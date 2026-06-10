Καθώς οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ ετοιμάζονται να μεταβούν στις τουριστικές περιοχές, όπου το καλοκαίρι ανεβάζει στροφές η οικονομική δραστηριότητα και μαζί η φοροδιαφυγή, ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής στέλνει σαφές μήνυμα σε επιχειρήσεις και επαγγελματίες:

Εάν κάποιος απειλήσει ή βιαιοπραγήσει εις βάρος υπαλλήλου του ΑΑΔΕ για να παρεμποδίσει τον έλεγχο, αντιμετωπίζει ποινή αναστολής λειτουργίας της επιχείρησής του από 2 μήνες έως 3 χρόνια και πρόστιμο έως 50.000 ευρώ.

Όπως αναφέρει και η Καθημερινή, με λουκέτο έως και 2 χρόνια κινδυνεύει όποιος εντοπιστεί να έχει πειραγμένη ταμειακή μηχανή. Ακόμη και για μη έκδοση αποδείξεων το ποινολόγιο της εφορίας προβλέπει αναστολή λειτουργίας από 2 έως 10 μέρες.

Πηγή: skai.gr

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