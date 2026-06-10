Με πλήγματα απειλεί η Τεχεράνη όσες χώρες βοηθούν τις ΗΠΑ στις επιθέσεις εναντίον της. Σε πρωινή ανακοίνωσή του το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών, υπενθυμίζει για άλλη μια φορά τη νομική και ηθική ευθύνη όλων των χωρών της περιοχής, ιδίως εκείνων που βρίσκονται στις νότιες ακτές του Περσικού Κόλπου, να αποτρέψουν οποιαδήποτε χρήση του εδάφους και των εγκαταστάσεών τους και «προειδοποιεί ότι η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν δεν θα διστάσει να ασκήσει το εγγενές δικαίωμά της στην αυτοάμυνα, μεταξύ άλλων στοχεύοντας την πηγή των επιθέσεων, καθώς και τις βάσεις και τις υλικοτεχνικές εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση και την υποστήριξη επιθετικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν».

Τουλάχιστον 4 βαλλιστικοί πύραυλοι και αρκετά μη επανδρωμένα αεροσκάφη ήδη εκτοξεύτηκαν από το Ιράν σε αμερικανικές βάσεις στο Μπαχρέιν, το Κουβέιτ και την Ιορδανία, αναφέρει το Axios.

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Αναλυτικά η δήλωση του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών

«Τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης 10 Ιουνίου, το αμερικανικό καθεστώς εξαπέλυσε βάναυσες επιθέσεις σε περιοχές στο νότιο τμήμα της χώρας, με το πρόσχημα της κατάρριψης ενός ελικοπτέρου Apache του τρομοκρατικού στρατού του πάνω από το Στενό του Ορμούζ τη Δευτέρα το βράδυ. Αυτές οι επιθέσεις αποτελούν κατάφωρη παραβίαση του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, ιδίως του Άρθρου 2, Παράγραφος 4, και του θεμελιώδους κανόνα που απαγορεύει τη χρήση βίας στις διεθνείς σχέσεις, και το αμερικανικό κυβερνών όργανο απέδειξε για άλλη μια φορά τον εγκληματικό και πολεμοχαρή χαρακτήρα του με αυτές τις επιθετικές ενέργειες.

»Σε απάντηση στην στρατιωτική επιθετικότητα των ΗΠΑ κατά του Ιράν και την κατάφωρη παραβίαση της εθνικής κυριαρχίας και εδαφικής ακεραιότητας της χώρας μας, οι ισχυρές ένοπλες δυνάμεις της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, σύμφωνα με το εγγενές δικαίωμά τους στην αυτοάμυνα, έπληξαν σοβαρά τις αμερικανικές βάσεις και τα περιουσιακά στοιχεία στην περιοχή που ήταν η πηγή αυτών των επιθέσεων.

»Το Υπουργείο Εξωτερικών, καταδικάζοντας έντονα το έγκλημα στρατιωτικής επιθετικότητας των ΗΠΑ κατά του Ιράν, υπενθυμίζει για άλλη μια φορά τη νομική και ηθική ευθύνη όλων των χωρών της περιοχής, ιδίως εκείνων που βρίσκονται στις νότιες ακτές του Περσικού Κόλπου, να αποτρέψουν οποιαδήποτε χρήση του εδάφους και των εγκαταστάσεών τους από τον τρομοκρατικό στρατό των ΗΠΑ και το σιωνιστικό καθεστώς για τον σχεδιασμό, την οργάνωση, την εκτέλεση και την υποστήριξη επιθετικών ενεργειών κατά του Ιράν, και προειδοποιεί ότι η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν δεν θα διστάσει να ασκήσει το εγγενές δικαίωμά της στην αυτοάμυνα, μεταξύ άλλων στοχεύοντας την πηγή των επιθέσεων, καθώς και τις βάσεις και τις υλικοτεχνικές εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση και την υποστήριξη επιθετικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν».

Ιρανικές δυνάμεις επιτίθενται σε αμερικανικές βάσεις στην περιοχή

Εξάλλου, το Κεντρικό Αρχηγείο Χατάμ αλ Ανμπίγια επιβεβαίωσε ότι ο ιρανικός στρατός και οι δυνάμεις του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης στόχευσαν αρκετές αμερικανικές βάσεις στην περιοχή σε απάντηση στην αμερικανική στρατιωτική επιθετικότητα στο νότιο Ιράν.



Σύμφωνα με την ανακοίνωση, «η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε μετά από ενέργειες που φέρονται να διεξήγαγαν οι αμερικανικές δυνάμεις με το πρόσχημα ενός περιστατικού συντριβής ελικοπτέρου».



Το ιρανικό αρχηγείο διαμηνύει ότι «οι επιθέσεις ήταν άμεση απάντηση στις ενέργειες του αμερικανικού στρατού και προειδοποίησε ότι τυχόν περαιτέρω επιθέσεις κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν θα πυροδοτήσουν ευρύτερες και πιο ισχυρές επιχειρήσεις εναντίον καθορισμένων στόχων στην περιοχή».

Πηγή: skai.gr

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