Κασσελάκης: Το κλειδί για την αντιμετώπιση της οπαδικής βίας είναι ένα: πολιτική βούληση

«Το κλειδί για την αντιμετώπιση της οπαδικής βίας είναι ένα: πολιτική βούληση», τονίζει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Στέφανος Κασσελάκης, με ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ασκώντας κριτική στην κυβέρνηση ότι αδυνατεί να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της οπαδικής βίας και έτσι καταφεύγει σε μια τιμωρητική πολιτική παντού χωρίς στόχευση και αποτέλεσμα.

Σχολιάζει ειδικότερα ότι «η κυβέρνηση αποφάσισε να γίνονται αγώνες κεκλεισμένων των θυρών για δύο μήνες, κάνοντας ό,τι κάνει πάντα. Δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τη βία στα γήπεδα; Στρέφεται κατά όλων των φιλάθλων. Δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τη φοροδιαφυγή; Στρέφεται κατά όλων των ελεύθερων επαγγελματιών. Τιμωρητική πολιτική παντού, χωρίς στόχευση και αποτέλεσμα». Προσθέτει ότι «τα υπόλοιπα μέτρα που ανακοινώθηκαν, ήταν αυτά που προτείναμε το Σάββατο και παρουσίασα σήμερα το πρωί σε βίντεο». «Είναι τα αυτονόητα», αναφέρει, «το ζήτημα όμως είναι επιτέλους να εφαρμοστούν». «Γιατί και άλλες φορές η κυβέρνηση Μητσοτάκη εξήγγειλε μέτρα, και έκτοτε είχαμε τη δολοφονία ενός φιλάθλου πριν από λίγους μήνες και έναν αστυνομικό που τώρα παλεύει για τη ζωή του», συνεχίζει, προσθέτοντας ότι «το κλειδί για την αντιμετώπιση της οπαδικής βίας είναι ένα: πολιτική βούληση».

— Stefanos Kasselakis - Στέφανος Κασσελάκης (@skasselakis) December 11, 2023

Τομείς Προστασίας του Πολίτη και Αθλητισμού ΣΥΡΙΖΑ: Το μέτρο θα οδηγήσει στη μετακίνηση του προβλήματος σε άλλους αθλητικούς χώρους

Με ανακοίνωσή τους παράλληλα, οι τομεάρχες Προστασίας του Πολίτη και Αθλητισμού του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Μπάρκας και Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος αντίστοιχα, αναφέρουν ότι το οριζόντιο μέτρο για διεξαγωγή αναμετρήσεων δίχως θεατές αποτελεί την απέλπιδα προσπάθεια της Κυβέρνησης να διασωθεί πολιτικά και τονίζουν ότι το μέτρο θα οδηγήσει στη μετακίνηση του προβλήματος σε άλλους αθλητικούς χώρους.

Αναλυτικά οι ανακοίνωση των αρμόδιων τομέων του ΣΥΡΙΖΑ:

Αρχικά, επαναλαμβάνουμε τις θερμότερες ευχές μας για ταχεία ανάρρωση στον αστυνομικό που δέχτηκε τη δολοφονική επίθεση από μέλη του οργανωμένου εγκλήματος που, προφανώς, έχει εισχωρήσει στο οπαδικό κίνημα.

Με ιδιαίτερη ικανοποίηση ακούσαμε τον Κυβερνητικό εκπρόσωπο να υιοθετεί τις προτάσεις που καταθέτει δημόσια εδώ και τρεις ημέρες ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ- ΠΣ Στέφανος Κασσελάκης, όπως η απρόσκοπτη εποπτεία και κατόπτευση των αθλητικών εγκαταστάσεων με σύγχρονα συστήματα ασφαλείας μέσω καμερών υψηλής ευκρίνειας και η τοποθέτηση συστήματος ηλεκτρονικής εισόδου φιλάθλων με ταυτόχρονο έλεγχο ταυτοπροσωπίας. Θεωρούμε ότι η απουσία πρωτοβουλίας για την απεμπλοκή της αστυνομίας από την ασφαλή διεξαγωγή αθλητικών συναντήσεων και την μετάθεση της ευθύνης στις Αθλητικές Ανώνυμες Εταιρείες (ΠΑΕ, ΚΑΕ, ΤΑΑ), εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο προχειρότητας και προτεραιοποίησης της επικοινωνίας έναντι της ουσίας της Κυβέρνησης Μητσοτάκη.

Δυστυχώς, όμως, η Κυβέρνηση - για άλλη μια φορά - επιχειρεί να κάνει damage control χωρίς να αντιλαμβάνεται ότι η φωτιά δεν σβήνει με λάδι. Το οριζόντιο μέτρο για διεξαγωγή αναμετρήσεων δίχως θεατές αποτελεί την απέλπιδα προσπάθεια της Κυβέρνησης να διασωθεί πολιτικά για την ανεξέλεγκτη κι επικίνδυνη κατάσταση που δημιούργησε με την απραξία της τα τελευταία χρόνια.

Είναι ένα μέτρο που με μαθηματική ακρίβεια θα οδηγήσει στη μετακίνηση του προβλήματος σε άλλους αθλητικούς χώρους. Επί της ουσίας, το φαινόμενο της ακραίας παραβατικότητας θα φύγει από το ποδόσφαιρο και θα πάει, επί παραδείγματι, στο μπάσκετ, το βόλεϊ και το πόλο.

Η κυβέρνηση επιλέγει να τιμωρήσει το σύνολο των αθλητών, των υγιώς σκεπτόμενων φιλάθλων, των εργαζομένων στον αθλητισμό και συνολικά τον υγιή αθλητισμό αντί να εκπονήσει - όπως δεν έχει πράξει επί τέσσερα και πλέον χρόνια - ένα αποτελεσματικό και λειτουργικό σχέδιο αντιμετώπισης του φαινομένου που, επί ημερών της, έχει γιγαντωθεί.

Η κυβέρνηση οφείλει να δώσει εξηγήσεις: Το κλείσιμο των γηπέδων, ποιόν στόχο έχει και ποιόν τελικά εξυπηρετεί; Θεωρούν ότι το συγκεκριμένο μέτρο θα τερματίσει τη βία;

Τους υπενθυμίζουμε ότι όλα τα τραγικά περιστατικά - όπως η δολοφονία του Άλκη Καμπανού και του Μιχάλη Κατσουρή - δεν έγιναν μέσα στα γήπεδα και την ώρα των αγώνων, αλλά έξω από αυτά.

Το αυταρχικό και αναποτελεσματικό μέτρο διεξαγωγής αγώνων χωρίς θεατές αποτελεί ομολογία ανικανότητας της κυβέρνησης και επιχειρεί να αποκρύψει την πραγματική της ευθύνη, αφού η βία με οπαδικό μανδύα αποτελεί προϊόν μιας κοινωνικής διεργασίας και των συσσωρευμένων αδιέξοδων που ζει, επί ημερών της, η νέα γενιά.

Πηγή: skai.gr

