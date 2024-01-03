Ερντογάν: Ενισχύουμε τις σχέσεις μας με τους γείτονές μας στη βάση του «καζάν-καζάν»

Οι τουρκικές αρχές προχώρησαν χτες σε 34 συλλήψεις, ενώ αναζητά άλλους 12 «πράκτορες των ισραηλινών μυστικών υπηρεσιών».

Οι επιχειρήσεις έγιναν σε οκτώ πόλεις, όπως ανέφερε ο Μανώλης Κωστίδης, και πραγματοποιήθηκαν μετά τις απειλές των ισραηλινών ότι θα στρέφονταν εναντίον μελών της Χαμάς οπουδήποτε κι αν βρίσκονται. Σύμφωνα με την Άγκυρα, οι πράκτορες είχαν στόχο μέλη της Χαμάς εντός της Τουρκίας.

Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί ακόμη μεγαλύτερη ένταση στις σχέσεις της Τουρκίας με το Ισραήλ.

Η παρουσιάστρια του Haberturk Μελτέμ Ατζέτ ανέφερε: «Μιλάμε για μεγάλη επιχείρηση. Εδώ μιλάμε για κινητοποίηση σε 8 πόλεις και συνελήφθησαν 34 άτομα και οι περισσότεροι είναι ξένοι. Υπάρχουν σημαντικές λεπτομέρειες. Στρατολογούσαν ανθρώπους μέσω κοινωνικών δικτύων, ή και δημοσίευση αγγελιών για εργασία και τις πληρωμές τις έκαναν με κρυπτονομίσματα για να μην υπάρχουν ´ίχνη αυτών των πληρωμών. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε σε 8 πόλεις. Πρέπει να δούμε το τι σημαίνει αυτή η οργάνωση εντός της Τουρκίας».

Ο Τσετινέρ Τσετίν, διευθυντής ειδήσεων τμήματος πολιτικής ασφάλειας είπε: «Εδώ βλέπουμε μια οργάνωση που δραστηριοποιήθηκε εντός της Τουρκίας με τις εντολές της Μοσάντ και των μυστικών υπηρεσιών του Ισραήλ. Όμως εκτός απο αυτό, οι εντολές και οι στόχοι καθορίζονταν απευθείας από το Ισραήλ. Αυτός είναι ένας μεγάλος κίνδυνος. Επίσης είναι σχεδόν σίγουρο που το Ισραήλ δεν θα αποδεχθεί τις ευθύνες και τις σχέσεις του».

Uluslararası Casusluk Faaliyetlerinin Tespit ve Deşifresine yönelik İstanbul merkezli 8️⃣ İlde eş zamanlı olarak düzenlenen “KÖSTEBEK” Operasyonunda 3️⃣3️⃣ şüpheli şahıs yakalandı❗️



Ülkemizin milli birlik ve beraberliğine karşı yürütülen casusluk faaliyetlerine asla izin… pic.twitter.com/cQDc9kq9E2 — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 2, 2024

Ο Ερντογάν προτείνει φόρμουλα «Καζάν - Καζάν» για τις σχέσεις με τους γείτονες

«Με την Ευρώπη και τις ΗΠΑ προσπαθήσαμε να αναπτύξουμε σχέσεις με αμοιβαίο σεβασμό»





Ο Τούρκος πρόεδρος είπε: «Δεν επιτρέψαμε στους βαρόνους του πολέμου να κάνουν τη χώρα μας μέρος των αιματηρών συγκρούσεων στο βορρά και το νότο. Παρά τις παρεμβάσεις των τρίτων προς την αντίθετη κατεύθυνση, προσπαθήσαμε να ενισχύσουμε τις σχέσεις μας με τους γείτονές μας με βάση μια προσέγγιση 'καζάν-καζάν' (win -win). Εξαλείφοντας τις διαφορετικές απόψεις με κάποιες χώρες της περιοχής μας, επαναφέραμε την συνεργασία μας σε επίπεδο που θα έπρεπε να είναι.

Την ώρα που φτάσαμε σε ιστορικά επίπεδα τις σχέσεις μας με τον τουρκικό κόσμο, προσπαθήσαμε να αναπτύξουμε συνεργασία με την Ευρώπη και την Αμερική με βάση τον αμοιβαίο σεβασμό. Ποτέ δεν απορρίψαμε το χέρι φιλίας που απλώθηκε στη χώρα μας. Πήγαμε τρέχοντας σε εκείνους που έκαναν ένα βήμα προς εμάς».

Η Τουρκία τρέχει μεγάλο πρόγραμμα ναυπήγησης φρεγατών και υποβρυχίων

Τούρκος αναλυτής: «Ναυπηγούμε τρεις φρεγάτες σε τρία ανυπηγεία και άλλα έξι υποβρύχια»

«Όλα τα ηλεκτρονικά και οπλικά συστήματα των φρεγατών είναι τουρκικής κατασκευής»

Ο στρατιωτικός αναλυτής Μετέ Γιασάρ ανέφερε: «Αυτή εδώ είναι η φρεγάτα Istanbul της κλασης Ε. Σε αυτό το πλοίο όλα τα ηλεκτρονικά συστήματα, τα οπλικά συστήματα και τα ραντάρ είναι τουρκικής κατασκευής. Εκτός απο τους κινητήρες δεν υπάρχει τίποτα άλλο που να είναι ξένης κατασκευής. Aυτή τη στιγμή ταυτόχρονα τρεις φρεγάτες ναυπηγούνται σε τρία τουρκικά ναυπηγεία. Αυτά θα παραδοθούν στο τουρκικό ναυτικό.

Και συνέχισε:«Επίσης ναυπηγούνται άλλα δυο πλοία με τις δυνατότητες της κλάσης του. Εθνικού πλοίου Milgem Eπίσης ένα υποβρύχιο παραδόθηκε και συνεχίζεται παράλληλα η ναυπήγηση 5 υποβρυχίων. Ξέρετε πόσο σημαντικό είναι αυτό; Eδώ μιλάμε για ταυτόχρονη ναυπήγηση . Εδὠ δεν αναφέρομαι σε μικρότερης κλάσης πλοία, όπως πυραυλακάτους, πλοία της ακτφυλακής κτλ. Εδώ μιλάμε για ναυπηγήσεις μεγάλων πλοίων και υποβρυχίων τα οποία θα ενταχθούν στο τουρκικό Ναυτικό».

Η Τουρκία προτείνει την συμπαραγωγή των κινητήρων των F-16

Θα χρησιμοποιηθεί στο τουρκικό «εθνικό μαχητικό» ΚΑΑΝ

THΛΕΟΠΤΙΚΌ ΔΙΚΤΥΟ TGRT HABER: «H Toυρκία κατέθεσε αίτημα στις ΗΠΑ για συμπαραγωγή των κινητήρων F-110 της General Electric που χρησιμοποιούνται στα F-16 αλλά και στο εθνικό μαχητικό Kaan. Έχει αναφερθεί πως μέχρι να κατασκευαστεί ο εθνικός κινητήρας, στο εθνικό μαχητικό Kaan θα χρησιμοποιείται ο κινητήρας F-110 και για να υπάρχει μαζική προμήθεια υπάρχει το αίτημα της συμπαραγωγής στην Τουρκία. Πάντως η Τουρκία έχει επαφές και με την βρετανική Rolls Royce για συμπαραγωγή κινητήρων . Αν και έχουν προχωρήσει οι επαφές δεν υπήρξε συμφωνία στο σχήμα της κοινοπραξίας».

