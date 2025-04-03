«Η ανάπτυξη της χώρας δεν μπορεί να βασίζεται στην επένδυση της κατοικίας. Δεν είναι μπίζνα», υποστήριξε ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά τη διάρκεια εκδήλωσης - συζήτησης απόψε στην οποία εξήγησε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής για το μείζον θέμα της στέγασης.

Ο κ. Ανδρουλάκης συνομίλησε με τον τηλεοπτικό σεναριογράφο, Παναγιώτη Μαρκεζίνη ΚΙ εξήγησε ότι είναι επείγον να αντιμετωπιστεί η οξύτατη στεγαστική κρίση. Ασκώντας έντονη κριτική στη ΝΔ και τα μέτρα που εφαρμόζει πρόσθεσε πώς «έχει κάνει την αγορά και χρήση της κατοικίας αναπτυξιακή πολιτική αδιαφορώντας για τις κοινωνικές συνέπειες». Επισήμανε επιπλέον ότι δεν έχει κάνει τίποτα για να περιορίσει την golden visa και τη βραχυχρόνια μίσθωση στα μεγάλα αστικά ακίνητα και τόνισε ότι η πρόταση του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ είναι καμπανάκι για τη γιγάντωση του προβλήματος. «Δεν είμαστε κατά της αγοράς των ακινήτων. Κάνουμε μια πολιτική παρέμβαση ώστε να προκληθεί ντόμινο effect στην αγορά και να μειωθούν οι τιμές με μεγαλύτερη προσφορά κατοικιών».

Ο κ. Ανδρουλάκης αποσαφήνισε πως η δεξαμενή κοινωνικών κατοικιών θα συμπαρασύρει τις τιμές των ενοικίων στην αγορά ακινήτων προς τα κάτω: «Τα σπίτια αυτά θα έχουν ένα πολύ μικρότερο ενοίκιο, διότι ακόμη και ο ιδιώτης που θα βάζει το διαμέρισμα του στη δεξαμενή θα έχει άλλα οφέλη, οπότε η μείωση του ενοικίου μπορεί να είναι 30%-40%. Στη Βιέννη για παράδειγμα που ασκεί τέτοιες πολιτικές το "domino effect" στην αγορά είναι μείωση ενοικίων της τάξης του 15%-20%».

Αναλύοντας περαιτέρω πως θα διαμορφωθεί η δεξαμενή των 40.000 κοινωνικών κατοικιών σε βάθος 5ετίας, ο κ. Ανδρουλάκης επισήμανε: «Σε κάποιους τα 40, 50, 60.000 σπίτια ηχούν λίγα. Πρέπει όμως από κάπου να ξεκινήσουμε. Δεν είχαν αυτομάτως 200-300.000 σπίτια στη δεξαμενή κοινωνικών κατοικιών για παράδειγμα οι Πορτογάλοι, ούτε μισό εκατομμύριο κοινωνικές κατοικίες οι Αυστριακοί».

Κατηγόρησε τη ΝΔ πώς βλέπει το κράτος ως λάφυρο και τόνισε: «Κανονική χώρα θα γίνουμε, όταν μια κυβέρνηση μπαίνει στο Μέγαρο Μαξίμου για να κυβερνήσει και όχι για να κατακτήσει το κράτος. Και δεσμεύομαι, αν μας δώσει ο λαός αυτή τη δυνατότητα, εμείς θα κυβερνήσουμε με αξιοκρατία και διαφάνεια και δεν θα κατακτήσουμε το κράτος για να κάνουμε ρουσφέτια και με αυτόν τον τρόπο να διαιωνίζουμε την εξουσία μας όπως έκανε ο κ. Μητσοτάκης».

Επίσης επισήμανε ότι η μαζική αγορά ακινήτων από πολίτες τρίτων χωρών είναι πιθανό να έχει συνέπειες και να αποτελέσει εθνικό κίνδυνο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

