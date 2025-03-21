Στις 4 Απριλίου θα συνεδριάσει υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας με θέμα την εκλογή γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας.

Με απόφαση του πρωθυπουργού και προέδρου της Νέας Δημοκρατίας για τη θέση του γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος προτείνεται ο βουλευτής Ημαθίας Απόστολος Βεσυρόπουλος.

Παράλληλα για τις θέσεις των κοινοβουλευτικών εκπροσώπων της Νέας Δημοκρατίας κατά σειρά ορίζονται οι βουλευτές Αθανάσιος Πλεύρης, Νότης Μηταράκης, Μακάριος Λαζαρίδης.

Πηγή: skai.gr

