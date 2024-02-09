ΣΥΡΙΖΑ: Ο θεσμικός κατήφορος της κυβέρνησης ΝΔ-Μητσοτάκη συνεχίζεται μέχρι τελικής πτώσης

Ο θεσμικός κατήφορος της κυβέρνησης ΝΔ-Μητσοτάκη συνεχίζεται μέχρι τελικής πτώσης αναφέρει σε ανακοίνψωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

"Το Ευρωκοινοβούλιο με ψήφισμα-κόλαφο καλεί την Κομισιόν να αναλάβει δράση για το κράτος δικαίου στην Ελλάδα, την ελευθερία του Τύπου, το σκάνδαλο των υποκλοπών και τη διερεύνηση του εγκλήματος των Τεμπών. Η κυβέρνηση κάνει σα να μη συμβαίνει τίποτα, ενώ στελέχη της και βουλευτές της δεν διστάζουν να δείξουν το πραγματικό της πρόσωπο.

Την περασμένη Τρίτη ο κυβερνητικός βουλευτής Δημήτρης Μαρκόπουλος, πρόεδρος της Εξεταστικής Επιτροπής για τα Τέμπη, αποκάλεσε σε τηλεοπτική εκπομπή «γιουσουφάκι» δημοσιογράφο κι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, χαρακτήρισε σήμερα άλλο δημοσιογράφο «εντεταλμένο».

Επειδή τους έγιναν δημοσιογραφικές ερωτήσεις που δεν τους άρεσαν.

Αυτή είναι η αντίληψη της ΝΔ για τον ρόλο των ΜΜΕ και τη δημοσιογραφία.

Ο σεβασμός της ελευθερίας άσκησης του δημοσιογραφικού λειτουργήματος είναι προφανώς άγνωστη έννοια, όχι μόνο στον γνωστό για το ύφος και ήθος κ. Μαρκόπουλο, αλλά και συνολικά στην κυβέρνηση, όπως αποδεικνύει η αλαζονική συμπεριφορά του εκπροσώπου της.

Προφανώς έτσι τους δίδαξε το κόμμα τους, που έχει συνηθίσει να θεωρεί τα ΜΜΕ ως μέσα προβολής της κυβερνητικής προπαγάνδας και υπονόμευσης - κατασυκοφάντησης των πολιτικών της αντιπάλων.

Ας αναλογιστούν οι πολίτες ότι ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, έχει τοποθετηθεί από τον Κυριάκο Μητσοτάκη πρόεδρος της Εξεταστικής Επιτροπής για την τραγωδία των Τεμπών και ο Παύλος Μαρινάκης είναι ο επίσημος εκφραστής της πολιτικής της αντίληψης.

Δύο τοξικοί πολιτικοί, που δεν σέβονται στοιχειωδώς τους κανόνες δεοντολογίας στο δημόσιο διάλογο, καλούνται να επιτελέσουν κορυφαίους θεσμικούς ρόλους.

Αυτή είναι η αντίληψη της ΝΔ για τους θεσμούς.

Το πρόβλημά της είναι ότι στην Ευρώπη την πήραν είδηση. Όταν η είδηση καταφέρνει να τρυπώσει και στην Ελλάδα, ο πανικός της δεν κρύβεται".

Πηγή: skai.gr

