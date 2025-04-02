Δημοσκόπηση Μarc: Πρώτη σε εκτίμηση ψήφου η ΝΔ – Δεύτερη η Πλεύση Ελευθερίας

Πρώτη με 28,6% έρχεται στην εκτίμηση ψήφου η Νέα Δημοκρατία σύμφωνα με το πρώτο μέρος της δημοσκόπησης της MARC για τον ΑΝΤ1.

Δεύτερη με ποσοστό 16,2% είναι η Πλεύση Ελευθερίας που αφήνει το ΠΑΣΟΚ στην τρίτη θέση με ποσοστό 13,3%.

Η Ελληνική Λύση καταλαμβάνει το 8,8%, έπεται ο ΣΥΡΙΖΑ με 7,6% και μετά το ΚΚΕ με ποσοστό 7,5%.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε το διάστημα 27 Μαρτίου με 1 Απριλίου 2025 και διεξήχθη σε πανελλαδική εμβέλεια, με πληθυσμό 1139 άτομα, άνδρες και γυναίκες με δικαίωμα ψήφου.

Στην ερώτηση αν ο ανασχηματισμός θα βελτιώσει τη λειτουργία της κυβέρνησης, το μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτηθέντων, 60,8% δεν πιστεύει ότι θα γίνει πιο αποτελεσματική η κυβέρνηση, ενώ το 30,3% απαντά θετικά και το 7,4% πως είναι ακόμη νωρίς για να κρίνει.

Επιπρόσθετα, σχετικά με το ότι στο νέο κυβερνητικό σχήμα συμμετέχουν περισσότεροι νέοι 30-40 ετών, το 68,8% των ερωτηθέντων απάντησε θετικά ενώ αντίθετη άποψη είχαν 2 στους δέκα.

Όσον αφορά την κριτική στην αντιπολίτευση, το 19,9% πιστεύει ότι πιο ουσιαστική αντιπολίτευση κάνει η “Πλεύση Ελευθερίας”, με δεύτερο το ΠΑΣΟΚ με ποσοστό 14,5% και τρίτη την “Ελληνική Λύση” με 8,9%. Ακολουθεί το ΚΚΕ με 6,4% και ο ΣΥΡΙΖΑ με 5%.

Στην ερώτηση ποιος είναι καταλληλότερος για Πρωθυπουργός, πρώτος είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης με ποσοστό 30,2% μειωμένο από τον Ιανουάριο που στην ίδια ερώτηση είχε απαντήσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη το 33,9%. Σημαντική αύξηση είχε η Ζωή Κωνσταντοπούλου ως καταλληλότερη για Πρωθυπουργός αφού το ποσοστό που συγκέντρωνε τον Ιανουάριο ήταν 4,9% και τώρα βρίσκεται στο 13,8%. Ο Κυριάκος Βελόπουλος συγκέντρωσε το 6,9% και πέρασε τον Νίκο Ανδρουλάκη που έχει ποσοστό 6,3%. Ακολουθεί ο Σωκράτης Φάμελλος με ποσοστό 4% και ο Δημήτρης Κουτσούμπας με 3,5%.

Αν είχαμε σήμερα εκλογές, οι ερωτηθέντες θα ψήφιζαν τη Νέα Δημοκρατία με ποσοστό 26,5%, την Πλεύση Ελευθερίας με ποσοστό 13,7% και το ΠΑΣΟΚ με 11,1%. Ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 7,3%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 6,4% και το ΚΚΕ με 6,3%.

