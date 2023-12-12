Σε συνδέσμους των δυτικών προαστίων αναζητούν οι αρχές τους τους υπόπτους που εμπλέκονται στα επεισόδια στα οποία τραυματίστηκε ο 31χρονος αστυνομικός.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΪ το προσεχές διάστημα αναμένονται ανακοινώσεις σχετικά με την ταυτότητα του καθοδηγητή, τον οποίο ο 18χρονος που συνελήφθη περιέγραψε ως έναν άντρα 35-40 ετών, ψηλό και αδύνατο.

Σύμφωνα με την αστυνομία υπάρχει ένας στενός πυρήνας πέντε ατόμων μέσα στους οποίους βρίσκεται και ο καθοδηγητής, ο οποίος ήταν αυτός που μοίρασε τα φονικά πολεμοφόδια στους οπαδούς.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.