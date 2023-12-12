Σκρέκας: Υπάρχουν ευρήματα για παραπλανητικές εκπτώσεις - Οι έλεγχοι συνεχίζονται σε όλη την αγορά

«Υπάρχουν ευρήματα για παραπλανητικές εκπτώσεις, θα ελεγχθούν και θα επιβληθούν εκ νέου πρόστιμα» σημείωσε ο υπουργός Ανάπτυξης, Κώστας Σκρέκας, μιλώντας σήμερα το πρωί στον τηλεοπτικό σταθμό MEGA ενώ υπενθύμισε ότι από αύριο ξεκινάει το καλάθι των Χριστουγέννων και μεθαύριο, 15 Δεκεμβρίου, το κάλαθι των παιχνιδιών.

Ο υπουργός μίλησε για την μάχη κατά της ακρίβειας και πιο αναλυτικά ανέφερε: «Από αύριο ξεκινάει το χριστουγεννιάτικο καλάθι που δίνουμε την δυνατότητα στα νοικοκυριά να έχουν πρόσβαση σε βασικά καταναλωτικά αγαθά και σε προϊόντα που γεμίζουν το γιορτινό τραπέζι πχ όλα τα κρέατα. Προσδοκούμε όλες οι τιμές να είναι ίδιες ή χαμηλότερες σε αυτά τα προϊόντα. Φέτος έχουμε εντάξει και το αρνίσιο κρέας. Η κατανάλωσης του αρνίσιου κρέατος είναι συνήθης και την περίοδο των Χριστουγέννων, και προσεγγίζει τις καταναλώσεις του Πάσχα. Στο γιορτινό τραπέζι η βαρύτητα του κρέατος είναι μεγάλη, γι΄αυτό τα εντάξαμε στο καλάθι του νοικοκυριού και των Χριστούγεννων. Σήμερα οι τιμές του αρνιού κυμαίνονται από 11,5 ευρώ - 13 ευρώ το κιλό. Εμείς θέλουμε για τις γιορτινές μέρες οι τιμές του αρνιού να αποκλιμακωθούν και να κυμαίνονται κάτω από 11 ευρώ. Επίσης στόχος μας είναι η τιμή της γαλοπούλας να είναι ίδια με πέρσι. Βέβαια στο καλάθι των Χριστουγέννων συμπεριλαμβάνονται και όλα τα υπόλοιπα είδη που έχει το καλάθι του νοικοκυριού τυροκομικά προϊόντα κ.α.».

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι, από τις 15 Δεκεμβρίου ξεκινάει και το κάλαθι των παιχνιδιών «για να πάρουν χαρά και τα παιδιά».

Αναφερόμενος στην πορεία του πληθωρισμού ο υπουργός είπε «το Νοέμβριο φαίνεται ότι είχαμε μια αποκλιμάκωση του πληθωρισμού. Δεν σημαίνει όμως ότι έχουμε αποπληθωρισμό... Δεν μπορεί η ακρίβεια να αντιμετωπιστεί σε μία βραδιά. Η κυβέρνηση κάνει προσπάθειες να την μειώνει, αλλά έχουμε μεγάλη μάχη να δώσουμε».

Για την «εισαγόμενη ακρίβεια», ο κ. Σκρέκας επεσήμανε πως, «όλες οι χώρες της Ευρώπης έχουν αντίστοιχο ή υψηλότερο πληθωρισμό με την Ελλάδα. Έχουν αυξηθεί τα προϊόντα αγροδιατροφής, έχουν αυξηθεί οι πρώτες ύλες, οι τροφές, τα κτηνοτροφικά είδη, η ενέργεια και έχουμε μεγάλη αύξηση στα μεροκάματα στις αγροτικές δουλειές, λόγω έλλειψης προσωπικού. Επιπλέον από το 2020 και μετά έχει διπλασιαστεί και ο ετήσιος μέσος όρος αποζημίωσης λόγω καταστροφών από φυσικά φαινόμενα. Εμείς όμως δεν μένουμε αμέτοχοι. Ερχόμαστε με τα καλάθια του νοικοκυριού και τις μόνιμα μειωμένες τιμές».

Ειδικά για τη πρωτοβουλία της μόνιμης μείωσης τιμής, όπως είπε, «είναι σημαντική, γιατί δίνεται η ευκαιρία στα νοικοκυριά να αγοράσουν 1286 προϊόντα στα ράφια των σούπερ μάρκετ με μειωμένη τιμή για τους επομένους 6 μήνες».

Τέλος, ο υπουργός υπογράμμισε ότι οι έλεγχοι είναι εντατικοί και συνεχίζονται και για παραπλανητικές εκπτώσεις. «Έχουμε ευρήματα για παραπλανητικές εκπτώσεις, θα ελεγχθούν και θα επιβληθούν εκ νέου πρόστιμα», κατέληξε ο κ. Σκρέκας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

