«Βρήκα τη συζήτηση αρκετά διαφωτιστική ως προς τα πεδία εκείνα που μπορεί να υπάρξει μια σχετική σύγκλιση μεταξύ κάποιων τουλάχιστον πολιτικών δυνάμεων και ταυτόχρονα αρκετά αποκαλυπτική ως προς τοποθετήσεις που άκουσα κυρίως από κόμματα τα οποία προέρχονται από το αριστερό φάσμα σχετικά με το πώς αντιλαμβάνονται πραγματικά τις αμυντικές προτεραιότητες και μια εθνική, πολιτική θωράκισης των εθνικών συμφερόντων της πατρίδας μας» είπε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην έναρξη της δευτερολογίας του στη Βουλή.

Απαντώντας στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη, ο πρωθυπουργός είπε: «Επί της αρχής στην τοποθέτησή σας δεν άκουσα ουσιαστικές διαφοροποιήσεις με το σχέδιο το οποίο παρουσίασα σήμερα ως προς τις εθνικές προτεραιότητες σχετικά με τον αμυντικό σχεδιασμό. Επιτρέψτε, όμως, κάποιες εισαγωγικές παρατηρήσεις για το γεωπολιτικό τοπίο μέσα στο οποίο διεξάγεται αυτή η συζήτηση. Είναι ακριβές να πει κανείς ότι η Ευρώπη τα τελευταία χώρια υπήρξε γεωπολιτικά αφελής. Αυτή τη φράση την έχω χρησιμοποιήσει επανειλημμένως και εντός και εκτός συνόρων, όταν διαπίστωνα μία αδυναμία κατανόησης των γεωπολιτικών συσχετισμών και μία θα έλεγα αφέλεια ευρωπαϊκή, η οποία στηριζόταν σε ένα πλαίσιο παραδοχών το οποίο όλοι αντιλαμβανόντουσαν ότι έπαυε πια να ισχύει. Το 2017, όταν ο τότε Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, με τον ιδιαίτερο τρόπο με τον οποίον εκφράζεται, είπε στην Ευρώπη μια μεγάλη αλήθεια, ότι μετά την πτώση του τοίχους και την κατάρρευση του υπαρκτού σοσιαλισμού, η Ευρώπη ουσιαστικά απεμπόλησε τις ευθύνες της απέναντι στην ευρωπαϊκή άμυνα εκχωρώντας ουσιαστικά αυτήν την αρμοδιότητα στις ΗΠΑ. Με αποτέλεσμα οι ΗΠΑ να παρέχουν μία ασπίδα ασφάλειας στην Ευρώπη, χωρίς όμως η Ευρώπη να κάνει αυτά τα οποία τις αναλογούν στα πλαίσια μία συμμαχίας, στο ΝΑΤΟ, το οποίο υποχρέωνε τις ευρωπαϊκές χώρες, να δαπανούν τουλάχιστον 2% του ΑΕΠ τους σε αμυντικές δαπάνες. Η Ελλάδα δεν άνηκε ποτέ σε αυτή την κατηγορία, γιατί πάντα ήμασταν πάνω από το 2%. Αυτή η πραγματικότητα, λοιπόν, δυστυχώς αποκαλύφθηκε σε όλη της την έκταση, μετά την απροκάλυπτη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, και μετά την επανεκλογή του ίδιου Αμερικανού Προέδρου, ο οποίος μας είχε ήδη προειδοποιήσει ότι οι ΗΠΑ δεν θα ήταν διατεθειμένες να αναλάβουν δυσανάλογα μεγάλο βάρος για την προστασία της Ευρώπης. Ουσιαστικά μας υποχρέωσε να κοιταχθούμε με απότομο τρόπο στον καθρέφτη, και να αναλογιστούμε τις δικές μας, τις ευρωπαϊκές εννοώ, αδυναμίες. Και εδώ φάνηκε ότι κάποιοι από μας, που μιλούσαμε για την ανάγκη στρατιωτικής αυτονομίας εδώ και χρόνια, είχαμε τελικά δίκαιο. Διότι η Ευρώπη, και για να δανειστώ μία φράση του Προέδρου Μακρόν, δεν μπορεί σε αυτή τη γεωπολιτική ζούγκλα να προσποιείται ότι είναι ένα φυτοφάγο ζώο εν μέσω πολλών καρνιβόρων».

«Η Ρήτρα Διαφυγής είναι μια επιτυχία γιατί δίνει τη δυνατότητα για μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία» είπε.

«Ο τελικός κριτής δεν είναι μόνο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι οι αγορές και η βιωσιμότητα του χρέους μας. Η ευελιξία αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί με φειδώ γιατί σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη συνολική δημοσιονομική σταθερότητα» προσέθεσε ο πρωθυπουργός.

«Η κυβέρνηση το 2020-21 πήρε κάποιες δύσκολες αποφάσεις, που αφορούσαν την προώθηση με μεγάλη ταχύτητα και πάντα με διακρατική συμφωνία, την κύρωση δύο πολύ σημαντικών αμυντικών προγραμμάτων. Τα Rafale και τις φρεγάτες Belharra. Το κάναμε γιατί η κατάσταση που παραλάβαμε το 2019, δεν θέλω να μιλήσω δημόσια με περισσότερες λεπτομέρειες, θα πω μόνο ότι εκμεταλλευτήκαμε σε ένα βαθμό και τη γενική ευρωπαϊκή ρήτρα διαφυγής για να κάνουμε κάποιες σημαντικές αμυντικές επενδύσεις με μεγάλη ταχύτητα» είπε ο πρωθυπουργός.

Το τελικό αποτέλεσμα είναι ότι καταφέραμε και πήραμε 24 αεροπλάνα Rafale με πυραύλους meteor και 3 υπερσύγχρονες φρεγάτες οι οποίες θα είναι ενταγμένες στον ελληνικό στόλο το 2026. Καλύψαμε δηλαδή με πολύ μεγάλη ταχύτητα ένα μεγάλο επιχειρησιακό κενό το οποίο είχαμε. Αλλά γνωρίζουμε τα όρια της ρήτρας διαφυγής. Αυτή η κυβέρνηση δεν πρόκειται να επιτρέψει αυτή η δημοσιονομική ευελιξία να οδηγήσει σε τέτοια κατάχρηση που να θέσει σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα» ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης.

«Στο ζήτημα που τέθηκε από διαφορετικά κόμματα και αφορά την έννοια ευρωπαϊκής αλληλεγγύης: ποια είναι η ευρωπαϊκή υποχρέωση σε περίπτωση που ένα κράτος-μέλος δεχθεί επίθεση. Στο ΝΑΤΟ είναι το άρθρο 5, είναι ξεκάθαρο και λέει ότι η επίθεση σε ένα κράτος του ΝΑΤΟ είναι επίθεση σε όλο το ΝΑΤΟ, αλλά δεν είναι ξεκάθαρο τι γίνεται αν η επίθεση γίνει από κράτος μέλος του ΝΑΤΟ. Γι' αυτό η έννοια της ευρωπαϊκής στρατιωτικής αυτονομίας, η ένταση δηλαδή με την οποία η Ευρώπη θα μπορέσει να υπερασπιστεί την εδαφική ακεραιότητα ενός κράτους μέλους αποκτά ξεχωριστή σημασία» είπε ο πρωθυπουργός.

Στις ευρωπαϊκές συνθήκες υπάρχει το άρθρο 42 παράγραφος 7 το οποίο λέει ότι σε περίπτωση που κράτος μέλος δεχθεί επίθεση στο έδαφός του τα άλλα κράτη μέλη οφείλουν να του παράσχουν βοήθεια και συνδρομή με όλα τα μέσα που έχουν στη διάθεσή τους» σημείωσε ο πρωθυπουργός, υπογραμμίζοντας ότι έχουμε κάθε λόγο το άρθρο 42 παράγραφος 7 να το αναδεικνύουμε ως την κορωνίδα της ευρωπαϊκής πολιτικής ασφάλειας, διότι αφορά πρωτίστως εμάς.

Κατά τη διάρκεια της δευτερολογίας του ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στο ζήτημα των αυξήσεων στα σώματα ασφαλείας παραπέμποντας σε ανακοινώσεις στη ΔΕΘ, ενώ αποκάλυψε ότι θα συμπεριληφθούν σε αυτές και οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι.

Αναφερθείς στις έρευνες στα θαλάσσια οικόπεδα προς εκμετάλλευση για υδρογονάνθρακες, ο κ. Μητσοτάκης, απευθυνόμενος στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ ανέφερε ότι «κάνατε μια αναφορά στον νόμο Μανιάτη. Πρώτος εγώ αναγνώρισα ότι τα οικόπεδα αυτά χαράχθηκαν το 2014. Δεν υπήρχε ενδιαφέρον τότε. Με αυτή την κυβέρνηση υπήρχε ενδιαφέρον και από την Exxon και από τη Chevron. Έρχονται οι δύο εταιρίες και τι λένε; κυριαρχικά δικαιώματα νοτίως της Κρήτης ασκεί η Ελλάδα».

Απαντώντας στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, ο πρωθυπουργός είπε «Ρωτήστε τους πολίτες τι θυμούνται από την εξωτερική πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ. Το πρώτο που θυμούνται είναι ότι η θάλασσα δεν έχει σύνορα. Όχι μόνο ειπώθηκε αλλά υλοποιήθηκε και ως πολιτική, η πολιτική των ανοιχτών συνόρων. Το θυμάται και η χώρα, μας πλήγωσε πάρα πολύ. Το δεύτερο που θυμούνται είναι τη Συμφωνία των Πρεσπών και την αναγνώριση μακεδονικής γλώσσας. Αυτά θυμούνται οι πολίτες από τις δικές σας ημέρες και δεν νομίζουν ότι θέλουν να επιστρέψουμε εκεί».

«Είμαστε σήμερα πιο ισχυροί σήμερα σε σχέση με το 2019; Θεωρώ ότι πρέπει να είναι κάποιος πολύ κακοπροαίρετος για να μην πει ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις είναι σήμερα σε πολύ καλύτερη κατάσταση, γιατί προφανώς έγιναν πολύ σημαντικές επενδύσεις από το υστέρημα του ελληνικού λαού. Αλλά δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι σήμερα οι Ένοπλες Δυνάμεις είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση από ό,τι ήταν το 2019. Και αυτό δεν αφορά μόνο τα μεγάλα εξοπλιστικά προγράμματα. Αφορά και τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων» είπε και αναφέρθηκε στις αυξήσεις που θα δοθούν σε όλα τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων.

Κατά την πρωτολογία του, ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι πρόκειται για τον πιο δραστικό μετασχηματισμό των Ενόπλων Δυνάμεων στη σύγχρονη Ιστορία του τόπο. «Το τίμημα της ελευθερίας είναι η διαρκής επαγρύπνηση, έλεγε προ δύο αιώνων ο Αμερικανός Πρόεδρος Τόμας Τζέφερσον. Τίμημα το οποίο η πατρίδα μας καταβάλλει σήμερα με ευθύνη και με συνέπεια, αναγνωρίζοντας πως δεν μπορεί να υπάρχει καμία προκοπή χωρίς ασφάλεια. Απόδειξη γι' αυτό είναι και το αντικείμενο της σημερινής μας συνεδρίασης, που δεν είναι άλλο από τον μακροπρόθεσμο προγραμματισμό των αμυντικών δαπανών» τόνισε ο πρωθυπουργός.

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Θα έλεγα ότι είναι ένα συνολικό σχέδιο το οποίο αφορά, κατά την άποψή μας, στον πιο δραστικό μετασχηματισμό των Ενόπλων Δυνάμεων στη σύγχρονη ιστορία του τόπου. Όταν εξάλλου μιλάμε για πόρους που αφορούν στην εθνική άμυνα, δεν εννοούμε προφανώς μόνο τις δαπάνες, μόνο τις επενδύσεις για τους στρατιωτικούς εξοπλισμούς όσο πρωτίστως την πάγια, τη σταθερή επένδυση της πατρίδας μας μα μένει ισχυρή, σταθερή, ανεξάρτητη σε έναν κόσμο ο οποίος αλλάζει με απρόβλεπτους ρυθμούς».

Όπως είπε ο πρωθυπουργός: «Αναφερόμαστε συνεπώς σε μία πολιτική η οποία συνδέεται και η οποία αλληλεπιδρά με όλο το φάσμα των συλλογικών μας συμφερόντων. Γιατί σε ένα πρώτο επίπεδο, η σημασία των ισχυρών ενόπλων δυνάμεων είναι κάτι παραπάνω από προφανής. Χάρη σε αυτές η χώρα μας απέτρεψε κινδύνους όπως οι μεταναστευτικές ροές στον Έβρο. Υπερασπίστηκε τα δίκαια της σε κάθε κρίση που εκδηλώθηκε στο Αιγαίο, ενώ ήδη διαθέτει στρατηγικές συμφωνίες με κράτη όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Γαλλία, συμμαχίες, οι οποίες παρέχουν εγγυήσεις ασφάλειας σε ένα ανασφαλές διεθνές περιβάλλον».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.