«Νομίζω ότι η Νέα Αριστερά έχει πολύ σημαντικότερες δυνατότητες από αυτό που καταγράφηκε στις πρώτες δημοσκοπήσεις», δήλωσε το πρωί της Τετάρτης ο ευρωβουλευτής Δημήτρης Παπαδημούλης στον ΣΚΑΪ και την εκπομπή 'ΣΗΜΕΡΑ'

«Η χώρα χρειάζεται ένα κόμμα της αριστεράς σοβαρό και αξιόπιστο», πρόσθεσε

«Η νέα γενιά που διοικεί υπό τον Αλέξη Χαρίτση νομίζω ότι είναι μία εγγύηση για μία ανοδική πορεία της Νέας Αριστεράς», σημείωσε

«Οι δημοσκοπήσεις λένε ότι ένα ποσοστό της τάξης του 25% θα μπορούσε να ψηφίσει το κόμμα της Νέας Αριστεράς, άρα υπάρχει χώρος», δήλωσε

«Ο ΣΥΡΙΖΑ του Κασσελάκη δεν έχει αξιοπιστία»

Σχετικά με τον ΣΥΡΙΖΑ και τον Στέφανο Κασσελάκη εκτίμησε ότι θα συνεχιστεί η καθοδική πορεία. «Ο ΣΥΡΙΖΑ του Κασσελάκη δεν έχει αξιοπιστία, δεν είναι εύκολο για έναν ηγέτη που ήταν θαυμαστής του Μητσοτάκη να είναι ηγέτης της Αριστεράς».

«Το δυστύχημα για τη χώρα και τη δημοκρατία είναι η παντοδυναμία της Νεάς Δημοκρατίας, παράγει αλαζονεία και μονομέρεια»

«Είμαστε στην κορυφή της της Ευρώπης σε ακρίβεια στα τρόφιμα, δεν είναι μια εισαγωμενη ακρίβεια, είναι μία ακρίβεια απληστίας που οφείλεται στη δίψα ορισμένων και με καρτέλ να κερδίσουν ακόμη περισσότερα, τα πρόστιμα που μπαίνουν είναι ένα 'χάδι' μπροστά σε αυτά που κερδίζουν», είπε

«Είναι κυβερνητική ευθύνη ο πληθωρισμός στα τρόφιμα», τόνισε

«Θα είναι δύσκολο για τον Αλέξη Τσίπρα να συνεχίζει να παραμένει σιωπηλός»

«Ο ΣΥΡΙΖΑ υπό Τσίπρα είχε μία ανοδική πορεία και μετά μία καθοδική, με τον Στεφανό Κασσελάκη πάει από το κακό προς το χειρότερο, αμφισβητεί βασικά κομμάτια από την παρακαταθήκη του Αλεξη Τσίπρα και για αυτό θα είναι δύσκολο για τον ίδιο να συνεχίζει να παραμένει σιωπηλός»

«Λειτούργησε ως μπούμερανγκ η διαρροή για το δάνειο Κασσελάκη»

Σχετικά με το δάνειο από τον Στέφανο Κασσελάκη στον ΣΥΡΙΖΑ δήλωσε: «Προσυπογράφω το σχόλιο του Θανάση Καρτερού ο οποίος είπε ότι διάφοροι για να επαινέσουν τον Κασσελάκη και να χτυπήσουν τον Τσίπρα έκαναν αυτή τη διαρροή βλάπτοντας και τον ΣΥΡΙΖΑ και τον ίδιο τον Κασσελάκη», είπε και πρόσθεσε «Επιζήμια, βλαπτική η διαρροή για το δάνειο Κασσελάκη, λειτούργησε ως μπούμερανγκ».

Τέλος, σχετικά με τον γάμο και την τεκνοθεσία των ομόφυλων ζευγαριών δήλωσε πως η θέση του είναι θετική «Να τηρήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης ότι είχε εξαγγείλει».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.