Αποστάσεις από τις επιλογές των Αρίστου Δοξιάδη και Νίκου Τσάφου πήρε ο βουλευτής της ΝΔ, Ανδρέας Κατσανιώτης, μιλώντας το πρωί της Τρίτης στον ANT1. «Θέλω να είμαι ευθύς, ο κ. Δοξιάδης ήταν μια λάθος επιλογή που έστειλε ένα λάθος μήνυμα που σίγουρα δεν εκφράζει την παράταξη», όπως χαρακτηριστικά ανέφερε.

«Σίγουρα είδατε τις δηλώσεις του νέου αναπληρωτή υπουργού Μεταφορών Κωνσταντίνου Κυρανάκη, πραγματικά έχει ενσυναίσθηση και όλους μας έβαλε σε μια διάθεση ότι τα πράγματα μπορούν να πάνε μπροστά, σε αντίθεση με παλαιότερες αναρτήσεις του κ. Δοξιάδη. Άρα ναι, ήταν λάθος, ένα λάθος που διορθώθηκε».

Ερωτηθείς για το αν μιλάει για τις δηλώσεις Δοξιάδη για τις συγκεντρώσεις και τους συγγενείς των Τεμπών, ο κ. Κατσανιώτης απάντησε:

«Και σε αυτό. Ο τεχνοκρατισμός του Διαδικτύου κάποια στιγμή πρέπει να έχει και ένα όριο. Υπάρχει πολιτική που είναι μια στάση ευθύνης και οι άνθρωποι που είναι στην πολιτική έχουν μια ενσυναίσθηση».

Παράλληλα, ο «γαλάζιος» βουλευτής χαρακτήρισε «ανιστόρητες» της αναφορές του κ. Τσάφου σε δήθεν «Τουρκική Δημοκρατία Βορείου Κύπρου» και κάλεσε τον υφυπουργό να διαβάζει ιστορία. «Έδωσε τις διευκρινίσεις. Έπεισε το Μαξίμου, ελπίζω να διαβάζει ιστορία, γιατί φαίνεται να είναι καλός στα ενεργειακά. Η ιστορία πάντα μας βοηθάει».

Δείτε το απόσπασμα από το 06:31 και μετά:

Πηγή: skai.gr

