το ανώτατο όριο κάθειρξης επί συρροής κακουργημάτων στα 25 έτη από τα 20 και αντιστοίχως πλημμελημάτων στα 10 από 8, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Αναφορικά με την αυριανή συνάντηση του πρωθυπουργού με τους αγρότες, ο ίδιος ανέφερε ό τι «διαβάσαμε τα αιτήματα των αγροτών και έχουμε πει πολλές φορές ότι είναι δεδομένα τα δημοσιονομικά περιθώρια της χώρα οπότε θα γίνει ένας ουσιαστικό διάλογος αύριο και θα ενημερωθείτε. Ο πρωθυπουργός ακούει όλα τα αιτήματα των επαγγελματικών ομάδων.»

Ερωτηθείς αν οι αγρότες επιμείνουν και κλείσουν δρόμους ανέφερε ότι η τήρηση του νόμου είναι υποχρέωση της Πολιτείας. «Δεν θεωρώ ότι θα φτάσουμε σε αυτό το σημείο, είμαστε αισιόδοξοι για την αυριανή συνάντηση», συμπλήρωσε επισημαίνοντας ότι «διάλογος με κλειστούς δρόμους δεν μπορεί να γίνει».

Ο κ. Μαρινάκης είπε επίσης ότι το ζήτημα των αγροτών είναι πολυπαραγοντικό και αναφέρθηκε σε όσα έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση για τη μείωση του αυξημένου κόστους παραγωγής ενώ σημείωσε ότι υπάρχουν και άλλα ζητήματα όπως π.χ. οι παράνομες ελληνοποιήσεις και γενικά θέματα της ΚΑΠ. «Το πρόβλημα των αγροτών είναι σύνθετο και απαιτεί πολλές και τις ταχύτερα δυνατές λύσεις. Θα συνεχίσουμε βήμα βήμα», υπογράμμισε.

Για τη διαχείριση του θέματος των αγροτών από τον αρμόδιο υπουργό κ. Αυγενάκη, απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ο κ. Μαρινάκης δήλωσε ότι ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης πρωταγωνιστεί σε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια, βρίσκεται από άκρη σε άκρη της χώρας. «Προφανώς η διαχείριση αυτή δεν είναι εύκολη αλλά βλέπουμε μια προσπάθεια με μετρήσιμα αποτελέσματα», συμπλήρωσε.

Ερωτηθείς σχετικά, ο κ. Μαρινάκης ενημέρωσε ότι την Πέμπτη κατά την ψήφιση του νομοσχεδίου για τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών ο πρωθυπουργός θα τοποθετηθεί στη Βουλή.

Σχολιάζοντας το ψήφισμα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε ότι «η τελευταία έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφέρεται στα βήματα προόδου της Ελλάδας για τις πρωτοβουλίες υπέρ του κράτους δικαίου. Η Ελλάδα δεν είναι αυτό που θέλουν κάποιοι να μας πείσουν ότι είναι, δεν είναι χαστούκι για την Ελλάδα ή καταδίκη ένα ψήφισμα από συγκεκριμένα πολιτικά κόμματα στο ευρωκοινοβούλιο. Μια χώρα που θέλουν να την περιγράψουν έτσι, δυστυχώς με τη συμμετοχή Ελλήνων ευρωβουλευτών που ψήφισαν να μπλοκαριστούν για τη χώρα μας χρηματοδοτήσεις, δεν θα εξέλεγε ομόφωνα πρόεδρο της κοινοβουλευτική συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης παμψηφεί τον Θοδωρή Ρουσσόπουλο και δεν θα ήταν η χώρα της χρονιάς σύμφωνα με τον Economist. Aς διαβάσουμε συνολικά τον διεθνή Τύπο και ας σταματήσουμε να συκοφαντούμε τη χώρα μας».

Ολόκληρη η εισαγωγική τοποθέτηση του κ. Μαρινάκη:

Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο επιχείρηση από την ΕΚΑΜ σε κτίριο στη Γλυφάδα μετά από πυροβολισμούς που ακούστηκαν και κλήση στην ΕΛΑΣ.

Σε λίγη ώρα θα εκδοθεί ανακοίνωση από την Ελληνική Αστυνομία.

----

Ο Πρωθυπουργός βρίσκεται στο Βελιγράδι όπου σήμερα το πρωί είχε επίσημη συνάντηση με τον Πρόεδρο της Σερβίας Αλεξάνταρ Βούτσιτς. Ο Πρωθυπουργός τόνισε την διαχρονική στήριξη της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή προοπτική της Σερβίας, καθώς και τη βούλησή του για ενίσχυση και εμβάθυνση της διμερούς συνεργασίας με συνέργειες στην ενέργεια, τις υποδομές και τις μεταφορές.

Ο Πρωθυπουργός, αυτή την ώρα, απευθύνει χαιρετισμό μαζί με τον πρόεδρο της Σερβίας σε Σερβοελληνικό επιχειρηματικό Φόρουμ που πραγματοποιείται με αφορμή την έκθεση Specialized Expo 2027, την οποία θα φιλοξενήσει η Σερβία.

----

Στοχευμένη οικονομική στήριξη για τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος των νοικοκυριών που είναι ενταγμένα στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο, ανακοίνωσε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Θεόδωρος Σκυλακάκης.

Οι ενισχύσεις αφορούν σε πάνω από 730.000 νοικοκυριά και καλύπτουν τους πρώτους δύο μήνες του 2024. Ειδικότερα, για τον Ιανουάριο η οικονομική στήριξη διαμορφώνεται σε 26€ ανά μεγαβατώρα και για τον Φεβρουάριο σε 18€ ανά μεγαβατώρα αντιστοίχως, για το σύνολο της κατανάλωσης των δικαιούχων.

Με τις ενισχύσεις αυτές απορροφάται το 100% του αυξημένου κόστους, ενώ η συνολική αξία της οικονομικής στήριξης για το ρεύμα που παρέχεται στα εν λόγω νοικοκυριά υπερβαίνει τα 8,6 εκατ. ευρώ και παρέχεται από το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης.

-----

Κατατέθηκε στην Βουλή προς συζήτηση και ψήφιση το Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης για τις αλλαγές στον Ποινικό Κώδικα και τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.

Η μεταρρύθμιση αυτή κινείται σε δύο άξονες:

Πρώτον, στην αντιμετώπιση της «μικρομεσαίας» εγκληματικότητας με βασικό μέσο την έκτιση των ποινών, που καταπολεμά το αίσθημα ατιμωρησίας και αυξάνει την ασφάλεια του πολίτη. Για παράδειγμα:

* Η αναστολή της ποινής για πλημμελήματα μετατρέπεται από κανόνας σε εξαίρεση. Θα μπορεί να χορηγηθεί σε ποινές φυλάκισης έως ένα έτος όταν οι αμετάκλητες προηγούμενες καταδίκες δεν υπερβαίνουν το ένα έτος.

Σε ποινές φυλάκισης από 2 έως τρία έτη, αλλά και αυτές άνω των 3 ετών θα προβλέπεται έστω και μερική έκτιση της ποινής σε σωφρονιστικό κατάστημα, ενώ σε ποινές φυλάκισης έως δύο ετών θα αποτελεί προτεραιότητα η έκτιση ποινών με εναλλακτικούς τρόπους.

* Αυξάνεται το ανώτατο όριο κάθειρξης επί συρροής κακουργημάτων στα 25 έτη (από 20). Αντίστοιχα και επί συρροής πλημμελημάτων στα 10 έτη (από 8).

* Η αποφυλάκιση υπό όρους θα εναπόκειται στην ουσιαστική κρίση του δικαστικού συμβουλίου ανάλογα με την επικινδυνότητα του εγκλήματος και τα ατομικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά του δράστη.

Δεύτερον, στην επιτάχυνση των διαδικασιών και του χρόνου της ποινικής δίκης, που αποτελεί μέρος του γενικότερου σχεδίου για ταχύτερη απονομή του δικαίου στη χώρα μας.

Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι:

Η άμεση εκδίκαση, χωρίς τήρηση της χρονοβόρας διαδικασίας των συμβουλίων σε σοβαρά κακουργήματα (εμπρησμός δάσους ή η διατάραξη ασφάλειας συγκοινωνιών), όπως και κακουργήματα όλων των ειδικών ποινικών νόμων.

Η πρόβλεψη υψηλών χρηματικών προστίμων για τους δικομανείς και όσους με δόλιες και προφανώς αβάσιμες μηνύσεις απασχολούν ασκόπως τον μηχανισμό απονομής της δικαιοσύνης.

Επίσης, στο σχέδιο νόμου περιλαμβάνονται ρυθμίσεις, που αντιμετωπίζουν κρίσιμα θέματα αυξημένου εθνικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος, όπως η οικολογική καταστροφή μέσω των εμπρησμών, η ενδοοικογενειακή βία, η προστασία αλλά και η παραβατικότητα των ανηλίκων. Ενδεικτικά:

Ένταξη των ανηλίκων θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας στο προστατευτικό πλέγμα του άρθρου 227 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, που θωρακίζει το θύμα κατά τον τρόπο εξέτασης και το προφυλάσσει από επαναλαμβανόμενη έκθεση σε ψυχική ταλαιπωρία.

Θεσπίζεται υποχρέωση των επαγγελματιών (εκπαιδευτικοί, ιατροί, ψυχολόγοι κ.ά) να καταγγέλλουν περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας, με ταυτόχρονη ενίσχυση του πλέγματος προστασίας, από ενδεχόμενες σε βάρος τους κακόβουλες μηνύσεις.

Δημιουργείται το κατάλληλο υποστηρικτικό περιβάλλον για τα θύματα ενδοοικογενειακής βίας με την ενίσχυση των δημοσίων και ιδιωτικών δομών που τους παρέχουν οικονομική και ψυχολογική στήριξη.

Ενισχύονται τα δικονομικά μέσα με σκοπό την προστασία των θυμάτων και την πρόληψη υποτροπής των δραστών.

Τέλος, το Σχέδιο Νόμου, ενισχύει τη διαφάνεια της δημόσιας ζωής, θεσπίζοντας ειδικές ποινικές ευθύνες των Νομικών Προσώπων σε περιπτώσεις δωροδοκίας δημοσίων υπαλλήλων προκειμένου να αποσπάσουν αθέμιτα οφέλη.

-----

Κοινό ανακοινωθέν με αφορμή τον Πέμπτο Στρατηγικό Διάλογο μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ εξέδωσαν το Υπουργείο Εξωτερικών και το State Department.

Στο κοινό ανακοινωθέν αναφέρεται πως ο Στρατηγικός Διάλογος υπηρετεί την επιτάχυνση της εμβάθυνσης της συνεργασίας μεταξύ της Ελλάδας και των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι δύο χώρες αξιοποίησαν την πέμπτη συνάντηση του Στρατηγικού Διαλόγου για να υπογραμμίσουν την αναπτυσσόμενη διμερή και διατλαντική σχέση τους που εδράζεται σε κοινές δημοκρατικές αξίες και συμφέροντα.

Κατά τον φετινό Διάλογο, η Ελλάδα υπέγραψε τις «Συμφωνίες Άρτεμις» και είναι η 35η χώρα που προσχωρεί σε αυτές. Σύμφωνα με τις αρχές των Συμφωνιών Άρτεμις, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ελλάδα επιβεβαιώνουν την κοινή τους δέσμευσή σε ένα κοινό όραμα για ειρηνική, βιώσιμη και διαφανή συνεργασία στον τομέα του διαστήματος.

Το κοινό ανακοινωθέν μεταξύ άλλων αναφέρεται σε περιφερειακά ζητήματα, αναδεικνύοντας το ρόλο της Ελλάδας ως παράγοντα σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο, σε ζητήματα άμυνας και ασφάλειας, στην αντιμετώπιση ανθρωπιστικών προκλήσεων και την ετοιμότητα για την αντιμετώπιση καταστροφών, την ενέργεια και το περιβάλλον, την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας, το εμπόριο, τις επενδύσεις, επαναβεβαιώνοντας τους δεσμούς μεταξύ των δύο λαών.

----

Αύριο, Τρίτη 13 Φεβρουαρίου, ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου

στις 12:00 με τους εκπροσώπους της Πανελλήνιας Επιτροπής μπλόκων των αγροτών και στις 13:00 με το Προεδρείο της Εθνικής Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΕΘΕΑΣ).

Την Τετάρτη 14 Φεβρουαρίου, στις 10:30 ο Πρωθυπουργός θα παρευρεθεί στην τελετή ένταξης νέων πυροσβεστικών πλοίων στο Πυροσβεστικό Σώμα.

