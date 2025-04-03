Ο Λευκός Οίκος διαψεύδει τα σενάρια περί αποχώρησης Μασκ

«Θα αποχωρήσει όταν ολοκληρωθεί το έργο στην DOGE», διαμηνύει ο Λευκός Οίκος, την ώρα που ΜΜΕ μιλούν για ενδεχόμενη αποχώρηση ή υποβάθμιση του ιδιοκτήτη της Tesla.Αμερικανικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ άφησε να εννοηθεί πως ο δισεκατομμυριούχος και ιδιοκτήτης της Tesla Ίλον Μασκ είναι πιθανό να διαδραματίσει στο άμεσο μέλλον μικρότερο ρόλο στην αμερικανική κυβέρνηση.

Σύμφωνα με την αμερικανική εφημερίδα Politico, παρά το γεγονός ότι ο πρόεδρος Τραμπ εξακολουθεί να είναι ικανοποιημένος από το έργο του Μασκ, οι δύο άνδρες φέρονται να συμφώνησαν τις τελευταίες ημέρες ότι «σύντομα θα έρθει η ώρα» για τον επιχειρηματία να στραφεί και πάλι στις επιχειρηματικές του δραστηριότητες και να αναλάβει μόνο υποστηρικτικό ρόλο. Και μόνο η φήμη για μερική απόσυρση του Ίλον Μασκ ήταν αρκετή για μια άνοδο της μετοχής του κατασκευαστή Tesla γύρω στο 5%.



Σήμερα ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι «ο Ίλον Μασκ θα αποχωρήσει όταν ολοκληρωθεί το έργο του στην Υπηρεσία Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας (DOGE)». Η ανακοίνωση συνάδει με πρόσφατη δήλωση ανώτερου εκπροσώπου της κυβέρνησης ότι ο Ίλον Μασκ θα συνεχίσει πιθανότατα να ενεργεί ως άτυπος σύμβουλος παραμένοντας στο περιβάλλον του Λευκού Οίκου.



Την ίδια ώρα άλλος εκπρόσωπος της κυβέρνησης προειδοποιεί ότι πλανάται όποιος θεωρεί ότι ο ιδιοκτήτης της Tesla θα αποσυρθεί από το περιβάλλον του αμερικανού προέδρου. Στο ίδιο μήκος κύματος είναι η απάντηση του προέδρου Τραμπ αρχές της εβδομάδας σε σχετική ερώτηση δημοσιογράφου: «Κάποια στιγμή» ο Μασκ θα επιστρέψει στις επιχειρήσεις του. «Το θέλει», τόνισε ο αμερικανός πρόεδρος, προσθέτοντας: «Θα τον κρατήσω για όσο περισσότερο μπορώ».

Πόση επιρροή στον Τραμπ έχει πράγματι ο Μασκ;

Ασαφές παραμένει, ακόμα και σήμερα, ποιες ακριβώς είναι οι αρμοδιότητες του Ίλον Μάσκ. Ο πρόεδρος Τραμπ φέρεται να έχει παραχωρήσει στον ιδιοκτήτη της Tesla και της SpaceX εκτεταμένες εξουσίες, εν μέρει σε νομικά αμφιλεγόμενη βάση. Σύμφωνα πάντως με τον Λευκό Οίκο ο Ίλον Μασκ έχει καθεστώς «ειδικού κυβερνητικού υπαλλήλου», το οποίο του επιτρέπει να εργάζεται για την κυβέρνηση το πολύ 130 ημέρες ετησίως. Άγνωστα ωστόσο είναι τα ακριβή καθήκοντά του καθώς και αν ξεπερνά τα τυπικά όρια που θέτει η ιδιότητα του συμβούλου.



Στις ΗΠΑδεν είναι λίγοι εκείνοι που κατηγορούν τον Ίλον Μασκ ότι ως σύμβουλος του προέδρου προωθεί τα επιχειρηματικά του συμφέροντα. Από την άλλη ο ρόλος του στο πλευρό του προέδρου Τραμπ έχει προκαλέσει σημαντικές οικονομικές απώλειες στην Tesla, τόσο μέσω της μείωσης της αξίας της αυτοκινητοβιομηχανίας στο χρηματιστήριο, όσο και λόγω του περιορισμού των πωλήσεων οχημάτων. Στην Ευρωπαϊκή Ένωσηωστόσο το Model Y της Tesla ήρθε και το 2024 πρώτο σε πωλήσεις μεταξύ των ηλεκτροκίνητων.



