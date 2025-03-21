Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Για τη θέση του γραμματέα της ΚΟ της ΝΔ προτείνεται ο Απόστολος Βεσυρόπουλος

Για τις θέσεις των κοινοβουλευτικών εκπροσώπων της ΝΔ κατά σειρά ορίζονται οι βουλευτές Αθανάσιος Πλεύρης, Νότης Μηταράκης, Μακάριος Λαζαρίδης

Βεσυρόπουλος

Στις 4 Απριλίου θα συνεδριάσει υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας με θέμα την εκλογή γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας. 

Με απόφαση του πρωθυπουργού και προέδρου της Νέας Δημοκρατίας για τη θέση του γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος προτείνεται ο βουλευτής Ημαθίας Απόστολος Βεσυρόπουλος

Παράλληλα για τις θέσεις των κοινοβουλευτικών εκπροσώπων της Νέας Δημοκρατίας κατά σειρά ορίζονται οι βουλευτές Αθανάσιος Πλεύρης, Νότης Μηταράκης, Μακάριος Λαζαρίδης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: ΝΔ Βεσυρόπουλος
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
17 0 Bookmark