Ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, κατά τη συμμετοχή του στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων στις Βρυξέλλες, εισηγήθηκε άμεση ανθρωπιστική παύση, η οποία θα επιτρέψει την περίθαλψη τραυματιών και - όπου χρειάζεται - τη μεταφορά τους σε νοσοκομεία εκτός Γάζας, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές.

Επίσης, πρότεινε την ανάληψη πρωτοβουλιών για την αποκατάσταση των βασικών δικτύων και την εξασφάλιση των βασικών αγαθών.

Παράλληλα, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, τόνισε ότι οι ίδιες αρχές πρέπει να εφαρμόζονται σε όλες τις περιπτώσεις επιθετικότητας, προσβολής της κυριαρχίας και τρομοκρατίας. Ο κ. Γεραπετρίτης υπογράμμισε την ανάγκη δημιουργίας βιώσιμων ανθρωπιστικών διαδρόμων, έτσι ώστε να υπάρχει συνεχής ροή βοήθειας. Σημείωσε, επίσης, τη σημασία εγκατάστασης κέντρων αφαλάτωσης για τη μαζική παραγωγή πόσιμου νερού. Είναι αντιληπτό, δήλωσε, ότι η ανθρωπιστική παύση δεν είναι αρκετή, ωστόσο πρόσθεσε ότι είναι αναγκαία και ρεαλιστική σε αυτή τη φάση, έστω και μικρής κλίμακας. Θα μπορούσε, κατέληξε, να δημιουργήσει μια δυναμική για τον τερματισμό των εχθροπραξιών.





Πηγή: skai.gr

