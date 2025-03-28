Εμπόδια στην προσπάθεια φυγής προς τα εμπρός

Της Δώρας Αντωνίου

Προανακριτική, γκρίνιες βουλευτών, εσωκομματικές τριβές με επίκεντρο τα συνθήματα που ακούστηκαν στην παρέλαση συγκροτούν το τρίπτυχο των θεμάτων που καλείται να διαχειριστεί η κυβέρνηση.

Η κυβερνητική ηγεσία έχει καταστήσει σαφές ότι επιδιώκει τη φυγή προς τα εμπρός και την ανάδειξη θεμάτων που δείχνουν ότι η κυβέρνηση δουλεύει και παράγει αποτέλεσμα, σε μια προσπάθεια να ανατρέψει την κυρίαρχη αίσθηση αναποτελεσματικότητας και δυσαρέσκειας που αποτυπώνουν οι δημοσκοπήσεις.

Όμως, το εσωκομματικό τοπίο και οι εκκρεμότητες των Τεμπών την «τραβάνε από το μανίκι» και επιβάλλουν ενασχόληση με αυτά τα μέτωπα και διαχείριση των παραμέτρων τους.

Στη Βουλή σήμερα έχουμε ένα ακόμα κεφάλαιο της υπόθεσης των Τεμπών και προεξοφλείται ότι η αντιπολίτευση θα συνεχίσει σε υψηλούς τόνους να καταγγέλλει την κυβέρνηση για τους χειρισμούς σε σχέση με την προανακριτική για τον Χρήστο Τριαντόπουλο.

Ο ίδιος ο πρώην υπουργός αναμένεται ότι θα καταθέσει υπόμνημα και δεν θα εμφανιστεί ενώπιον την επιτροπής, κάτι που ενισχύει τις φωνές της αντιπολίτευσης. Χθες, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κάλυψε μια τέτοια επιλογή του πρώην υφυπουργού, λέγοντας ότι είναι δικαίωμά του να καταθέσει υπόμνημα και ότι δεν κάνει κάτι παράνομο, δείχνοντας ότι η κυβέρνηση στηρίζει τον κ. Τριαντόπουλο.

Στο εσωκομματικό τοπίο, χθες επανεμφανίστηκε η πρακτική της κατάθεσης ερώτησης από βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος προς υπουργεία. Μια πρακτική που ερμηνεύεται ως τρόπος εκδήλωσης δυσαρέσκειας για κυβερνητικές επιλογές. Δεν είναι τυχαίο ότι οι ερωτήσεις είχαν σταματήσει όλο το προηγούμενο διάστημα, εν αναμονή και του ανασχηματισμού.

Δεν είναι τυχαίο επίσης ότι ανάμεσα στους έντεκα βουλευτές που υπογράφουν τη νέα ερώτηση (Ευριπίδης Στυλιανίδης, Μίλτος Χρυσομάλλης, Θόδωρος Καράογλου, Μάνος Κόνσολας, Γιάννης Πασχαλίδης, Γιώργος Βλάχος, Χαράλαμπος Αθανασίου, Αναστάσιος Δημοσχάκης, Γιώργος Καρασμάνης, Μάξιμος Χαρακόπουλος και Θεόφιλος Λεονταρίδης) βρίσκονται αρκετοί «υπουργοποιήσιμοι», οι οποίοι τελικά δεν υπουργοποιήθηκαν. Θεωρείται, επίσης, ότι οι συγκεκριμένοι βουλευτές προέρχονται από το καραμανλικό και το σαμαρικό στρατόπεδο του κυβερνώντος κόμματος.

Ένα άλλο θέμα που προκαλεί εσωτερικούς κραδασμούς έχει να κάνει με τα συνθήματα που ακούστηκαν από σπουδαστές της ΣΜΥΝ στην παρέλαση της 25ης Μαρτίου και προκάλεσαν τουρκική αντίδραση. Ο Θάνος Πλεύρης πρώτος πήρε θέση ξεκάθαρα υπέρ των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, ενώ χθες και ο Άδωνις Γεωργιάδης εκδήλωσε τη στήριξή του. «Μην πετροβολούμε άλλο λοιπόν αυτά τα παιδιά, είναι τα δικά μας παιδιά τα αγαπάμε, τα προστατεύουμε και είμαστε υπερήφανοι για τον πατριωτισμό τους» ανέφερε μεταξύ άλλων σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Φαίνεται ότι ανάλογη στάση υιοθετούν πολλοί βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος, που θα ήθελαν να δουν μία συμβολικού χαρακτήρα ποινή σε όσους κριθεί ότι ευθύνονται για το περιστατικό.

Στην κυβερνητική ηγεσία προκλήθηκε ενόχληση για όσα συνέβησαν, ωστόσο είναι σαφές ότι επιδιώκεται το θέμα να κρατηθεί χαμηλά και να μην λάβει δυσανάλογες διαστάσεις, πολύ περισσότερο να μην εξελιχθεί σε ζήτημα εσωκομματικής ή ενδοκυβερνητικής αντιπαράθεσης. Πολύ περισσότερο που η στενή κομματική βάση μάλλον συμμερίζεται την άποψη εκείνων που εμφανίστηκαν υποστηρικτικοί προς τους νεαρούς στρατιωτικούς. Παράλληλα, σε μια συγκυρία που η κυβέρνηση θέλει να δείξει ότι βρίσκεται έμπρακτα στο πλευρό των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, όπως κατέστη χθες σαφές με την αναφορά του πρωθυπουργού από το Παρίσι σε μισθολογικές αυξήσεις στους ένστολους, που θα ανακοινωθούν σύντομα.

