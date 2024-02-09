Στο επικριτικό ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου για την κατάσταση του Κράτους Δικαίου και την ελευθερία του Τύπου στην Ελλάδα αναφέρθηκε την Παρασκευή ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος Μάνφρεντ Βέμπερ. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά «η Ελλάδα έχει κάνει σημαντικά βήματα στα θέματα του Κράτους Δικαίου. Αρμόδια για αυτά τα ζητήματα είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία έχει επισημάνει την πρόοδο».

«Αυτό που σκεφτόμαστε είναι να απέχει πλέον το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα από τέτοια ψηφίσματα. Έχει παραγίνει. Ο ΣΥΡΙΖΑ πρωταγωνίστησε στην προσπάθεια να μπλοκαριστούν πόροι προς την Ελλάδα» δήλωσε ακόμα ο πρόεδρος του ΕΛΚ σε συνομιλία με δημοσιογράφους στο περιθώριο της εκδήλωσης του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος με τίτλο «Ο δρόμος προς την ανάκαμψη».

«Εμείς ως Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα σταματήσαμε τρελές απαιτήσεις της Αριστεράς. Για παράδειγμα, την αγρανάπαυση. Η συμβουλή μου είναι ότι πρέπει να διατηρήσουμε την οικονομική σταθερότητα. Δε μπορούμε αυτήν τη στιγμή να ανοίξουμε το "κουτί (των παροχών)» δήλωσε ακόμα ο Μάνφρεντ Βέμπερ για τις κινητοποιήσεις των αγροτών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

