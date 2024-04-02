Αλλαγές στη στεγαστική συνδρομή, νέο σχήμα στήριξης επιχειρήσεων και ολοκλήρωση του σχεδίου ανασυγκρότησης του Αρκαλοχωρίου ανήγγειλε χθες Δευτέρα ο Χρήστος Τριαντόπουλος,

Ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αρμόδιος για την αποκατάσταση από Φυσικές Καταστροφές και την Κρατική Αρωγή, απάντησε σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή ΚΚΕ, Μανώλη Συντυχάκη για τον σεισμό στο Αρκαλοχώρι τον Σεπτέμβριο του 2021 στο πλαίσιο του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου.

«Για το σεισμό λοιπόν στο Αρκαλοχώρι είχαμε συζητήσει και πριν από λίγους μήνες. Οπότε είναι καλό, για να επικαιροποιούμε και τα στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας. Και τότε σας είχα αναφέρει ότι από την πρώτη στιγμή ενεργοποιήσαμε άμεσα ένα σχέδιο στήριξης και αποκατάστασης με δημοσιονομική επίπτωση κοντά στα 300 εκατ. ευρώ. Μόνο η πρώτη αρωγή ανήλθε συνολικά - την οποία υποτιμάτε βέβαια, αλλά και δεν είχε δοθεί και ποτέ - 66 εκατ. ευρώ, τα οποία και καταβλήθηκαν σε χρόνους που δεν έχουν καμία σχέση με το παρελθόν. Πρόκειται για μία σημαντική πρώτη ενίσχυση προς τους πληγέντες στο Αρκαλοχώρι, με τους αιτούντες στην πλατφόρμα της πρώτης αγωγής να ξεπερνούν τις 7.500. Πρόκειται για ένα σχήμα στήριξης των οικογενειών που περιλάμβανε την υψηλότερη μέχρι τότε ενίσχυση πρώτης αρωγής, η οποία έφτανε τις 20.000 ευρώ ανά ‘κόκκινο' σπίτι και κάθε πολίτης μπορούσε να λάβει πρώτη αρωγή και για περισσότερα από ένα καταστραμμένα σπίτια, ασχέτως αν είναι κύρια ή δευτερεύουσα κατοικία. Δηλαδή, κάποιος που έχει δύο ‘κόκκινα' σπίτια, μεταφράζεται σε 40.000 ευρώ. Και είπατε ότι, πού θα βρει να δώσει 1.500 ευρώ για να κάνει το φάκελό του, ενώ το κράτος του έχει δώσει εμπροσθοβαρώς 20.000 ευρώ για το σπίτι αυτό, πέραν των άλλων μέτρων στήριξης», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Τριαντόπουλος και προσέθεσε ότι το κράτος και η αρμόδια υπηρεσία ξεκίνησαν «άμεσα τις αυτοψίες» και ακολούθησε η υλοποίηση του σχήματος της στεγαστικής συνδρομής.

Σχετικά με την εικόνα υλοποίησης του σχήματος της στεγαστικής συνδρομής ο κ. Τριαντόπουλος επισήμανε ότι «για την αποκατάσταση των πληγέντων κτιρίων έχουν υποβληθεί μέχρι σήμερα 2.613 αιτήσεις για έκδοση άδειας επισκευής και από αυτές έχουν προχωρήσει και έχουν εκδοθεί 106 άδειες».

« Στην απάντηση που σας έδωσα πριν από πέντε μήνες τα μεγέθη ήταν διαφορετικά. Οι τότε εκδοθείσες άδειες ήταν 38 και τώρα ανέρχονται σε 106. Υπάρχει λοιπόν μία αύξηση και θα πρέπει να το σημειώσουμε αυτό. Και αυτό γιατί έγινε; Γιατί καλέσαμε εκ νέου τους πολίτες να προχωρήσουν στη συμπλήρωση των φακέλων τους με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και αυτοί προχώρησαν. Άρα, αυτή η αύξηση θα συνεχιστεί όσο ‘έρχονται' στην αρμόδια υπηρεσία - στη ΓΔΑΕΦΚ - ολοκληρωμένοι φάκελοι. Προς διευκόλυνσή τους, επεκτείναμε το χρονικό ορίζοντα για την υποβολή από δύο σε τρία έτη και έχουν προθεσμία μέχρι τις 27 Σεπτεμβρίου του 2024. Με την ορθή υποβολή, λοιπόν, των φακέλων θα λάβουν οι πολίτες την ενίσχυση που προβλέπεται. Δυστυχώς, όμως, παραμένουν ελλείψεις στους φακέλους. Παράλληλα, υπάρχουν και ζητήματα με θέματα που αφορούν το ιδιοκτησιακό καθεστώς των κτιρίων και ανοιχτές κληρονομικές υποθέσεις. Παράγοντες που επηρεάζουν την πορεία εξέτασης του φακέλου. Το γνωρίζετε. Μου κάνει μεγάλη εντύπωση που λέτε ότι δεν υπάρχουν ζητήματα ιδιοκτησιακά. Επομένως, το σημαντικότερο τη δεδομένη στιγμή είναι να προχωρήσουν οι πολίτες στην υποβολή των σχετικών φακέλων. Παράλληλα, όμως, και εκεί όπου δεν υπάρχουν τέτοια ζητήματα ιδιοκτησιακής φύσεως, προχώρησε η στήριξη των επιχειρήσεων. Δεν αναφέρετε κάτι για τις επιχειρήσεις», σημείωσε ο κ. Τριαντόπουλος ενώ προσέθεσε ότι «προχώρησε κανονικά το σχήμα της κρατικής αγωγής».

«Από το πλαίσιο της κρατικής αγωγής, είτε μέσω προκαταβολής, είτε μέσω της τελικής επιχορήγησης, έχει καταβληθεί κάτι περισσότερο από 1 εκατ. ευρώ. Από το ειδικό σχήμα του υπουργείου Ανάπτυξης έχει καταβληθεί επιπλέον 1 εκατ. ευρώ προς επιχειρήσεις της περιοχής. Και από το ειδικό σχήμα του υπουργείου Οικονομικών έχει καταβληθεί περίπου ακόμα 1 εκατ. ευρώ προς τις επιχειρήσεις του Αρκαλοχωρίου. Αθροιστικά, στοχευμένα, έχουν χορηγηθεί 3 εκατ. ευρώ προς τις επιχειρήσεις του Αρκαλοχωρίου, με έμμεσες αλλά και άμεσες περιπτώσεις. Φυσικά, και το ζητούμενο είναι να υλοποιηθεί το σχήμα της στεγαστικής συνδρομής, ώστε να καταφέρνουν όλοι οι πολίτες να επισκευάσουν τα σπίτια τους. Από την πλευρά μας, αν και τα προβλήματα σας ανέφερα πού βρίσκονται, θα προχωρήσουμε σε μία σειρά από βελτιωτικές κινήσεις την επόμενη περίοδο. Ωστόσο για να βελτιωθεί η κατάσταση, επί της ουσίας, αυτό που απαιτείται είναι ένα βελτιωθεί η κατάσταση των υποβληθέντων φακέλων και να διευθετηθούν οι χρόνιες παθογένειες ως προς την ιδιοκτησία», υπογράμμισε ο υφυπουργός.

Κατά τη δευτερολογία του, ο κ. Τριαντόπουλος, σημείωσε, μεταξύ άλλων: «Θέλουμε όσο πιο γρήγορα όλοι οι δικαιούχοι να λάβουν αυτό που δικαιούνται από το κράτος. Σε αυτό θεωρώ ότι συμφωνούμε, επί της αρχής τουλάχιστον. Όσοι το δικαιούνται, το υπογραμμίζω, με σεβασμό στα χρήματα του Έλληνα φορολογούμενου. Αυτό προϋποθέτει διαδικασίες, όρους και προϋποθέσεις. Και για τη στεγαστική συνδρομή, αλλά και για την προσωρινή στέγαση με το πόρισμα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας - δεν με ρωτήσατε για αυτό - να ολοκληρώνεται σε λίγο αναφορικά με την αξιοποίηση των οικίσκων στο Αρκαλοχώρι. Αν δηλαδή, εκεί διαμένουν μόνο όσοι έχουν ανάγκη και πρέπει να μένουν. Δηλαδή, αν υλοποιήθηκε το σχήμα σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες και προϋποθέσεις. Όροι και προϋποθέσεις. Σε αυτό δεν συμφωνούμε. Διότι πάντα σημειώνετε ότι πρέπει να δίνονται οι πόροι χωρίς όρους, χωρίς προϋποθέσεις. Δε θα σταθούμε όμως εδώ. Ας σταθούμε σε αυτό που συμφωνούμε. Για αυτό και φτιάξαμε το πλαίσιο της κρατικής αγωγής, για επιχειρήσεις και αγροτικές εκμεταλλεύσεις. Για αυτό και θα αλλάξουμε, το πλαίσιο της στεγαστικής αρωγής σε σχέση με αυτό που παραλάβαμε. Ένα σχήμα που εδράζεται σε ένα πλαίσιο αρκετών προηγούμενων δεκαετιών που κανείς δεν άλλαξε. Θα το αλλάξουμε. Η πρωτοβουλία ξεκίνησε από την προηγούμενη κυβερνητική θητεία. Ήδη βρισκόμαστε σε συνεργασία με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος για τη μεταρρύθμιση και την αναμόρφωση του πλαισίου της στεγαστικής συνδρομής. Τις επόμενες μέρες θα έχετε και νεότερα».

Παράλληλα ο κ. Τριαντόπουλος τόνισε ότι «αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα προχωρήσουν και σε κινήσεις για να βελτιωθεί η κατάσταση στο Αρκαλοχώρι».

«Να βελτιωθεί περαιτέρω η κατάσταση στο Αρκαλοχώρι. Ενδυναμώνεται περαιτέρω το τοπικό γραφείο της ΓΔΑΕΦΚ του Ηρακλείου με νέους μηχανικούς. Αυξάνεται η συνεισφορά του γραφείου των Χανίων προς το τοπικό γραφείο του Ηρακλείου. Προχωράμε σε τροπολογία τις επόμενες ημέρες, ώστε να διευθετηθεί ένας σημαντικός φόρτος όσον αφορά τα χαρακτηρισμένα ως ‘πράσινα' κτίρια. Σημειώνω εδώ ότι, τα χαρακτηρισμένα ως ‘κίτρινα' κτίρια είναι ακατάλληλα προς χρήση από τους κατοίκους και από τους ιδιοκτήτες. Και, τέλος, συνεργαζόμαστε με τη δημοτική αρχή για μία σειρά από σημειακές παρεμβάσεις. Προχωράμε σε αλλαγές και παρεμβάσεις, αλλά το ζητούμενο είναι αλλού όπως σας ανέφερα. Μεγάλος αριθμός φακέλων βρίσκεται σε εκκρεμότητα λόγω ελλείψεων των απαιτούμενων δικαιολογητικών. Επομένως, μόλις προσκομιστούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα εκδοθούν και οι άδειες επισκευής», επισήμανε ο κ. Τριαντόπουλος και τόνισε ότι τις επόμενες εβδομάδες προχωρούν στην έναρξη ενός νέου σχήματος στήριξης των επιχειρήσεων της περιοχής σε συνέχεια των τριών σχημάτων που ανέφερε.

«Ένα νέο σχήμα σε συνεργασία με τον τοπικό εμπορικό σύλλογο, το σύλλογο Αρκαλοχωρίου, ο οποίος είναι ιδιαίτερα δημιουργικός και κινητικός. Και φυσικά δεν φεύγει η προσοχή μας από την επόμενη μέρα. Από την ανάπτυξη της περιοχής. Ήδη το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος ολοκλήρωσε τη μελέτη για την ανάπτυξη του Αρκαλοχωρίου όπως είχαμε δεσμευτεί. Και βέβαια προχωρά και το έργο για το χωροταξικό σχεδιασμό υπό το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Πότε δεν έχει φύγει η προσοχή μας από το Αρκαλοχώρι. Αντιθέτως, παραμένει στις προτεραιότητές μας και συνεχίζουμε σε συνεργασία με όλους την υλοποίηση του σχεδίου στήριξης, αποκατάστασης, αλλά και ανάπτυξης της περιοχής», κατέληξε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.