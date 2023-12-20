Μενδώνη στον ΣΚΑΪ 100,3: Από την 1η Απριλίου 2025 το νέο εισιτήριο στην Ακρόπολη

Το νέο εισιτήριο για την Ακρόπολη, που θα ανέρχεται στα 30 ευρώ, θα ισχύσει από την 1η Απριλίου 2025, ξεκαθάρισε σήμερα στον ΣΚΑΪ 100,3 η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη.

Διευκρίνισε ότι από τον Απρίλιο του 2024 μεμονωμένοι επισκέπτες που επιθυμούν να πληρώσουν υψηλότερο αντίτιμο, μπορούν να ξεναγηθούν ιδιωτικά στην Ακρόπολη.

Ερωτηθείσα σχετικά, χαρακτήρισε παράλογες τις χθεσινές κινητοποιήσεις των αρχαιοφυλάκων, με αποτέλεσμα το κλείσιμο της Ακρόπολης και την ταλαιπωρία των επισκεπτών.

Όπως ανέφερε η κ. Μενδωνη είναι απορίας άξιον να θέλει το φυλακτικό προσωπικό να εξυπηρετεί τα ταμεία, την στιγμή που οι ίδιοι θεωρούν ότι το προσωπικό φύλαξης δεν είναι επαρκές.

Για τις αλλαγές στην εταιρεία Ανάπλαση ΑΕ επικαλέστηκε αυτά που αναφέρονται στην τροπολογία, δηλαδή ότι διευρύνεται ο σκοπός της εταιρείας, προκειμένου να περιλαμβάνει τον συντονισμό, τον σχεδιασμό, τον προγραμματισμό και την υλοποίηση αναπλάσεων στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας, και όχι μόνο στα όρια του Δήμου Αθηναίων, όπως ισχύει σήμερα.

