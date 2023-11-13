Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Γεραπετρίτης στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ: Άμεση ανθρωπιστική παύση στη Γάζα

Ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών υπογράμμισε την ανάγκη δημιουργίας βιώσιμων ανθρωπιστικών διαδρόμων στη Λωρίδα της Γάζας, έτσι ώστε να υπάρχει συνεχής ροή βοήθειας

Γιώργος Γεραπετρίτης

Ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, κατά τη συμμετοχή του στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων στις Βρυξέλλες, εισηγήθηκε άμεση ανθρωπιστική παύση, η οποία θα επιτρέψει την περίθαλψη τραυματιών και - όπου χρειάζεται - τη μεταφορά τους σε νοσοκομεία εκτός Γάζας, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές.

Επίσης, πρότεινε την ανάληψη πρωτοβουλιών για την αποκατάσταση των βασικών δικτύων και την εξασφάλιση των βασικών αγαθών.

Παράλληλα, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, τόνισε ότι οι ίδιες αρχές πρέπει να εφαρμόζονται σε όλες τις περιπτώσεις επιθετικότητας, προσβολής της κυριαρχίας και τρομοκρατίας. Ο κ. Γεραπετρίτης υπογράμμισε την ανάγκη δημιουργίας βιώσιμων ανθρωπιστικών διαδρόμων, έτσι ώστε να υπάρχει συνεχής ροή βοήθειας. Σημείωσε, επίσης, τη σημασία εγκατάστασης κέντρων αφαλάτωσης για τη μαζική παραγωγή πόσιμου νερού. Είναι αντιληπτό, δήλωσε, ότι η ανθρωπιστική παύση δεν είναι αρκετή, ωστόσο πρόσθεσε ότι είναι αναγκαία και ρεαλιστική σε αυτή τη φάση, έστω και μικρής κλίμακας. Θα μπορούσε, κατέληξε, να δημιουργήσει μια δυναμική για τον τερματισμό των εχθροπραξιών.


 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Γιώργος Γεραπετρίτης Λωρίδα της Γάζας ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
10 0 Bookmark