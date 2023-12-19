Ανδρουλάκης: Να αποσύρετε τη ντροπιαστική τροπολογία για την Ανάπλαση ΑΕ στον Δήμο ΑΘηνέων - Τι φοβάστε;

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, με παρέμβασή του στη Ολομέλεια της Βουλής, κατήγγειλε την κυβέρνηση για την τροπολογία με την οποία αλλάζει τη διοίκηση της εταιρείας Ανάπλαση ΑΕ που ασχολείται με έργα στον Δήμο της Αθήνας, αποκλείοντας τόσο τον νέο δήμαρχο Αθηναίων, Χάρη Δούκα, όσο και εκπρόσωπο του Δήμου και κάλεσε τη κυβέρνηση να την αποσύρει.

Ο κ. Ανδρουλάκης υποστήριξε πως πρόκειται για ντροπιαστική και προσβλητική τροπολογία η οποία είναι δείγμα της νοοτροπίας της κυβέρνησης απέναντι στη τοπική αυτοδιοίκηση και συνιστά ασέβεια στη πρόσφατη λαϊκή ετυμηγορία των Αθηναίων πολιτών.

Όπως είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, τον Φεβρουάριο του 2020, λίγες εβδομάδες αφότου είχε αναλάβει ο Κώστας Μπακογιάννης, η κυβέρνηση με νομοθετική παρέμβαση τον καθιστούσε πρόεδρο της Ανάπλασης ΑΕ με την αρμοδιότητα να διορίζει τον διευθύνοντα σύμβουλο και το διοικητικό συμβούλιο και τώρα με τη νέα τροπολογία τα αναιρεί επειδή ο κ. Μπακογιάννης έχασε στις εκλογές.

«Πρόκειται για κατήφορο της κυβέρνησης επειδή ηττήθηκε ο ανιψιός τού πρωθυπουργού. Σεβαστείτε την ετυμηγορία του λαού. Επειδή δεν έχει "μπάρμπα στη Κορώνη" και το Μαξίμου ο Χάρης Δούκας, προχωράτε στην τροπολογία», ανέφερε μεταξύ άλλων ο κ. Ανδρουλάκης και τόνισε: «Γιατί; Το φοβάστε; Τη δέσμευση του κ. Δούκα ότι θα γίνει διαχειριστικός έλεγχος στην εταιρεία Ανάπλαση ΑΕ»;

Ο Νίκος Ανδρουλάκης προσέθεσε ότι δεν περίμενε τη συγκεκριμένη τροπολογία για να γίνει σαφής η στάση της κυβέρνησης, υπενθυμίζοντας ότι υπουργοί της από την προεκλογική περίοδο των αυτοδιοικητικών εκλογών είχαν δηλώσει πως πρέπει να εκλεγούν υποψήφιοι της ΝΔ για να συνεργαστούν με την κυβέρνηση.

Ακολούθησε έντονος διάλογος κι αντιπαράθεση με τον υπουργό Επικρατείας Μάκη Βορίδη. Όπως είπε ο κ. Βορίδης, ο κ. Ανδρουλάκης «ήταν λάβρος στην παρέμβασή του» και «απέδωσε σκοπιμότητα στη κυβέρνηση». «Θα είχε βάση αυτό το επιχείρημα σας αν δεν άλλαζε το πεδίο δράσης της εταιρείας» ανέφερε ο υπουργός Επικρατείας και προσέθεσε: «Παρουσιάστηκε στο υπουργικό συμβούλιο τον Μάρτιο του 2022 νομοθετική πρωτοβουλία για όλες τις αναπλάσεις που προέβλεπε η εταιρεία να γίνει όχημα για αναπλάσεις σε όλη τη χώρα. Και έρχεται σήμερα και τι αλλάζει: Στο σύνολο της επικράτειας η δράση της εταιρείας».

Στην ανταπάντησή του ο Νίκος Ανδρουλάκης υπογράμμισε ότι η ενέργεια της κυβέρνησης περιφρονεί τη Τοπική Αυτοδιοίκηση και την ΚΕΔΕ κι αντέτεινε ότι τώρα στον Δήμο Αθηναίων εκτελούνται έργα 45 εκατ. ευρώ. Συνέδεσε γενικότερα την πρωτοβουλία της κυβέρνησης με τις παρεμβάσεις στην ΑΔΑΕ για τις υποκλοπές και την «ασπίδα στον κ. Καραμανλή», όπως σημείωσε και υπογράμμισε: «Σκοπός σας είναι να διατηρήσετε τα πελατειακά σας δίκτυα. Όλα δικά σας τα θέλετε».

Ο Μάκης Βορίδης αντέτεινε πως αν το θέμα είναι η συμμετοχή του δημάρχου Αθηναίων ή μέλους της ΚΕΔΕ στο Δ.Σ. της εταιρείας μπορεί να εξεταστεί. «Στο επόμενο νομοσχέδιο θα συζητηθεί η τροπολογία και θα το λάβουν υπόψη οι υπουργοί», σημείωσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

