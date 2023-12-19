«Όταν η Οικογένεια χάνει την εξουσία, βρίσκει άλλο δρόμο αυτοπροστασίας: Γίνεται καθεστώς. Ιδίως αν πρόκειται να καλύψει εκλεκτό μέλος της», σχολιάζει ο Στέφανος Κασσελάκης με αφορμή την τροπολογία για την «Ανάπλαση ΑΕ» που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών.

Ειδικότερα, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ αναφέρει σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι «όσο ο δήμαρχος Αθηναίων ήταν της οικογένειας, κατείχε τη θέση του προέδρου της δημοτικής εταιρείας "Ανάπλαση Αθήνας ΑΕ". Τώρα που δεν είναι, ο Κ. Μητσοτάκης τον πετάει έξω με τροπολογία της τελευταίας στιγμής». «Διαβάστε την ανάρτηση του νέου δημάρχου Χάρη Δούκα και θα καταλάβετε τους λόγους», προσθέτει ο κ. Κασσελάκης συνοδεύοντας την ανάρτησή του με τη σχετική ανακοίνωση του κ. Δούκα.

Όσο ο Δήμαρχος Αθηναίων ήταν της οικογένειας, κατείχε τη θέση του Προέδρου της δημοτικής εταιρείας «Ανάπλαση Αθήνας Α.Ε.».

Τώρα που δεν είναι, ο Κ.Μητσοτάκης τον πετάει έξω με τροπολογία της τελευταίας στιγμής!



Διαβάστε την ανάρτηση του νέου Δημάρχου Χάρη Δούκα και θα καταλάβετε… https://t.co/jRS3B0OO1E — Stefanos Kasselakis - Στέφανος Κασσελάκης (@skasselakis) December 19, 2023

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ τονίζει ότι «η νέα δημοτική αρχή είχε προαναγγείλει ότι θα προχωρούσε σε διαχειριστικό έλεγχο στα πεπραγμένα του κ. Μπακογιάννη για τον Μεγάλο Περίπατο της Πανεπιστημίου και για άλλους "περιπάτους" με οσμή σκανδάλου». Σχολιάζει κατόπιν αυτών πως «όταν η Οικογένεια χάνει την εξουσία, βρίσκει άλλο δρόμο αυτοπροστασίας: Γίνεται καθεστώς. Ιδίως αν πρόκειται να καλύψει εκλεκτό μέλος της».

Αντιδράσεις και από τον Κ. Ζαχαριάδη για την τροπολογία σχετικά με την «Ανάπλαση Αθήνα ΑΕ»

Στις αντιδράσεις του Χάρη Δούκα για την τροπολογία σχετικά με την «Ανάπλαση Αθήνα Α.Ε.» ήρθαν να προστεθούν και οι αντιδράσεις του Κώστα Ζαχαριάδη. Ο επικεφαλής της παράταξης «Ανοιχτή Πόλη», σε δήλωσή του, κάνει λόγο για «απαράδεκτη, αντιδημοκρατική και καθεστωτική αντιμετώπιση» της ετυμηγορίας των πολιτών στις πρόσφατες δημοτικές εκλογές, καλεί τον νυν δήμαρχο, Κώστα Μπακογιάννη, να πάρει θέση και ζητά να αποσυρθεί η τροπολογία.

Αρχικά, ο κ. Ζαχαριάδης αναφέρει: «Με τροπολογία της τελευταίας στιγμής στο πολυνομοσχέδιο του ΥΠΟΙΚ η κυβέρνηση πετάει έξω από το ΔΣ της "Ανάπλασης ΑΕ"' τόσο τον δήμαρχο Αθηναίων από πρόεδρο του ΔΣ, καθώς και τα 3/5 των μελών του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων. Ο έλεγχος της εταιρείας περνά εξολοκλήρου στην κυβέρνηση, αφού τόσο ο διορισμός του νέου διευθύνοντος συμβούλου όσο και των μελών του ΔΣ γίνεται μέσω ΚΥΑ των εποπτευόντων υπουργών.

Η εταιρεία του Δήμου Αθηναίων που είχε στην ευθύνη της έργα όπως τον "μεγάλο περίπατο" της Πανεπιστημίου, τη Βασιλίσσης Όλγας και άλλα έργα -πιθανά σκάνδαλα- αλλάζει χέρια λίγες μέρες πριν αναλάβει η νέα δημοτική Αρχή και το νέο δημοτικό συμβούλιο».

«Στην αρχική μορφή του ο νόμος 4539/2018 δεν προέβλεπε ότι πρόεδρος του ΔΣ είναι ο δήμαρχος Αθηναίων. Προστέθηκε με νόμο της ΝΔ (άρθρο 59 ν. 4663/2020). Ο λόγος νομίζω είναι προφανής. Αυταπόδεικτα, για τον ίδιο λόγο καταργούν αυτόν τον νόμο τώρα που άλλαξε η δημοτική Αρχή. Πρόκειται για μια απαράδεκτη, αντιδημοκρατική, καθεστωτική αντιμετώπιση της νέας κατάστασης που διαμόρφωσε η ετυμηγορία των πολιτών στις 15 Οκτωβρίου 2023 στον Δήμο Αθηναίων», προσθέτει ο επικεφαλής της παράταξης «Ανοιχτή Πόλη».

«Είναι προφανές πως αυτό που επιχειρείται με την απόφαση αυτή είναι να ματαιωθεί ο οικονομικός και διαχειριστικός έλεγχος που η νέα δημοτική Αρχή και παρατάξεις στο δημοτικό συμβούλιο προτίθενται να διενεργήσουν στην εταιρεία αυτή και τα πεπραγμένα της. Ο κ. Μπακογιάννης οφείλει να πάρει τώρα θέση και ο κ. Μητσοτάκης οφείλει να αποσύρει τώρα την τροπολογία», καταλήγει ο κ. Ζαχαριάδης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.