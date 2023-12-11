Την αναβάθμιση της δικαστικής έρευνας όσον αφορά όλες τις υποθέσεις αθλητικής βίας και διαφθοράς επιδιώκει η κυβέρνηση σύμφωνα με τα όσα ανακοίνωσε σήμερα, Δευτέρα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης κατά τη διάρκεια των ανακοινώσεων για την οπαδική βία.

Αύριο Τρίτη, ο Υπουργός Προστασίας του πολίτη Γιάννης Οικονόμου και ο Αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης θα επισκεφτούν την Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου κυρία Γεωργία Αδειλίνη προσκομίζοντας όλα τα στοιχεία που βρίσκονται στη διάθεση των αρχών για την αξιολόγηση στο πλαίσιο της ανακριτικής διαδικασίας. Θα διαμηνύσουν στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου ότι η ελληνική πολιτεία δεν πρόκειται να επιδείξει καμία ανοχή στα φαινόμενα αυτά.

Σκοπός είναι η αναζήτηση φυσικών και ηθικών αυτουργών όλων των εγκλημάτων που έχουν τελεστεί και την αναζήτηση ύπαρξης τυχόν εγκληματικών οργανώσεων στον χώρο. Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε ο κ. Μαρινάκης στόχος είναι να εντοπιστούν εκείνοι που χρηματοδοτούν, ενθαρρύνουν ή υποθάλπουν αυτήν την εγκληματική δραστηριότητα.

«Δεν θα επιτρέψουμε να συνεχιστεί το παράδοξο εκατομμύρια φιλάθλων να πληρώνουν την εγκληματική συμπεριφορά νοσηρών μειοψηφιών. Είναι επιτακτική ανάγκη να μπει ένα τέλος στην εγκληματική δράση οργανωμένων «στρατών», οι οποίοι κατά καιρούς «ανακαλύπτουν» το βόλεϊ ή το χάντμπολ, μολύνοντας ακόμα και τον ερασιτεχνικό αθλητισμό» ανάφερε χαρακτηριστικά ο κ. Μαρινάκης.

Ένας νέος άνθρωπος 31 ετών συνεχίζει να δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή, ύστερα από μια δολοφονική ενέργεια, μια πράξη ωμής οπαδικής βίας.

Επαναλαμβάνουμε, για ακόμα μια φορά, την αμέριστη συμπαράστασή μας στον ίδιο και στην οικογένειά του και ευχόμαστε να βγει νικητής από αυτή τη μάχη.

Αξίζουν συγχαρητήρια στην Ελληνική Αστυνομία γιατί, μέσα από τις άμεσες, επαγγελματικές και αποτελεσματικές ενέργειές της, συνελήφθη ο καθ’ ομολογίαν φυσικός αυτουργός του φρικτού αυτού εγκλήματος. Δυστυχώς και μέσα από αυτή την υπόθεση αναδεικνύεται ότι πίσω από τους φυσικούς αυτουργούς όλων αυτών των πράξεων πολλές φορές κρύβονται ένας ή και περισσότεροι ηθικοί αυτουργοί, εκείνοι που τους υποθάλπουν αλλά και όσοι τους ανέχονται.

Η δολοφονική επίθεση κατά του αστυνομικού δεν είναι το πρώτο περιστατικό ακραίας οπαδικής βίας. Εδώ και πολλά χρόνια, εγκληματίες με τον μανδύα του οπαδού τελούν βαριά κακουργήματα, τραυματίζοντας σοβαρά και σκοτώνοντας.

Γνωρίζουμε και καταλαβαίνουμε απόλυτα την οργή της κοινωνίας, όλων των υγιώς σκεπτόμενων πολιτών, μπροστά σε εικόνες που δεν παραπέμπουν σε αθλητισμό.

Η Κυβέρνηση από την πρώτη στιγμή έχει ξεκαθαρίσει ότι θα εξαντλήσει τις ενέργειες και τις παρεμβάσεις της για την αντιμετώπιση ενός χρόνιου προβλήματος. Και μάλιστα έχουμε κάνει σαφές ότι οι παρεμβάσεις μας θα είναι δυναμικές, δηλαδή θα επανεξετάζονται διαρκώς με βάση τα αποτελέσματά τους.

Σε αυτό το πλαίσιο, τους τελευταίους μήνες η ΕΛΑΣ ενέτεινε την παρουσία της στα αθλητικά γεγονότα, προβαίνοντας σε προσαγωγές και συλλήψεις, όπου αυτό κρίθηκε αναγκαίο, οι έλεγχοι σε γήπεδα και συνδέσμους πολλαπλασιάστηκαν, ενώ αυξήθηκαν οι σφραγίσεις παράνομων συνδέσμων. Ταυτόχρονα, ενώ έχει ήδη αυστηροποιηθεί το νομοθετικό πλαίσιο για τα σχετιζόμενα με την αθλητική βία αδικήματα, με το νέο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης που έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση, αυστηροποιείται συνολικά το πλαίσιο χορήγησης αναστολών αλλά και οι προϋποθέσεις για την υφ’ όρον απόλυση.

Ενώ δώσαμε χρόνο και χώρο για τη συμμόρφωση όλων με τις αποφάσεις μας, δυστυχώς απεδείχθη ότι απαιτούνται περαιτέρω παρεμβάσεις ακόμα πιο δραστικές, αλλά απολύτως δίκαιες και αναγκαίες.

Τη δολοφονική συμπεριφορά εγκληματικών οργανώσεων και την θλιβερή ανοχή μιας ελάχιστης οπαδικής μειοψηφίας δεν θα την πληρώσουν ούτε οι αθλητές, ούτε οι φίλαθλοι, ούτε οι πολίτες και η πολιτεία.

Για τον λόγο αυτό, ύστερα από σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε υπό τον Πρωθυπουργό, παρουσία των συναρμόδιων Υπουργών ανακοινώνουμε:

1. Τη διεξαγωγή όλων των αγώνων της Super League 1 κεκλεισμένων των θυρών για τους επόμενους 2 μήνες, δηλαδή μέχρι 12 Φεβρουαρίου 2024. Το μέτρο αυτό θα επεκταθεί και για τους εντός έδρας αγώνες των ομάδων β΄ της super league 2 οποίες ανήκουν στις αντίστοιχες ΠΑΕ της πρώτης επαγγελματικής κατηγορίας. Εκδίδεται σήμερα σχετική Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου με άμεση εφαρμογή, η οποία θα προβλέπει, παράλληλα, ότι με έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη και του Αναπληρωτή Υπουργού Αθλητισμού το μέτρο αυτό θα δύναται να επεκταθεί κατά περίπτωση και σε εντός έδρας ευρωπαϊκούς αγώνες των ελληνικών ομάδων για λόγους προστασίας της δημόσιας τάξης και ασφάλειας.

Η εκτέλεση των ποινών διεξαγωγής αγώνων χωρίς θεατές που έχουν ήδη επιβληθεί έως τη δημοσίευση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ή που επιβάλλονται κατά το χρονικό διάστημα εφαρμογής της αναστέλλεται έως και τις 12 Φεβρουαρίου 2024.

Η πρώτη σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση θα εκδοθεί για τον προσεχή εντός έδρας αγώνα του Ολυμπιακού με την Μπάτσκα Τόπολα για το Europa League, ο οποίος θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών για προφανείς λόγους ασφαλείας μετά τα πρόσφατα τραγικά γεγονότα.

2. Έως τις 12 Φεβρουαρίου 2024 θα αξιολογηθούν τα αποτελέσματα της εφαρμογής της ανωτέρω απόφασης, προκειμένου να εξετασθεί η παράταση της εφαρμογής της, σε περίπτωση που δεν τηρηθούν απολύτως οι νόμιμες προϋποθέσεις ασφαλούς διεξαγωγής των αγώνων ποδοσφαίρου. Στόχος η αποφυγή κινδύνων για τη ζωή και τη σωματική ακεραιότητα των συμμετεχόντων, καθώς και η μέγιστη δυνατή διασφάλιση της δημόσιας τάξης και ασφάλειας.

Ενδεικτικά μέχρι την ημερομηνία αυτή θα εξεταστεί η πλήρωση των ακόλουθων προϋποθέσεων:

- Εγκατάσταση και λειτουργία καμερών υψηλής ευκρίνειας στις προδιαγραφές της UEFA στο σύνολο των γηπέδων της super league 1 και ταυτόχρονη απρόσκοπτη δυνατότητα ελέγχου τους και αξιοποίησης του υλικού τους από τις αρμόδιες αρχές και

- Σύστημα ηλεκτρονικής εισόδου φιλάθλων με ταυτόχρονο έλεγχο ταυτοπροσωπίας. Επιπρόσθετα, μέσα στο διάστημα των 2 αυτών μηνών θα ανακοινωθεί από τον Αναπληρωτή Υπουργό Αθλητισμού μια σειρά από διοικητικά μέτρα μεταξύ των οποίων αυτόματες κυρώσεις κατά των ομάδων σε περιπτώσεις επεισοδίων, πέραν όσων προβλέπονται στην αθλητική δικαιοσύνη.

3. Αύριο, Τρίτη 12 Δεκεμβρίου 2023 ο Υπουργός Προστασίας του πολίτη Γιάννης Οικονόμου και ο Αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης θα επισκεφτούν την Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου κα Γεωργία Αδειλίνη και θα ζητήσουν εκ μέρους της Κυβέρνησης την ποινική αναβάθμιση της έρευνας για όλες τις υποθέσεις αθλητικής βίας και διαφθοράς με σκοπό την αναζήτηση φυσικών και ηθικών αυτουργών όλων των εγκλημάτων που έχουν τελεστεί και την αναζήτηση ύπαρξης τυχόν εγκληματικών οργανώσεων στον χώρο.

Επιπλέον οι Υπουργοί θα προσκομίσουν όλα τα στοιχεία που βρίσκονται στη διάθεση των αρχών για την αξιολόγηση στο πλαίσιο της ανακριτικής διαδικασίας και θα διαμηνύσουν στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου ότι η ελληνική πολιτεία δεν πρόκειται να επιδείξει καμία ανοχή στα φαινόμενα αυτά.

Η ανεξάρτητη ελληνική δικαιοσύνη θα διερευνήσει σε ποια έκταση δρουν στον ευρύτερο χώρο του επαγγελματικού αθλητισμού συμμορίες ή εγκληματικές οργανώσεις. Ποιοι χρηματοδοτούν, ενθαρρύνουν ή υποθάλπουν αυτήν την εγκληματική δραστηριότητα. Αν υπάρχουν κάποιοι που με τα όσα υποστηρίζουν δημόσια διαπράττουν αδικήματα διέγερσης σε παράνομες πράξεις. Δεν θα επιτρέψουμε να συνεχιστεί το παράδοξο εκατομμύρια φιλάθλων να πληρώνουν την εγκληματική συμπεριφορά νοσηρών μειοψηφιών. Είναι επιτακτική ανάγκη να μπει ένα τέλος στην εγκληματική δράση οργανωμένων «στρατών», οι οποίοι κατά καιρούς «ανακαλύπτουν» το βόλεϊ ή το χάντμπολ, μολύνοντας ακόμα και τον ερασιτεχνικό αθλητισμό.

Οι ανωτέρω αποφάσεις τελούν σε γνώση και συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου.

Οφείλουμε να κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας. Το οφείλουμε σε όλα τα θύματα της οπαδικής βίας, σε όσους κινδύνευσαν, σε όσους έχασαν περιουσίες και σε αυτούς που στερήθηκαν τη δυνατότητα να πηγαίνουν στο γήπεδο με τα παιδιά τους.

Οφείλουμε, ταυτόχρονα, στον αστυνομικό που δίνει την πιο δύσκολη μάχη η έρευνα να μην περιοριστεί στη σύλληψη του φυσικού αυτουργού.

Είναι σημαντικό σε αυτή την προσπάθεια να έχουμε δίπλα μας όλους όσοι εμπλέκονται στον χώρο του ποδοσφαίρου, όσοι επενδύουν χρήματα. Θέλουμε να βρισκόμαστε στην ίδια σελίδα, θωρακίζοντας τον επαγγελματικό αθλητισμό, ενισχύοντας έτσι ευρύτερα τον αθλητισμό. Τα μεγαλύτερης ή μικρότερης έκτασης θλιβερά περιστατικά των τελευταίων πολλών ετών αποδεικνύουν ότι το πρόβλημα δεν είναι ενός ή δύο συλλόγων, αλλά δυστυχώς έχει πολύ μεγαλύτερη έκταση.

Πιστεύουμε ότι τα μέτρα που ανακοινώνουμε και ξεκινάμε άμεσα να εφαρμόζουμε θα αποδειχτούν επαρκή, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε αυτό το φαινόμενο αποκτήνωσης.

Εάν, όμως, κρίνουμε ότι χρειάζονται και ακόμα πιο σκληρά αλλά δίκαια μέτρα, διαβεβαιώνουμε κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα πως δεν θα διστάσουμε στιγμή. Δεν θα σταματήσουμε λεπτό, θα συνεχίσουμε ακόμα πιο δυναμικά, μέχρι να υλοποιηθούν και να αποδώσουν προς όφελος των πολιτών το σύνολο των πρωτοβουλιών μας.

Η δύσκολη αλλά αυτονόητη μάχη απέναντι σε κάθε μορφής παραβατικότητα, όχι μόνο εντός, αλλά και εκτός γηπέδων, στα πανεπιστήμια, στα σχολεία, στις γειτονιές, σε κάθε γωνιά της χώρας είναι για εμάς το πιο ιερό καθήκον απέναντι στο σύνολο των πολιτών και η μεγαλύτερη ευθύνη μας για τις επόμενες γενιές.

Όπως τόνισε ο Πρωθυπουργός στον χθεσινό εβδομαδιαίο του απολογισμό: «όσο δύσκολη κι αν είναι η καταπολέμηση της λεγόμενης οπαδικής βίας, εμείς θα συνεχίσουμε την προσπάθεια και τον αγώνα για να νικήσουμε σε αυτήν την μάχη. Όσο ψηλά κι αν βρίσκονται αυτοί που την υποκινούν ή έστω την ανέχονται».

Ο Πρωθυπουργός το πρωί επισκέφτηκε την έδρα της Διυπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου της Αγοράς, γνωστής πια ως ΔΙ.Μ.Ε.Α., όπου ενημερώθηκε για τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί για διενέργεια ελέγχων στην αγορά και την αντιμετώπιση αθέμιτων πρακτικών, ειδικά στην περίοδο εισαγόμενου πληθωρισμού που διανύουμε.

Όπως ανέφερε μετά την σύσκεψη ο Πρωθυπουργός, από τη συγκρότηση της ΔΙΜΕΑ από την κυβέρνηση της ΝΔ το 2020 έως σήμερα έχουν γίνει δεκάδες χιλιάδες έλεγχοι. Έχει επιβληθεί μεγάλος αριθμός προστίμων, τα μισά εκ των οποίων έχουν ήδη εισπραχθεί, και έχει εμπεδωθεί στην ίδια την αγορά ότι υπάρχει ένας κρατικός μηχανισμός ο οποίος μπορεί να εντοπίζει παραβάσεις.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε σε εργαλεία για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, όπως η πρωτοβουλία για τη μόνιμη μείωση τιμών, το ταμπελάκι 5%, στην οποία έχουν ενταχθεί περισσότερα από 1.200 προϊόντα, το «Καλάθι των Χριστουγέννων», και ψηφιακά μέσα όπως ο «e-Kαταναλωτής».

Ψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Βουλής το Νομοσχέδιο του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας «Αναδιάρθρωση Πολιτικής Προστασίας- Εθνικός Μηχανισμός Εναέριας Διάσωσης και Αεροδιακομιδών».

Τα δέκα βασικά σημεία που προβλέπονται στο Νομοσχέδιο είναι τα εξής:

Αναβάθμιση του 112

Προβλέπονται επιπλέον προληπτικά μέτρα στο 112 όπως

προληπτική απαγόρευση κυκλοφορίας

μερική αναστολή της υποχρέωσης για εργασία

αναστολή λειτουργίας σχολείων

τηλεργασία

αναστολή υπαίθριων εκδηλώσεων, συναυλιών κ.α.

2. Η σύσταση Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου από ακραία καιρικά φαινόμενα, αποτελούμενη από εκπροσώπους επιστημονικών φορέων, με αντικείμενα

α) τη διαρκή παρακολούθηση όλων των επικίνδυνων φυσικών φαινομένων

β) την πρόγνωση πιθανών συνεπειών στις υποδομές, την ασφάλεια και την υγεία των πολιτών

γ) τη διαμόρφωση της ενδεδειγμένης Διαβάθμισης Κατάστασης ετοιμότητας του κρατικού μηχανισμού

δ) τη λήψη προληπτικών μέτρων για την προστασία της περιουσίας, της ασφάλειας και της υγείας των πολιτών

3. Η δυνατότητα στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας να διενεργεί ελέγχους για την τήρηση μέτρων πρόληψης από τους ΟΤΑ (αντιπυρική προστασία, καθαρισμοί ρεμάτων, αντιπλημμυρικά έργα κλπ)

4. Οι καθαρισμοί οικοπέδων

Δημιουργείται ειδική ψηφιακή πλατφόρμα στην οποία οι πολίτες υποχρεούνται να δηλώνουν ότι έχουν καθαρίσει τα οικόπεδά τους, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος πρόκλησης πυρκαγιάς.

Σε περίπτωση παράλειψης επιβάλλεται τέλος ανά τετραγωνικό μέτρο, ενώ σε περίπτωση ψευδούς δήλωσης επιβάλλεται ποινική κύρωση.

5. Διάνοιξη επιπλέον αντιπυρικών ζωνών σε συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Δυνατότητα διάνοιξης και από τον ΔΕΔΔΗΕ και τον ΑΔΜΗΕ, όπου υπάρχουν καλώδια υψηλής τάσης.

6. Υποχρέωση καθαρισμού στα στρατόπεδα σε περίμετρο 100 μέτρων,

7. Αυστηροποίηση προστίμων για εμπρησμό από θερμές εργασίες κατά την αντιπυρική περίοδο. Σε περίπτωση υποτροπής τα πρόστιμα θα φτάνουν τις 50.000 €

8. Απλοποίηση και καθετοποίηση των διαδικασιών σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης

9. Επιπλέον μέτρα σε καθεστώς ειδικής πολιτικής κινητοποίησης

10. Υποχρέωση συμμόρφωσης παραχωρησιούχων των αυτοκινητοδρόμων με κάθε υπόδειξη της Πολιτικής Προστασίας σε περιπτώσεις ακραίων καιρικών φαινομένων.

Επιπλέον, προβλέπεται η δημιουργία 10 νέων Ειδικών Μονάδων Δασικών Επιχειρήσεων σε ισάριθμες Περιφερειακές Ενότητες της Ελλάδας.

Ανοίγει σήμερα εκ νέου η πλατφόρμα της πρώτης αρωγής, arogi.gov.gr, για την υποβολή και τροποποίηση αιτήσεων από τους πληγέντες από τις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου 2023.

Ειδικότερα, αιτήσεις και διορθώσεις μπορούν να υποβάλλουν:

επιχειρήσεις και αγροτικές εκμεταλλεύσεις για πρώτη αρωγή έναντι επιχορήγησης,

ιδιοκτήτες ακινήτων για πρώτη αρωγή έναντι στεγαστικής συνδρομής,

νοικοκυριά για ενίσχυση για την αντιμετώπιση πρώτων βιοτικών αναγκών και απλών επισκευαστικών εργασιών ή/και την αντικατάσταση οικοσκευής.

Από την Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου έως και την Τετάρτη 3 Ιανουαρίου τίθεται σε ισχύ το «Καλάθι του Χριστουγέννων», όπως προβλέπει η Υπουργική Απόφαση που υπέγραψε την Παρασκευή ο Υπουργός Ανάπτυξης, Κώστας Σκρέκας.

Το «Καλάθι των Χριστουγέννων» αποτελεί επέκταση του «Καλαθιού του Νοικοκυριού» που είναι ήδη σε ισχύ, καθώς προστίθενται 6 νέες κατηγορίες τροφίμων για το χριστουγεννιάτικο τραπέζι.

Η Κυβέρνηση συνεχίζει να στηρίζει τους καταναλωτές απέναντι στην εισαγόμενη ακρίβεια με στοχευμένες παρεμβάσεις όπως το Καλάθι του Νοικοκυριού, η Μόνιμη Μείωση Τιμής, συνεχίζοντας παράλληλα και με αμείωτο ρυθμό τους ελέγχους στην αγορά.

Η σύσκεψη για την προσθήκη νέας ειδικής εφαρμογής Τεχνητής Νοημοσύνης στο gov.gr, η οποία ήταν προγραμματισμένη να γίνει σήμερα στις 12:00 στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό θα πραγματοποιηθεί αύριο Τρίτη 12 Δεκεμβρίου.

Ο Πρωθυπουργός θα μεταβεί το απόγευμα της Τετάρτης 13 Δεκεμβρίου στις Βρυξέλλες για να μετάσχει στη Σύνοδο Ευρωπαϊκής Ένωσης-Δυτικών Βαλκανίων και στις εργασίες της Συνόδου Κορυφής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου το οποίο θα λάβει χώρα την Πέμπτη 14 και την Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου.

Πρόκειται για μια κρίσιμη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, καθώς – μεταξύ άλλων – συζητείται και το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο.

