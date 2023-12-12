Σε συνδέσμους των δυτικών προαστίων αναζητούν οι αρχές τους τους υπόπτους που εμπλέκονται στα επεισόδια στα οποία τραυματίστηκε ο 31χρονος αστυνομικός.
Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΪ το προσεχές διάστημα αναμένονται ανακοινώσεις σχετικά με την ταυτότητα του καθοδηγητή, τον οποίο ο 18χρονος που συνελήφθη περιέγραψε ως έναν άντρα 35-40 ετών, ψηλό και αδύνατο.
Σύμφωνα με την αστυνομία υπάρχει ένας στενός πυρήνας πέντε ατόμων μέσα στους οποίους βρίσκεται και ο καθοδηγητής, ο οποίος ήταν αυτός που μοίρασε τα φονικά πολεμοφόδια στους οπαδούς.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.