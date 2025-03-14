Από 61 μέλη απαρτίζεται η νέα κυβέρνηση που ανακοινώθηκε σήμερα, Παρασκευή, από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, Παύλο Μαρινάκη.

Ο Κωστής Χατζηδάκης αναβαθμίζεται αναλαμβάνοντας καθήκοντα αντιπροέδρου της κυβέρνησης και νέος «τσάρος» της οικονομίας γίνεται ο Κυριάκος Πιερρακάκης.

Επίσης, αναβαθμίζονται ο Χρίστος Δήμας (υπουργός Υποδομών και Μεταφορών), η Σοφία Ζαχαράκη (υπουργός Παιδείας) και ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών από υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου αναλαμβάνει ο Μάκης Βορίδης με υφυπουργό τη Σέβη Βολουδάκη.

Το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναλαμβάνει ο Σταύρος Παπασταύρου, ο Βασίλης Κικίλιας μετακινείται από το Πολιτικής Προστασίας στο Ναυτιλίας και στη θέση του πηγαίνει ο Γιάννης Κεφαλογιάννης, που επίσης αναβαθμίζεται.

Τα πρόσωπα που αναλαμβάνουν καθήκοντα υπουργού είναι τέσσερα: Χρίστος Δήμας, Δόμνα Μιχαηλίδου, Σταύρος Παπασταύρου και Γιάννης Κεφαλογιάννης.

Εκτός κυβέρνησης έμειναν οι Χρήστος Σταϊκούρας, Νίκος Παναγιωτόπουλος, Χρήστος Στυλιανίδης και Θεόδωρος Σκυλακάκης.

Σε επίπεδο υφυπουργών από την κυβέρνηση έφυγαν οι: Ζέτα Μακρή, Ιωάννα Λυτρίβη (Παιδείας), Βασίλης Οικονόμου (Υποδομών και Μεταφορών), Αλεξανδρα Σδούκου (Περιβάλλοντος - Ενέργειας), Άννα Μάνη-Παπαδημητρίου, Ζωή Ράπτη (Ανάπτυξης), Πάνος Τσακλόγλου (Εργασίας), Ανδρέας Νικολακόπουλος (Προστασίας του Πολίτη), Σοφία Βούλτεψη (Μετανάστευσης και Ασύλου), Κατερίνα Παπακώστα (Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας).

Σημειώνεται πως την νέα κυβέρνηση συμμετέχουν 6 γυναίκες υπουργοί και 6 υφυπουργοί.

Ποιοι μένουν αμετακίνητοι

Αμετακίνητοι από τις θέσεις τους έμειναν οι Γιώργος Γεραπετρίτης, Νίκος Δένδιας, Τάκης Θεοδωρικάκος, Νίκη Κεραμέως, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, Γιώργος Φλωρίδης, Θοδωρής Λιβάνιος, Άδωνις Γεωργιάδης, Κώστας Τσιάρας, Όλγα Κεφαλογιάννη, Δημήτρης Παπαστεργίου και Λίνα Μενδώνη.

Παραμένει στη θέση του υπουργού Επικρατείας ο Άκης Σκέρτσος όπως και όλοι οι υφυπουργοί παρά τω πρωθυπουργώ: Θανάσης Κοντογεώργης, Παύλος Μαρινάκης και Γιώργος Μυλωνάκης.

Η σύνθεση της νέας κυβέρνησης

Πρωθυπουργός: Κυριάκος Μητσοτάκης

Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης: Κωστής Χατζηδάκης



Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών

Υπουργός: Κυριάκος Πιερρακάκης

Αναπληρωτής Υπουργός: Νίκος Παπαθανάσης

Υφυπουργός: Γιώργος Κώτσηρας

Υφυπουργός Θάνος Πετραλιάς



Υπουργείο Εξωτερικών

Υπουργός: Γιώργος Γεραπετρίτης

Υφυπουργός: Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου

Υφυπουργός: Τάσος Χατζηβασιλείου

Υφυπουργός αρμόδιος για τον απόδημο Ελληνισμό: Γιάννης Λοβέρδος

Υπουργείο Εθνικής Άμυνας

Υπουργός: Νίκος Δένδιας

Υφυπουργός: Θανάσης Δαβάκης



Υπουργείο Εσωτερικών

Υπουργός Θοδωρής Λιβάνιος

Υφυπουργός Βασίλης Σπανάκης

Υφυπουργός για θέματα Μακεδονίας- Θράκης Κώστας Γκιουλέκας

Υφυπουργός Βιβή Χαραλαμπογιάννη



Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού

Υπουργός Σοφία Ζαχαράκη

Αναπληρωτής Υπουργός με αρμοδιότητα τον Αθλητισμό Γιάννης Βρούτσης

Υφυπουργός αρμόδιος για την τριτοβάθμια εκπαίδευση Νίκος Παπαϊωάννου

Υφυπουργός Κώστας Βλάσης



Υπουργείο Υγείας

Υπουργός Άδωνις Γεωργιάδης

Αναπληρώτρια Υπουργός Ειρήνη Αγαπηδάκη

Υφυπουργός Δημήτρης Βαρτζόπουλος

Υφυπουργός Μάριος Θεμιστοκλέους



Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών

Υπουργός Χρίστος Δήμας

Αναπληρωτής Υπουργός αρμόδιος για τις μεταφορές Κωνσταντίνος Κυρανάκης

Υφυπουργός Νίκος Ταχιάος

Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας



Υπουργός Σταύρος Παπασταύρου

Υφυπουργός Νίκος Ταγαράς

Υφυπουργός αρμόδιος για θέματα ενέργειας Νίκος Τσάφος

Υπουργείο Ανάπτυξης

Υπουργός Τάκης Θεοδωρικάκος

Υφυπουργός αρμόδιος για θέματα έρευνας και καινοτομίας Αρίστος Δοξιάδης

Υφυπουργός Λάζαρος Τσαβδαρίδης



Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης

Υπουργός Νίκη Κεραμέως

Υφυπουργός Κώστας Καραγκούνης

Υφυπουργός Άννα Ευθυμίου

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

Υπουργός Μιχάλης Χρυσοχοΐδης

Υφυπουργός Γιάννης Λαμπρόπουλος

Υπουργείο Δικαιοσύνης

Υπουργός Γιώργος Φλωρίδης

Υφυπουργός Γιάννης Μπούγας



Υπουργείο Πολιτισμού

Υπουργός Λίνα Μενδώνη

Υφυπουργός Ιάσονας Φωτήλας



Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου

Υπουργός: Μάκης Βορίδης

Υφυπουργός: Σέβη Βολουδάκη



Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας

Υπουργός Δόμνα Μιχαηλίδου

Υφυπουργός: Έλενα Ράπτη

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Υπουργός Κώστας Τσιάρας

Υφυπουργός Διονύσης Σταμενίτης

Υφυπουργός Χρήστος Κέλλας

Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

Υπουργός Βασίλης Κικίλιας

Υφυπουργός Στέφανος Γκίκας



Υπουργείο Τουρισμού

Υπουργός Όλγα Κεφαλογιάννη

Υφυπουργός Άννα Καραμανλή



Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Υπουργός Δημήτρης Παπαστεργίου

Υφυπουργός Χρήστος Μπουκώρος



Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας



Υπουργός Γιάννης Κεφαλογιάννης

Υφυπουργός Κώστας Κατσαφάδος

Υφυπουργός Ευάγγελος Τουρνάς



Υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος

Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ Θανάσης Κοντογεώργης

Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης

Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ Γιώργος Μυλωνάκης

Αύριο στις 11:00 θα πραγματοποιηθεί η ορκωμοσία των νέων μελών της Κυβέρνησης στο Προεδρικό Μέγαρο παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα και αμέσως μετά θα συνεδριάσει το Υπουργικό Συμβούλιο στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό.

