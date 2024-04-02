Στα Καλάβρυτα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης

Από το κτήμα των αμπελώνων της οινοποιίας Cavino, στην περιοχή του Μεγάλου Σπηλαίου, ξεκίνησε σήμερα το πρωί ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, την επίσκεψή του στα Καλάβρυτα.
Στο κτήμα υποδέχθηκε τον πρωθυπουργό, ο Δήμαρχος Καλαβρύτων, Θανάσης Παπαδόπουλος, ενώ μετά την ξενάγησή του στους αμπελώνες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε την ιερά μονή του Μεγάλου Σπηλαίου, συνοδευόμενος από την υπουργό Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη.
Ο πρωθυπουργός ξεναγήθηκε στην ιερά μονή, όπου πρόσφατα ολοκληρώθηκαν οι εργασίες συντήρησης των τοιχογραφιών του Καθολικού της ιεράς μονής.
Στην συνέχεια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα επισκεφθεί το Δημοτικό Μουσείο Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος και το Δημαρχείο των Καλαβρύτων.
Στις 12:15 ο πρωθυπουργός θα έχει συνάντηση με πολίτες στην κεντρική πλατεία των Καλαβρύτων και κατόπιν θα επισκεφθεί τον Τόπο Θυσίας των Καλαβρύτων, στον λόφο του Καππή.
Στις 2 μετά το μεσημέρι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα επισκεφθεί τις εγκαταστάσεις του Συνεταιρισμού Καλαβρύτων.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.