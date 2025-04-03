Μεταναστευτικό: Τι αφήνει η Φέζερ στον Μερτς

Θα παραμείνει στο πόστο της και υπό τον Μερτς; Σε μια από τις τελευταίες, εκ των πραγμάτων, δημόσιες εμφανίσεις της στο Βερολίνο η Νάνσι Φέζερ, υπηρεσιακή υπ. Εσωτερικών από τους Σοσιαλδημοκράτες έκανε τον απολογισμό της θητείας της εστιάζοντας στα πεπραγμένα της στο πεδίο της μεταναστευτικής πολιτικής. Όπως είπε χαρακτηριστικά, ο στόχος της κυβέρνησης Σολτς επετεύχθη, δηλαδή να ενισχυθεί η προσέλκυση εργατικού δυναμικού από το εξωτερικό και ταυτόχρονα να καταπολεμηθεί η παράτυπη μετανάστευση με παράλληλη πάταξη των δικτύων διακινητών.



Mερικά στοιχεία που παρουσίασε η Νάνσι Φέζερ: η μετανάστευση εξειδικευμένων εργαζομένων αυξήθηκε από το 2021 μέχρι σήμερα κατά 77%. Ο αριθμός των αιτούντων άσυλο από την άλλη έχει μειωθεί σημαντικά κατά το πρώτο τρίμηνο του 2025 και μάλιστα κατά 35% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024 και κατά 49% σε σχέση με το 2023.



Tαυτόχρονα ο αριθμός των επιστροφών απορριφθέντων αιτούντων άσυλο έχει αυξηθεί κατά 55%. Μετά την εισαγωγή συνοριακών ελέγχων από το φθινόπωρο του 2023, πάνω από 50.000 επαναπροωθήθηκαν και περίπου 2.000 διακινητές συνελήφθησαν από τις γερμανικές αρχές.

«Αδιαπραγμάτευτο» το δικαίωμα άσυλο

Η Νάνσι Φέζερ θέλησε από την άλλη να υπεραμυνθεί του ατομικού δικαιώματος στο άσυλο, που όπως είπε για τους Σοσιαλδημοκράτες είναι «αδιαπραγμάτευτο», ειδικά όταν αποτελεί απόρροια πολέμων και κρίσεων.



Όπως είπε: «Από τη μια πλευρά υπάρχει το ατομικό δικαίωμα στο άσυλο όταν κάποιος διώκεται κάπου πολιτικά και έχει το δικαίωμα να αναζητήσει σε εμάς άσυλο. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένας λόγος συζήτησης ως προς το ότι σε αυτή την περίπτωση που δεν είναι βέβαια πολύ συχνή πρέπει να δοθεί άσυλο.



Βολές προς Ρωσία και Λευκορωσία



«Από την άλλη πλευρά τίθεται το ζήτημα των μεγάλων μεταναστευτικών ροών αλλά και χωρών που εργαλειοποιούν το μεταναστευτικό. Παρατηρούμε διεθνώς όντως μια τέτοια κατάσταση με χώρες όπως η Λευκορωσία που στέλνει μετανάστες στην Πολωνία, η Ρωσία προς την Φινλανδία. Εκεί για παράδειγμα χρειαζόμαστε μια αποτελεσματική προστασία των ευρωπαϊκών συνόρων», ανέφερε προ ημερών στην ίδια συνέντευξη Τύπου στο Βερολίνο η Νάνσι Φέζερ.



Από εκεί και πέρα ως προς το ζήτημα των πιθανών επιστροφών/απελάσεων απορριφθέντων αιτούντων άσυλο στα γερμανικά σύνορα, σύμφωνα με τις διαπραγματεύσεις για τον σχηματισμό κυβέρνησης, θα πρέπει να γίνεται σε συντονισμό με τις γειτονικές χώρες κάτι που μέχρι στιγμής βέβαια δεν φαίνεται απλή υπόθεση. Η Νάνσι Φέζερ αναφέρει ωστόσο:



«Ο Αυστριακός καγκελάριος έχει μιλήσει σχετικά, ο Πολωνός πρωθυπουργός επίσης, είναι θετικοί στο να αναλάβουν εκεί την ευθύνη που τους αναλογεί. Κατά τη γνώμη μου βέβαια πάντα είναι καλύτερη και αποτελεσματικότερη η στενή συνεργασία στο πεδίο αυτό μεταξύ γειτονικών κρατών. Δείτε για παράδειγμα την περίπτωση της μείωσης των αιτούντων άσυλο που φτάνουν στα σύνορα με την Τσεχία».

Η νυν υπ. Εσωτερικών θα είναι και η επόμενη;

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας SZ δεν αποκλείεται η νυν (υπηρεσιακή) υπ. Εσωτερικών των Σοσιαλδημοκρατών να είναι και η επόμενη υπ. Εσωτερικών σε μια κυβέρνηση με καγκελάριο των Χριστιανοδημοκράτη Φρίντριχ Μερτς.



Σύμφωνα με το ρεπορτάζ η Χριστιανική Ένωση (CDU/CSU) φαίνεται να επιθυμεί το κρίσιμο υπ. Εσωτερικών όμως ταυτόχρονα και η Νάνσι Φέζερ από το SPD έχει αποδείξει επίσης ότι είναι υπέρμαχος στην πράξη μιας αυστηρής μεταναστευτικής πολιτικής και πολιτικής ασύλου.



Όπως σημειώνει το ρεπορτάζ: «Ο χρόνος των διαπραγματεύσεων τελειώνει. Ο Μερτς θέλει να συγκροτήσει νέα κυβένηση μέχρι τα τέλη Απριλίου και το αργότερο αρχές Μαΐου. Μέχρι τότε Χριστιανική Ένωση και Σοσιαλδημοκράτες θα πρέπει να έχουν κατασταλάξει στη συμφωνία κυβερνητικού συνασπισμού».

