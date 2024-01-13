Παρουσία της Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Κατερίνας Σακελλαροπούλου, παραδόθηκε σήμερα και επίσημα στο κοινό, το Βυζαντινό Κάστρο της Νέας Επιδαύρου, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών αναστήλωσης του ιστορικού αυτού μνημείου.

Είναι κτισμένο στην κορυφή ενός βράχου, συνολικής έκτασης τριών στρεμμάτων σε υψόμετρο 80 μέτρα από την επιφάνεια της θάλασσας το οποίο από τη βόρειοανατολική πλευρά συνορεύει με το φαράγγι του Βόθυλα, ενώ στη νότια και δυτική πλευρά αναρτήθηκε τείχος συνολικού μήκους 170 μέτρων από πελεκητή πέτρα, πάχους περίπου ενός μέτρου στη βάση του.

Το κάστρο της Πιάδας, από τη λέξη πεδιάδα, όπως ονομαζόταν αρχικά η Νέα Επίδαυρος, αποτελούσε την Ακρόπολη της ευρύτερης περιοχής, καθώς είχε πανοραμική θέα σε όλο το Σαρωνικό, ελέγχοντας την εμφάνιση πειρατών που δρούσαν ανεξέλεγκτα στα ελληνικά παράλια. Η κατασκευή του άρχισε το δεύτερο μισό του 13ου αιώνα και δέχθηκε πολλές προσθήκες και βελτιώσεις έως τα μέσα του 15ου αιώνα.

Το 1951 κηρύχθηκε ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο και το 2018 άρχισε η διαδικασία αναστήλωσης του, με κονδύλια της εφορίας αρχαιοτήτων συνολικού προϋπολογισμού 780.000 ευρώ.

Μιλώντας στην διάρκεια εκδήλωσης που έγινε στο πολιτιστικό κέντρο της Νέας Επιδαύρου, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας αφού έδωσε συγχαρητήρια σε όσους συνέβαλαν στην αναστήλωση του κάστρου, τόνισε ότι έργα σαν αυτό που αποδίδεται σήμερα μας συνδέουν στενότερα με την ιστορία μας, με τις ρίζες μας και με το πνεύμα των τόπων. Η κυρία Σακελλαροπούλου η οποία στη συνέχεια επισκέφθηκε το μνημείο διασχίζοντας τα στενά πλακόστρωτα δρομάκια του χωριού, δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στην ιστορική σημασία της περιοχής, σημειώνοντας ότι στο άλλοτε μικρό χωριό της Αργολίδας έλαβε χώρα μια από τις πιο σημαντικές στιγμές της επανάστασης 1821, καθώς συνήλθε ο πρώτη Εθνοσυνέλευση, γράφτηκε η διακήρυξη της ανεξαρτησίας της Ελλάδας και ψηφίστηκε το πρώτο Σύνταγμα. Εδώ, τόνισε, μπήκαν τα θεμέλια της δικαιοπολιτικής μας παράδοσης και αποτυπώθηκαν οι αξίες της συνταγματικής μας δημοκρατίας.

Από την πλευρά της η υπουργός Πολιτισμού κ. Λίνα Μενδώνη τόνισε ότι το Κάστρο της Νέας Επιδαύρου αποτελεί τόπο ιστορικής μνήμης, αλλά και στο εξής χώρος περιπάτου και εκδηλώσεων. Αναφέρθηκε στο πρόγραμμα του υπουργείου της για έργα πολιτισμού σε ολόκληρη τη χώρα, συνολικού προϋπολογισμού πάνω από το 1 δις ευρώ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

