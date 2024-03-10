Μαρινάκης: Ο Κασσελάκης εξακολουθεί να «σφυρίζει αδιάφορα» για τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες

Κορυφώνεται η πολιτική κόντρα ανάμεσα σε κυβέρνηση και ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή τις επαγγελματικές δραστηριότητες του κου Κασσελάκη με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, Παύλο Μαρινάκη, να επανέρχεται καλώντας τον Στέφανο Κασσελάκη να δώσει απαντήσεις, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι «εξακολουθεί να σφυρίζει αδιάφορα για τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες, αρνούμενος να αποκαλύψει ποιες ακριβώς είναι».

Ολόκληρη η δήλωση του κ. Μαρινάκη

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ εξακολουθεί να σφυρίζει αδιάφορα για τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες, αρνούμενος να αποκαλύψει ποιες ακριβώς είναι.

Αμήχανα ψελλίζει αοριστίες και πετάει λάσπη μέσω διαρροών, απαντώντας σε ζητήματα που δεν του τίθενται και όχι στα πραγματικά αμείλικτα ερωτήματα που εγείρονται.

Όσο ο κ. Κασσελάκης πετά την μπάλα στην εξέδρα, τόσο εκτίθεται. Από το «με λένε Στέφανο» του περασμένου Σεπτεμβρίου, πέρασαν μόλις έξι μήνες για να φτάσουμε στο «με λένε Ρίζο κι όπως θέλω τα γυρίζω».

Εμείς τον καλούμε και πάλι να απαντήσει ο ίδιος, «αδιαμεσολάβητα» όπως αρέσκεται να λέει, σε συγκεκριμένα ερωτήματα που προκύπτουν:

Πόσες και ποιες εταιρείες έχει τελικά ο αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ στο εξωτερικό;

Ποιες ακριβώς είναι οι επαγγελματικές δραστηριότητες του κ. Κασσελάκη;

Γνωρίζει, ως όφειλε, τι προβλέπει ο νόμος που ψήφισε η κυβέρνηση του κόμματος που τώρα είναι πρόεδρος;

Θα περιμένουμε. Ας το κάνει ο ίδιος - έστω μέσω Tik Tok, αφού ούτε με τις άτυπες ενημερώσεις του ΣΥΡΙΖΑ απαντά, αλλά επιλέγει την υπεκφυγή.

Είναι αξιοσημείωτο δε, ότι στην άτυπη ενημέρωση του, ο ΣΥΡΙΖΑ επιλέγει να μην πει κουβέντα για το άλλο σκέλος των ερωτημάτων που θέσαμε για τα «παρα-συστήματα» που λειτουργούσαν στο μέγαρο Μαξίμου επί των ημερών του κ. Τσίπρα - όπως πλέον ομολογούν και οι ίδιοι του οι υπουργοί.

Αυτή η σιωπή σημαίνει ενοχή ή άδειασμα, ή ενδεχομένως και τα δύο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.