Στα Καλάβρυτα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης

Από το κτήμα των αμπελώνων της οινοποιίας Cavino, στην περιοχή του Μεγάλου Σπηλαίου, ξεκίνησε σήμερα το πρωί ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, την επίσκεψή του στα Καλάβρυτα.

Στο κτήμα υποδέχθηκε τον πρωθυπουργό, ο Δήμαρχος Καλαβρύτων, Θανάσης Παπαδόπουλος, ενώ μετά την ξενάγησή του στους αμπελώνες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε την ιερά μονή του Μεγάλου Σπηλαίου, συνοδευόμενος από την υπουργό Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη.

Ο πρωθυπουργός ξεναγήθηκε στην ιερά μονή, όπου πρόσφατα ολοκληρώθηκαν οι εργασίες συντήρησης των τοιχογραφιών του Καθολικού της ιεράς μονής.

Στην συνέχεια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα επισκεφθεί το Δημοτικό Μουσείο Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος και το Δημαρχείο των Καλαβρύτων.

Στις 12:15 ο πρωθυπουργός θα έχει συνάντηση με πολίτες στην κεντρική πλατεία των Καλαβρύτων και κατόπιν θα επισκεφθεί τον Τόπο Θυσίας των Καλαβρύτων, στον λόφο του Καππή.

Στις 2 μετά το μεσημέρι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα επισκεφθεί τις εγκαταστάσεις του Συνεταιρισμού Καλαβρύτων.

