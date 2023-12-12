Λογαριασμός
Επεισόδια στου Ρέντη: Σε σύνδεσμο της Δυτικής Αττικής αναζητούν τον καθοδηγητή (βίντεο)

Ο 18χρονος που συνελήφθη τον περιέγραψε ως έναν άντρα 35-40 ετών, ψηλό και αδύνατο, ο οποίος ήταν αυτός που μοίρασε τα φονικά πολεμοφόδια στους οπαδούς 

επεισόδια

Σε συνδέσμους των δυτικών προαστίων αναζητούν οι αρχές τους τους υπόπτους που εμπλέκονται στα επεισόδια στα οποία τραυματίστηκε ο 31χρονος αστυνομικός.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΪ το προσεχές διάστημα αναμένονται ανακοινώσεις σχετικά με την ταυτότητα του καθοδηγητή, τον οποίο ο 18χρονος που συνελήφθη περιέγραψε ως έναν άντρα 35-40 ετών, ψηλό και αδύνατο.

Σύμφωνα με την αστυνομία υπάρχει ένας στενός πυρήνας πέντε ατόμων μέσα στους οποίους βρίσκεται και ο καθοδηγητής, ο οποίος ήταν αυτός που μοίρασε τα φονικά πολεμοφόδια στους οπαδούς.

Πηγή: skai.gr

TAGS: επεισόδια έρευνες τραυματισμός οπαδική βία αστυνομικός
