Τουρκία: Αναλύσεις στο στούντιο για την άρνηση του Φιντάν να αγκαλιάσει τον Μπλίνκεν

Μείζον θέμα στην Τουρκία η άρνηση του Φιντάν να ανταποκριθεί στην κίνηση του Μπλίνεν για εναγκαλισμό.

Τουρκικά κανάλια φέρνουν σχολιαστές που αναλύουν στο στούντιο όλο το περιστατικό, όπως αναφέρει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ, Μανώλης Κωστίδης.

Ο επικοινωνιολόγος, ειδικός σε θέματα συμπεριφοράς Ασκίμ Καπισμάκ, σχολίασε: «Ναι, ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών κάνει μια κίνηση και θέλει να τον αγκαλιάσει. Όμως επειδή δεν μπορεί, κανει μια κίνηση με το χέρι του. Να το δείξουμε μαζί;»

Παρουσιάστρια CNN TURK: «Mα πώς θα το κάνουμε;»

Καπισμάκ: «Δείτε τώρα. Αφού δεν μπορούμε να αγκαλιαστούμε. Εσείς σπρώξτε με... Στην περίπτωση αυτή, εγώ κάνω αυτή την κίνηση με το άλλο χέρι μου.

Παρουσιάστρια CNN TURK: «Αυτό το χέρι τι σημαίνει;»

Καπισμάκ: «Σημαίνει σε παρακαλώ μη με σπρώχνεις. Θα βρούμε κοινά σημεία Μη με αφήνεις εκτός. Σε έχω ανάγκη!»

Παρουσιάστρια CNN TURK: «Δηλαδή θα βρούμε κοινά. Ενω όταν σπρώχνω, είναι κάτι σαν να αισθάνομαι ανώτερος!»

Καπισμάκ: «Ναι αυτός που σπρώχνει και δεν θέλει αγκαλιές, δεν θέλει την ειλικρίνεια και όχι την υποκρισία. Ενω εγώ, δηλαδή ο αλλος δεν σου αφήνει το χέρι και σε κρατάει με το άλλο που σημαίνει δεν θέλω να κόψω την επαφή μαζί σου! Δηλαδή αφού με σπρώχνεις μπορώ να πάω πίσω και να αποχωρήσω. Δεν έκανε αυτό αλλά προσπάθησε να κρατηθεί».

Πηγή: skai.gr

