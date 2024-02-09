Να στηρίξει εμπράκτως τις πρωτοβουλίες του ΠΑΣΟΚ για τα ευάλωτα νοικοκυριά καλεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη ο Χάρης Δούκας, απαντώντας τις δηλώσεις του πρωθυπουργού στη Βουλή.



«Οι άστεγοι, τα άτομα με αναπηρία, οι φοιτητές, οι καλλιτέχνες, η κοινωνία των πολιτών. Αυτές είναι οι συλλογικότητες τις οποίες υπερασπίζομαι και λυπάμαι, πραγματικά, για την ειρωνική αντιμετώπισή τους από τον πρωθυπουργό στη Βουλή» σημείωσε ο δήμαρχος Αθηναίων.

«Όσον αφορά τα κλειστά ακίνητα, ο κ. Μητσοτάκης θα έπρεπε να γνωρίζει την προσπάθεια που κάνω, τις σχετικές συζητήσεις που είχα με την Υπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας κα Ζαχαράκη, αλλά και τη δημόσια τοποθέτησή μου στο συνέδριο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων. Αντί, λοιπόν, να εκτοξεύει αβάσιμες κατηγορίες τον καλώ να στηρίξει εμπράκτως τις πρωτοβουλίες μας για την ενίσχυση των ευάλωτων νοικοκυριών» καταλήγει ο κ. Δούκας.

