Μητσοτάκης από Γαλάτσι: «Δεν θα ανεχθώ τον πληθωρισμό της απληστίας»

Την έναρξη της προεκλογικής περιόδου για τις ευρωεκλογές κήρυξε σήμερα από το Γαλάτσι ο πρωθυπουργός.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε συνάντηση με πολίτες σε καφετέρια της περιοχής, από όπου τόνισε ότι δεν ανεχθεί τον πληθωρισμό της απληστίας.

«Το προεκλογικό κλίμα παραμένει ζωντανό»

«Το 2024 όμως είναι και εκλογική χρονιά, μην το ξεχνάμε. Πρέπει να σας πω ότι έχω μείνει άφωνος από τη συμμετοχή σας σήμερα, Σάββατο πρωί, με κακό καιρό, αλλά φαίνεται ότι το προεκλογικό κλίμα παραμένει ζωντανό, γιατί έχουμε ευρωεκλογές, μην το ξεχνάμε αυτό.

Και αυτές οι ευρωεκλογές έχουν τη δική τους ξεχωριστή αξία, διότι λαμβάνουν χώρα 50 χρόνια μετά την ίδρυση της παράταξής μας, της Νέας Δημοκρατίας. Είναι η παράταξη που έβαλε την Ελλάδα στην Ευρώπη. Είναι η παράταξη εκείνη η οποία κράτησε την Ελλάδα στην Ευρώπη και είναι η παράταξη εκείνη η οποία επιτρέπει τώρα στην Ελλάδα να διακρίνεται στην Ευρώπη.

Γι’ αυτό και πάλι οι πολίτες, όταν θα ψηφίσουν στις ευρωεκλογές, θα αναρωτηθούν ποιο είναι το κόμμα και ποια είναι η ηγεσία που τελικά μπορεί να εκπροσωπήσει καλύτερα την Ελλάδα στην Ευρώπη, να κρατήσει ψηλά το αποτύπωμα της χώρας και ταυτόχρονα να φέρει και τα χρήματα από την Ευρώπη τα οποία η πατρίδα μας δικαιούται» ειπε ο πρωθυπουργός.

«Δεν θα ανεχτώ τον πληθωρισμό της απληστίας»

«Έχουμε πολύ χρόνο όμως και πολλή δουλειά από τώρα μέχρι τις ευρωεκλογές, φίλες και φίλοι. Εγώ αυτό το οποίο θέλω να σας πω σήμερα είναι ότι θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε, να αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα, να τα βάζουμε με το «τέρας» της ακρίβειας.

Θα πολεμήσουμε εκείνους που πατώντας πάνω σε ένα υπαρκτό παγκόσμιο πρόβλημα εκμεταλλεύονται χρόνιες αδυναμίες της αγοράς και υπερχρεώνουν τους καταναλωτές.

Δεν θα ανεχτώ τον πληθωρισμό της απληστίας. Και έχω πει πολλές φορές ότι το κράτος έχει τη δύναμη και τους ελεγκτικούς μηχανισμούς να βάλει την αγορά σε τάξη. Και θα το κάνουμε αυτό για να εξακολουθούμε να στηρίζουμε τα εισοδήματα των πολιτών, ειδικά των ασθενέστερων, όπως το κάνουμε συνέχεια.

Όταν η οικονομία πηγαίνει καλά υπάρχει πλεόνασμα για να στηρίξουμε τους πιο αδύναμους συμπολίτες μας, διότι δεν θα κουραστώ να το λέω: η συλλογική ευημερία, σύμφωνα με τη δική μας ιδεολογία, πρέπει να μετατρέπεται σε ατομική προκοπή.

Έχουμε λοιπόν πολλή δουλειά μπροστά μας, σε πολλούς τομείς. Ένα πράγμα να ξέρετε: οι μεταρρυθμίσεις θα προχωρούν αλλά οι μεταρρυθμίσεις είναι τελικά η πρόοδος την οποία χρειάζεται η χώρα μας για να κάνει αυτό το μεγάλο άλμα στο μέλλον, για να γίνουμε Ευρώπη παντού. Kαι αυτή την πρόοδο τελικά να την καρπωθούν όλες οι Ελληνίδες και όλοι οι Έλληνες» δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Στη συνέχεια, ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε την έκταση 5,5 στρεμμάτων όπου θα δημιουργηθεί η κεντρική πλατεία του Γαλατσίου, που βρίσκεται δίπλα στο εργοτάξιο για την κατασκευή του σταθμού της Γραμμής 4 του Μετρό. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεναγήθηκε από τον Δήμαρχο Γαλατσίου Γιώργο Μαρκόπουλο στο σημείο όπου θα χωροθετηθεί η πλατεία, καθώς το Γαλάτσι είναι ο μοναδικός Δήμος της πρωτεύουσας που δεν διαθέτει σήμερα τέτοιο κεντρικό χώρο, και ενημερώθηκε για την πρόοδο των πρόδρομων εργασιών και διαδικασιών.

Αναλυτικά ο χαιρετισμός του Πρωθυπουργού και Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη σε συγκέντρωση πολιτών στο Γαλάτσι

«Αγαπητέ μου Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι στην κυβέρνηση και στη Βουλή, φίλες και φίλοι.

Κατ’ αρχάς θέλω να σας ευχηθώ να έχετε, να έχουμε όλοι, μία καλή χρονιά, με υγεία, ευτυχία, αγάπη, προκοπή σε εσάς και στις οικογένειές σας.

Θέλω επίσης να σας πω ότι το 2024 είναι μία σημαντική χρονιά από πολλές διαφορετικές σκοπιές. Κατ’ αρχάς είναι μία σημαντική χρονιά για εμένα, καθώς φέτος, τον Μάρτιο, θα κλείσω 20 χρόνια από τότε που εκλέχθηκα πρώτη φορά Βουλευτής στη Β΄ Αθηνών, την ενωμένη Β΄ Αθηνών τότε.

Ανάμεσά μας, κάθε φορά που κινούμαι στη μεγάλη μας παλιά εκλογική περιφέρεια και ειδικά εδώ στο Γαλάτσι, βλέπω πολλούς παλιούς καλούς φίλους που με στήριξαν τότε όταν έκανα τα πρώτα μου βήματα. Και χαίρομαι που εξακολουθούν να στηρίζουν τη μεγάλη μας παράταξη, τη Νέα Δημοκρατία, η οποία πηγαίνει με τη δική σας στήριξη από το καλό στο καλύτερο.

Θέλω επίσης να σας πω ότι χαίρομαι πάρα πολύ, διότι σήμερα βρίσκεται δίπλα μου ένας άξιος εκπρόσωπος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης: ο Δήμαρχός σας, ο Γιώργος Μαρκόπουλος, ένας άνθρωπος που εργάστηκε σκληρά, ένας δικός σας άνθρωπος, ο οποίος πάντα έδωσε έμφαση στην ουσία και όχι στο «περιτύλιγμα» και τον επιβραβεύσατε στις τελευταίες εκλογές με το εξωπραγματικό ποσοστό του 72%.

Και γιατί αυτό έχει σημασία; Δεν έχει μόνο σημασία διότι ένας άνθρωπος που προέρχεται από την παράταξή μας κατάφερε και απέδειξε ότι μπορεί να απολαμβάνει της εμπιστοσύνης και συμπολιτών μας που μπορεί να μη μας στηρίζουν στις εθνικές εκλογές. Για εμάς έχει ξεχωριστή σημασία διότι θέλουμε πάντα να έχουμε στενή σχέση με τους αυτοδιοικητικούς άρχοντες, διότι αυτά τα οποία συμβαίνουν σε κάθε πόλη, σε κάθε Δήμο, σε κάθε νησί της Ελλάδος, εξαρτώνται και από την ποιότητα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Εδώ στο Γαλάτσι γίνονται πάρα πολλά: από τα μεγάλα έργα, από το Μετρό το οποίο θα αλλάξει την όψη της πόλης και θα αναβαθμίσει σημαντικά όλες τις αξίες στην περιοχή, μέχρι τις αναπλάσεις που κάνετε, τις πολυκατοικίες τις οποίες έχετε γκρεμίσει, το θάρρος με το οποίο αντιμετωπίσατε πολλά ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την ποιότητα ζωής.

Γι’ αυτό είμαστε εδώ. Είτε είμαστε κυβερνητικά στελέχη είτε είμαστε Τοπική Αυτοδιοίκηση είμαστε εδώ για να κάνουμε τη δική σας ζωή, τη δική σας καθημερινότητα καλύτερη. Και δεσμεύομαι ότι και τον επόμενο χρόνο γι’ αυτό θα αγωνιζόμαστε.

Δεν θέλω να σας πω περισσότερα σήμερα. Θέλω να σας πω μόνο από καρδιάς ένα μεγάλο «ευχαριστώ» για τη στήριξή σας στη μεγάλη μας παράταξη, τη Νέα Δημοκρατία.

Όλη η Ελλάδα έγινε μπλε. Είναι πολύ ενδιαφέρον ότι η Νέα Δημοκρατία αύξησε τα ποσοστά της περισσότερο ποσοστιαία στις λεγόμενες «δύσκολες», τις λαϊκές γειτονιές. Γιατί; Γιατί σκύψαμε πάνω στα προβλήματα του κόσμου. Διότι αποδείξαμε ότι η μεγάλη λαϊκή παράταξη είναι τελικά η Νέα Δημοκρατία και αποδείξαμε ότι η πρόοδος δεν είναι ένα σχήμα λόγου, αλλά πολιτικές έμπρακτες που κάνουν τη ζωή σας καλύτερη.

Αυτή λοιπόν την παρακαταθήκη ευθύνης θέλω να ξέρετε ότι κρατώ εγώ, τα στελέχη της κυβέρνησης. Και, Δόξα τω Θεώ, εδώ στον βόρειο τομέα έχετε ουκ ολίγους εκπροσώπους άξιους, τους οποίους εσείς εμπιστευτήκατε.

Θα συνεχίσουμε με την ίδια όρεξη για σκληρή δουλειά και πάντα, πάντα κοντά σας, στα εύκολα και στα δύσκολα.

Να είστε καλά, καλή χρονιά, ό,τι καλύτερο».

