«Μασάζ» στους βουλευτές για να χαμηλώσουν οι τόνοι

Λίγες μέρες μετά το μπαράζ δηλώσεων βουλευτών της κυβερνητικής παράταξης με επίκεντρο τις αυξήσεις στους ένστολους, συνεδριάζει σήμερα η Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Το κλίμα στο εσωτερικό του κυβερνώντος κόμματος απέχει από το να χαρακτηριστεί ιδανικό. Οι φωνές διαφοροποίησης και κριτικής έναντι κυβερνητικών επιλογών έχουν πυκνώσει το τελευταίο διάστημα. Σημείο καμπής, κάθε άλλο παρά τυχαία, ο κυβερνητικός ανασχηματισμός.

Ο πρωθυπουργός και πρόεδρος της Ν.Δ., Κυριάκος Μητσοτάκης, θα μιλήσει στη συνεδρίαση της Κ.Ο. και, όπως αναφέρεται, θα επιδιώξει να μεταδώσει ένα κλίμα συσπείρωσης και συντεταγμένης πορείας για φυγή προς τα εμπρός με στόχο τη διεκδίκηση μιας τρίτης κυβερνητικής θητείας.

Ειδικότερα, αναμένεται με αφορμή και τις χθεσινές εξελίξεις μετά την επιβολή δασμών από την κυβέρνηση των ΗΠΑ, να υπογραμμίσει τη σημασία της σταθερότητας, πολιτικής και οικονομικής, στη χώρα μας και να επαναλάβει το ορόσημο του 2027 για τις επόμενες εκλογές. Αναμένεται, επίσης, να αναφερθεί σε έναν κύκλο που κλείνει, σε σχέση με όσα συνέβησαν το προηγούμενο διάστημα με επίκεντρο την υπόθεση των Τεμπών. Αναμένεται να αναφερθεί με σαφή διάκριση στον ρόλο των κυβερνητικών στελεχών, που δεσμεύονται από τις αποφάσεις και τις επιλογές της κυβέρνησης και τον ρόλο των βουλευτών, των οποίων ακόμα και η έκφραση διαφορετικής άποψης μπορεί να βοηθήσει την κυβέρνηση, αλλά και να μιλήσει για πρωτοβουλίες το επόμενο διάστημα που θα οδηγήσουν σε μεγαλύτερη συμμετοχή των βουλευτών στη διαμόρφωση των κυβερνητικών πρωτοβουλιών και κινήσεων. Πρωτοβουλίες όπως οργανωμένες συναντήσεις και διαβούλευση με κυβερνητικά στελέχη, στο πλαίσιο καλύτερου προγραμματισμού και αμφίδρομης ενημέρωσης.

Η πικρία και η δυσαρέσκεια από τον ανασχηματισμό θεωρείται ότι σε σημαντικό βαθμό πυροδότησαν αρκετές από τις αντιδράσεις που εκδηλώθηκαν δημοσίως το τελευταίο διάστημα. Ακόμα και σε σχέση με τις επιλογές που έγιναν στον σχηματισμό της κυβέρνησης, όπως η περίπτωση του Νίκου Τσάφου, για τον οποίο ασκήθηκε κριτική από βουλευτές. Η βουλευτική «ανησυχία» αποτυπώθηκε και με την επανεμφάνιση της ομαδικής κατάθεσης ερώτησης στη Βουλή προς υπουργούς, για επιθετικές αγορές ακινήτων από ξένα κεφάλαια στη Θράκη και σε νησιά. Και, βεβαίως, οι παρεμβάσεις βουλευτών κλιμακώθηκαν με αφορμή την ανακοίνωση αυξήσεων στις Ένοπλες Δυνάμεις, που έφερε διαδοχικές δημόσιες δηλώσεις για την αναγκαιότητα οι αυξήσεις να επεκταθούν και στα Σώματα Ασφαλείας.

Η «χαρτογράφηση» της βουλευτικής κινητικότητας έχει οδηγήσει σε δύο διαπιστώσεις. Η μία έχει να κάνει, όπως προαναφέρθηκε, με προσωπική απογοήτευση ορισμένων, οι οποίοι προεξοφλούσαν πριν τον ανασχηματισμό την είσοδό τους στην κυβέρνηση και είδαν τις προσδοκίες τους να διαψεύδονται. Η δεύτερη αφορά βουλευτές που τοποθετούνται σε εσωκομματικές ομαδοποιήσεις «αντιπολιτευόμενες» της κομματικής και κυβερνητικής ηγεσίας. Με τη δημοσκοπική κάμψη του κυβερνώντος κόμματος να έχει ανοίξει το δρόμο σε σενάρια για αλλαγή ηγεσίας, εντάθηκε η κινητικότητα σε αυτό το επίπεδο.

Το ζητούμενο για την κυβερνητική ηγεσία είναι να μην δίνεται η εικόνα ότι σε μια συγκυρία που η κυβέρνηση δεν έχει απέναντί της ισχυρή αντιπολίτευση, οι δυσκολίες και τα προβλήματα δημιουργούνται εκ των έσω. Έτσι, θα επιδιωχθεί να διαμορφωθεί ένα πλαίσιο πιο ενεργητικής επικοινωνίας ανάμεσα στα κυβερνητικά στελέχη και στους βουλευτές, προκειμένου εκείνοι να μην αισθάνονται αποκομμένοι από την κυβερνητική λειτουργία και ότι είναι χρήσιμοι μόνο για να ψηφίζουν στη Βουλή. Βεβαίως, εδώ και αρκετούς μήνες η κυβέρνηση έχει επιδιώξει να αποδραματοποιήσει την κατάθεση ερωτήσεων από βουλευτές προς υπουργούς. Δεν θεωρείται αμφισβήτηση, αλλά χρήσιμη ζύμωση με βάση τις προσλαμβάνουσες των βουλευτών από την εκλογική βάση, τις οποίες με αυτό τον τρόπο μεταφέρουν στην κυβέρνηση.

Το ερώτημα για τη σημερινή συνεδρίαση, η οποία τυπικά έχει σαν θέμα την ανάδειξη νέου γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, θέση για την οποία από τον Κυριάκο Μητσοτάκη έχει προταθεί ο Απόστολος Βεσυρόπουλος, είναι πόσοι και ποιοι βουλευτές θα επιδιώξουν να πάρουν το λόγο για να τοποθετηθούν και σε ποιο τόνο θα μιλήσουν. Το τελευταίο διάστημα έχουν πυκνώσει οι αναφορές στην ανάγκη να επιστρέψει το κόμμα πιο κοντά στις ιδεολογικές καταβολές του, από τις οποίες αρκετοί βουλευτές θεωρούν ότι έχει απομακρυνθεί και σε αυτό αποδίδουν τη δημοσκοπική καμπή. Μένει να φανεί αν θα τεθούν τέτοιες παράμετροι στη σημερινή συνεδρίαση.

Επί της διαδικασίας, η σημερινή συνεδρίαση θα ανοίξει με ομιλία του απερχόμενου γραμματέα, Σταύρου Καλαφάτη και θα ακολουθήσει η ομιλία του κ. Μητσοτάκη. Θα ακολουθήσει η εκλογή του νέου γραμματέα και η ομιλία του και στη συνέχεια, εφόσον ζητηθεί ο λόγος, θα δοθεί στους βουλευτές.

