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ΑΑΔΕ: Λουκέτο έως 3 χρόνια για βιαιοπραγία κατά εφοριακών - Σαφές μήνυμα σε επιχειρήσεις

Με λουκέτο έως και 2 χρόνια κινδυνεύει όποιος εντοπιστεί να έχει πειραγμένη ταμειακή μηχανή - Από 2 έως 10 μέρες αναστολή λειτουργίας για μη έκδοση απόδειξης

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ΑΑΔΕ

Καθώς οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ ετοιμάζονται να μεταβούν στις τουριστικές περιοχές, όπου το καλοκαίρι ανεβάζει στροφές η οικονομική δραστηριότητα και μαζί η φοροδιαφυγή, ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής στέλνει σαφές μήνυμα σε επιχειρήσεις και επαγγελματίες:

Εάν κάποιος απειλήσει ή βιαιοπραγήσει εις βάρος υπαλλήλου του ΑΑΔΕ για να παρεμποδίσει τον έλεγχο, αντιμετωπίζει ποινή αναστολής λειτουργίας της επιχείρησής του από 2 μήνες έως 3 χρόνια και πρόστιμο έως 50.000 ευρώ. 

Όπως αναφέρει και η Καθημερινή, με λουκέτο έως και 2 χρόνια κινδυνεύει όποιος εντοπιστεί να έχει πειραγμένη ταμειακή μηχανή. Ακόμη και για μη έκδοση αποδείξεων το ποινολόγιο της εφορίας προβλέπει αναστολή λειτουργίας από 2 έως 10 μέρες.

Πηγή: skai.gr

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TAGS: ΑΑΔΕ εφορία έλεγχοι επιχειρήσεις Πρόστιμα
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