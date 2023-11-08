Νέα σφοδρή επίθεση από την Άγκυρα εναντίον του Ισραήλ. Ο εκπρόσωπος του Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης Ομέρ Τσελίκ συνέκρινε την επίθεση του ισραηλινού στρατού στη Γάζα με «όσα έκαναν οι ναζί», μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ, Μανώλης Κωστίδης.

Ο ίδιος είπε ακόμη ότι τα πλοία και τα πυρηνικά υποβρύχια που στέλνουν οι Ευρωπαίοι και οι Αμερικανοί «δεν μπορούν να κάνουν τίποτα».

«Οι Ευρωπαίοι και οι Αμερικανοί νομίζουν πως εξ αποστάσεως θα λύσουν το θέμα της Γάζας και τρέχουν πίσω απο το Ισραήλ. Να ξέρουν πως δεν θα υπάρχει κανένα όφελος από το να στέλνουν πολεμικά πλοία ή πυρηνικά υποβρύχια στην περιοχή. Αυτοί που έκαναν σκλάβους τους εκατομμύρια Αφρικανούς, αυτοί που δολοφόνησαν 200.000 Αλγερινούς, αυτοί που έβαλαν την υπογραφή τους στην γενοκτονία στη Σρεμπένιτσα, ας καταλάβουν πως ενεργοποίησαν και τώρα το ίδιο λογισμικό. Η κυβέρνηση Νετανιάχου σήμερα κάνει όσα έκαναν οι ναζί! Αυτά που κάνει η κυβέρνηση Νετανιάχου είναι το ίδιο με αυτά που έκαναν οι ναζί» είπε ο Τσελίκ.

Ο Ντεβλέτ Μπαχτσελί, πρόεδρος του κόμματος Εθνικιστικής Δράσης και κυβερνητικός εταίρος του Ερντογάν, πρότεινε δημιουργία «τουρκικής ζώνης» στην περιοχή».

«Ο Φιντάν με συμβολικά μηνύματα έδειξε στον Μπλίνκεν την τυραννία του Ισραήλ»

«Κατά την γνώμη μας είναι πολύ σημαντικό και πολύτιμο που ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, με συμβολικά μηνύματα εξέφρασε την άποψη του και αποκάλυψε για άλλη μια φορά την τυραννία του Ισραήλ στον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, ο οποίος ήρθε στην Άγκυρα το βράδυ της 5ης Νοεμβρίου. Η καρδιά του κόσμου χτυπά στην 'τουρκική ζώνη'. Η δύναμη που αναδύεται στο μέλλον είναι η τουρκική ζώνη. Ειρήνη, ηρεμία, ευημερία, αδελφοσύνη, σταθερότητα, δίκαιο και δικαιοσύνη είναι τα καλά νέα που φέρνει 'τουρκική ζώνη'.»

Απόφαση του προέδρου του τουρκικού κοινοβουλίου για μποϊκοτάζ σε προϊόντα εταιρειών που στηρίζουν το Ισραήλ

Στο εστιατόριο του Κοινοβουλίου δεν θα πωλούνται τα προϊόντα τους.

«Αντί να κάνει τέτοια, ας σταματήσει τις εξαγωγές στο Ισραήλ ύψους 10 δισ δολαρίων» σχολίασαν τουρκικά μέσα.

Ο Φατίχ Πορτακάλ, παρουσιαστής του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του SOZCU TV, σχολίασε: «Υπάρχουν κάποιες χώρες που επιβάλουν κυρώσεις στο Ισραήλ. Αλλά στην πραγματικότητα εμείς δεν κάνουμε τίποτα. Κάνουν κάτι διαδηλώσεις, ο πρόεδρος της Τουρκίας φωνάζει 'έι Ισραήλ,έ Νετανιάχου' και ο κόσμος ενθυσιάζεται, χειροκροτεί λες κι έχει γίνει κάτι. Τώρα δείτε τις κυρώσεις που σκέφτηκε το Κοινοβούλιο! Τώρα ας φοβηθεί το Ισραήλ!!

Τα προϊόντα αποσύρθηκαν απο τα ράφια. το Κοινοβούλιο της Τουρκίας αποφάσισε μποϊκοταζ για το Ισραήλ. Ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου αποφάσισε κι έτσι στην καφετέρια και στο εστιατόριο του Κοινοβουλίου δεν θα πωλούνται τα προϊοντα των εταιρειών που υποστηρίζουν το Ισραήλ».

Ο αντιπρόεδρος του Δημοκρατικού Κόμματος Τζεμάλ Ενγκινγιουρτ δήλωσε: «Αν είναι αληθινός και θέλει να κάνει πραγματικά κάτι, αντί να ασχολείται με τον καφέ και τα αναψυκτικά, ας δώσει εντολή να σταματήσουν οι εξαγωγές στο Ισραήλ ύψους 10 δισ. δολαρίων. Αντε κ. πρόεδρε αν έχεις θάρρος να το κάνεις. Σε περιμένουμε!».

Πηγή: skai.gr

