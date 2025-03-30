Όπως έγινε με τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, θα εξαντληθεί κάθε δημοσιονομικό περιθώριο και για τα Σώματα Ασφαλείας, τονίζουν κυβερνητικές πηγές, σχετικά με τις αυξήσεις που ανακοινωθήκαν της Παρασκευή για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, παραπέμποντας χρονικά για τις σχετικές ανακοινώσεις στη ΔΕΘ.

Οι ίδιες πηγές δικαιολογούν τις αυξήσεις στους στρατιωτικούς αναφέροντας μεταξύ άλλων ότι μετά τις αποφάσεις της ΕΕ για ρήτρα διαφυγής δημιουργείται η δυνατότητα δημοσιονομικής ευελιξίας με επίκεντρο τις αμυντικές δαπάνες, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και οι αμοιβές των στρατιωτικών.

Υπογραμμίζουν παράλληλα ότι ήδη έχουν νομοθετηθεί σημαντικά μέτρα για όλους τους ένστολους, συμπεριλαμβανομένων των στελεχών των Σωμάτων Ασφαλείας

Παράλληλα, οι κυβερνητικές πηγές ξεκαθαρίζουν ότι η οικονομική πολιτική της κυβέρνησης για το δημόσιο ασκείται κεντρικά από το οικονομικό επιτελείο, υπό την καθοδήγηση του πρωθυπουργού και όχι μεμονωμένα και αποσπασματικά και ειδικά σε επίπεδο δηλώσεων.

Σημειώνεται ότι νωρίτερα και σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΪ, είχε γίνει γνωστό ότι πιθανότατα αύριο, Δευτέρα θα υπάρξουν αντίστοιχες ανακοινώσεις από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, Παύλο Μαρινάκη.

Μετά τις παρεμβάσεις των δύο υπουργών, Βασίλη Κικίλια και Άδωνι Γεωργιάδη για αυξήσεις στα Σώματα Ασφαλείας, φέρεται να έχει αποφασιστεί από την κυβέρνηση πως στους επόμενους μήνες θα δουν περισσότερα χρήματα και οι λιμενικοί, πυροσβέστες και αστυνομικοί.

Χαρακτηριστική ήταν η δήλωση του υπουργού Ναυτιλίας Βασίλη Κικίλια, ότι δεν μπορεί να υπάρχουν ένστολοι δεύτερης κατηγορίας", ενώ ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης εμφανίστηκε βέβαιος ότι θα βρεθεί ο δημοσιονομικός χώρος, για να ακολουθήσουν άμεσα οι αυξήσεις και για τα στελέχη της ΕΛΑΣ, του Λιμενικού και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Για εύλογο αίτημα και των υπόλοιπων ένστολων έκανε λόγο ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ, Θάνος Πλεύρης.

Ειδικότερα, οι κυβερνητικές πηγές αναφέρουν τρεις λόγους για τους οποίους υπήρξαν ανακοινώσεις μόνο για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων σχετικά με αυξήσεις στις αποδοχές τους

Πρώτον, γιατί με τις αποφάσεις στην Ευρώπη για ρήτρα διαφυγής δημιουργείται η δυνατότητα δημοσιονομικής ευελιξίας με επίκεντρο τις αμυντικές δαπάνες, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και οι αμοιβές των στρατιωτικών.

Δεύτερον, γιατί το υπουργείο Άμυνας μέσω του προγράμματος «Ατζέντα 2030» κατήρτισε και εφαρμόζει συνολικά ευρύ σχέδιο εξοικονόμησης δαπανών με αναδιάρθρωση δομών και υπηρεσιών (πχ περιπτώσεις αποστρατεύσεων που εξοικονομούν κόστος μισθοδοσίας). Ένα σημαντικό τμήμα της δημοσιονομικής δαπάνης των αυξήσεων των αποδοχών καλύπτεται χρηματοδοτικά από την εξοικονόμηση των δαπανών του υπουργείου.

Τρίτον, γιατί υπάρχει τεράστια ανάγκη να στηριχθούν τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς υπάρχει κίνδυνος αποχωρήσεων, ενώ πρέπει να χορηγηθούν κίνητρα στους νέους, ώστε να προτιμήσουν για την καριέρα τους τις Ενοπλες Δυνάμεις και να στελεχώσουν τις Στρατιωτικές Σχολές.

Παράλληλα, οι ίδιες πηγές επισημαίνουν ότι δεν γίνεται για πρώτη φορά εξαγγελία που αφορά μόνο ένα μέρος στελεχών του Δημοσίου.

Στο πλαίσιο αυτό παραπέμπουν στα ειδικά μισθολογικά κίνητρα που εφαρμόσθηκαν τους προηγούμενους μήνες για την προσέλκυση ιατρών που θα στελεχώσουν «άγονες» θέσεις σε νοσοκομεία στο ΕΣΥ, αλλά και άλλες διατάξεις όπως η αυτοτελής φορολόγηση των εφημεριών των ιατρών του ΕΣΥ που ισχύει από την 1η Ιανουαρίου.

Αναλυτικά, σχετικά με τα μέτρα ενίσχυσης των εισοδημάτων για τα Σώματα Ασφαλείας, οι κυβερνητικές πηγές σημειώνουν ότι ήδη έχουν νομοθετηθεί σημαντικά μέτρα για όλους τους ένστολους, συμπεριλαμβανομένων των στελεχών των Σωμάτων Ασφαλείας (αστυνομικούς, λιμενικούς, πυροσβέστες κλπ).

Ήδη, με βάση τον προϋπολογισμό του 2025, έχει αυξηθεί από την 1η Ιανουαρίου η νυχτερινή αποζημίωση των ένστολων, ενώ από την 1η Απριλίου όλοι οι μισθοί των δημοσίων υπαλλήλων και των ένστολων (Σώματα Ασφαλείας και Ένοπλες Δυνάμεις) αυξάνονται κατά 30 ευρώ, ώστε να εξομοιωθούν οι βασικές αποδοχές του δημοσίου με τον ιδιωτικό τομέα, ύστερα από την ανακοινωθείσα αύξηση του κατώτατου μισθού στα 880 ευρώ, τονίζουν.

Επίσης, αναφέρουν ότι από την 1η Ιουλίου όλοι οι ένστολοι (156.000 στελέχη σε Σώματα Ασφαλείας και Ένοπλες Δυνάμεις) θα ενισχυθούν περαιτέρω με το επίδομα ιδιαίτερων συνθηκών εργασίας και επικινδυνότητας, λαμβάνοντας ενίσχυση 100 ευρώ μηνιαίως, με εκτιμώμενο συνολικό δημοσιονομικό κόστος 111 εκατ. ευρώ για το 2025 και 222 εκατ. ευρώ για το 2026.

Οι ίδιες πηγές σημειώνουν ότι «είναι δεδομένο ότι, όπως έγινε με τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, θα εξαντληθεί κάθε δημοσιονομικό περιθώριο και για τα Σώματα Ασφαλείας με άξονα τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, σημειώνουν» και προσθέτουν ότι «ούτως ή άλλως, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, οι πρόσθετες αυξήσεις που ανακοινώθηκαν από τον Υπουργό Άμυνας θα ισχύσουν μετά την ΔΕΘ».

Μάλιστα, διαμηνύουν ότι «συνολικά, η οικονομική πολιτική της κυβέρνησης για το δημόσιο ασκείται κεντρικά από το οικονομικό επιτελείο, υπό την καθοδήγηση του πρωθυπουργού και όχι μεμονωμένα και αποσπασματικά και ειδικά σε επίπεδο δηλώσεων. Κάθε πρωτοβουλία που αναλαμβάνεται είναι αποτέλεσμα συνολικού σχεδιασμού, που συμπεριλαμβάνει και μέτρα εξοικονόμησης δαπανών και σε κάθε περίπτωση υλοποιείται χωρίς να διαταραχθεί στο παραμικρό η δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας».

Κλείνοντας, οι κυβερνητικές πηγές υπογραμμίζουν ότι «θυμίζουμε, άλλωστε, ότι από το 2023 έως σήμερα η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει χορηγήσει αυξήσεις συνολικά στο δημόσιο, ύψους 2,1 δισ. ευρώ, που ισοδυναμούν με επιπλέον 1,3 μισθούς για το σύνολο των δημοσίων υπαλλήλων. Δηλαδή ο 13ος μισθός έχει ήδη δοθεί και «πάμε» για τον 14ο με τις προγραμματισμένες αυξήσεις που θα δοθούν και τα επόμενα χρόνια».



