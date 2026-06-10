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Περισυλλογή 41 μεταναστών ανοιχτά των Καλών Λιμένων

Η επιχείρηση συντονίστηκε από το ΕΚΣΕΔ - Οι μετανάστες εντοπίστηκαν με τη βοήθεια εναέριου μέσου της δύναμης Frontex και μεταφέρθηκαν στους Καλούς Λιμένες

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Σκάφος Λιμενικού

Στην περισυλλογή 41 μεταναστών, που επέβαιναν σε λέμβο, προχώρησε τις πρωινές ώρες περιπολικό σκάφος του Λιμενικού στη θαλάσσια περιοχή 22 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων Κρήτης

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα η επιχείρηση συντονίστηκε από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), ενώ οι αλλοδαποί εντοπίστηκαν από εναέριο μέσο της δύναμης Frontex. Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν στους Καλούς Λιμένες.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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TAGS: Κρήτη Μετανάστες Λιμενικό σώμα
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