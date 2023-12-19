Μετά τις δηλώσεις του εκλεγμένου Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα, σχετικά με την εταιρεία «Ανάπλαση ΑΕ», η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη σχολίασε σχετικά στην εκπομπή των δημοσιογράφων Νίκου Χατζηνικολάου και Αντώνη Δελλατόλα, στον Real Fm 97,8.

«Είμαστε σε ένα άλλο περιβάλλον, και προτεραιοτήτων και χρηματοδοτικών εργαλείων. Οι αναπλάσεις, είναι αναγκαίες για πολλές πόλεις ανά την επικράτεια. Είναι πάρα πολλές οι περιπτώσεις, μπορούμε να μπούμε σε πάρα πολλά παραδείγματα αν έχετε τον χρόνο. Αυτό λοιπόν που κάνει η Κυβέρνηση είναι ότι διευρύνει το πλαίσιο της εταιρείας. Η εταιρεία πλέον δεν αφορά την Αθήνα, αλλά αφορά το σύνολο της επικράτειας, μπορεί να αφορά οποιαδήποτε πόλη. Η εταιρεία αυτή, δηλαδή, με τα τέσσερα Υπουργεία μετόχους, μπορεί να κάνει έργα σε οποιαδήποτε πόλη της χώρας που θέλουμε να αναδείξουμε την πολιτιστική της φυσιογνωμία μέσω ενοποίησης αρχαιολογικών χώρων, ιστορικών της μνημείων ή μιας σειράς άλλων έργων που μπορεί εκ του καταστατικού της να κάνει» τόνισε η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη.

Όπως υπενθύμισε η κυρία Μενδώνη, η «Ανάπλαση Α.Ε», δεν ήταν ποτέ δημοτική εταιρεία: «Τα προηγούμενα χρόνια, τη δεκαετία του ’90 ήδη, υπήρχε η εταιρεία «Ενοποίηση Αρχαιολογικών Χώρων της Αθήνας», η οποία ήταν μια εταιρεία του Δημοσίου, με κύριους εταίρους το Υπουργείο Πολιτισμού και το Υπουργείο Περιβάλλοντος την εποχή εκείνη. Έγιναν τα έργα, κάποια στιγμή η εταιρεία αυτή κλείνει και, το 2018, συστήνεται μια νέα εταιρεία του Δημοσίου- του Δημοσίου εταιρεία- με εταίρους τα Υπουργεία Περιβάλλοντος, Πολιτισμού, Δημοσίων Έργων και Εσωτερικών, προκειμένου να εξυπηρετήσει ανάλογα έργα με αυτά της ενοποίησης των αρχαιολογικών χώρων, στην Αθήνα».

«Επαναλαμβάνω είναι μία δημόσια επιχείρηση, μια δημόσια εταιρία. Ο νόμος, ο νέος, που πλέον επιβάλλει την επιλογή των διοικήσεων, και σωστά, με αντικειμενικά κριτήρια, αδιάβλητες διαδικασίες ώστε σε κάθε δημόσιο φορέα να είναι οι καλύτεροι, ακριβώς για τον λόγο αυτό, ανεξαρτήτως, ποιος είναι εδώ, ποιος είναι εκεί, εάν είναι η Μενδώνη, εάν είναι ο Μπακογιάννης, ο Χατζηνικολάου, ο Δούκας, η διαδικασία πλέον των διοικήσεων των δημοσίων φορέων θα γίνεται με το νέο θεσμικό πλαίσιο, το οποίο κυρώθηκε από τη Βουλή, έναν μήνα πριν.

Επομένως, ούτε χέρια αλλάζει ούτε σκανδαλώδης τροπολογία είναι. Όποιος και να ήταν Δήμαρχος, δεν θα μπορούσε πλέον να διοικεί την εταιρία του Δημοσίου ο ίδιος ή κάποιος της αρεσκείας του. Ούτε του Υπουργού ούτε κανενός. Μπαίνουμε πλέον σε μία αξιολόγηση αντικειμενικών διοικήσεων, αυτό είναι μέσω ΑΣΕΠ, αυτό είναι το νέο θεσμικό πλαίσιο», πρόσθεσε η Υπουργός Πολιτισμού.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.