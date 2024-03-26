Μαρινάκης στο ΣΚΑΪ 100,3: Δεν τίθεται κανένα θέμα αλλοίωσης της έρευνας για το δυστύχημα των Τεμπών

«Η αστυνομία έχει πάει στη δικαιοσύνη τις πλήρεις συνομιλίες από τα καταγραφικά του ΟΣΕ, δεν τίθεται κανένα θέμα αλλοίωσης της έρευνας για το δυστύχημα των Τεμπών», τόνισε στον ΣΚΑΪ 100,3 ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, στον απόηχο δημοσιευμάτων ότι δόθηκαν στη δημοσιότητα παραποιημένες συνομιλίες του σταθμάρχη μετά το δυστύχημα.

Ο κ Μαρινάκης έκανε λόγο για αφήγημα αμφισβήτησης του ανθρώπινου λάθους, το οποίο έχει ήδη παραδεχτεί ο σταθμάρχης εξ αρχής. Συμπλήρωσε ότι δεν πρόκειται μόνο για ανθρώπινο λάθος ωστόσο αυτο δεν αμφισβητείται.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο, ανασύρθηκε «ένα λυμένο θέμα ένα χρόνο μετά, που δεν επηρεάζει την ουσία της υπόθεσης, για να παρουσιαστεί ως ένα ακόμα ζήτημα στο ευρύτερο αφήγημα της συγκάλυψης».

Μάλιστα σημείωσε ότι στο πλαίσιο της τραγικής αυτής υπόθεσης, υπάρχει πρόσφορο έδαφος να καλλιεργηθούν θεωρίες συνωμοσίας.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ζήτησε «να αφήσουμε τη δικαιοσυνη να κάνει ήσυχα αντικειμενικά και αμερόληπτα τη δουλειά της, να ερευνήσει τους πάντες και τα πάντα».

Με αφορμή τη πρόταση δυσπιστίας, την οποία χαρακτήρισε πολύ σημαντική κοινοβουλευτική διαδικασία, ο κ Μαρινάκης τόνισε πως λίγο μετά το δημοσίευμα έρχεται ο κ Ανδρουλάκης - ο οποίος έχει καταλογίσει τα χίλια μύρια όσα στην κυβέρνηση - και καταθέτει πρόταση δυσπιστίας 24 Μαρτιου για ένα θέμα από το οποίο δεν προκύπτει ούτε ζήτημα αλλοίωσης της δικαστικής έρευνας ούτε θεμα επηρεασμού της κοινής γνώμης γιατι ο σταθμάρχης έχει ομολογήσει.

«Έχουμε καθήκον - υπογράμμισε - όταν φαίνεται αν απειλείται η αλήθεια να βγούμε μπροστά και να μην αφήσουμε κανένα ψεγάδι καμία σπιθαμή παραπληροφόρησης

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος χαρακτήρισε συνειδητό υπονομευτή του πολιτεύματος τον Στέφανο Κασσελάκη, με αφορμή άρθρο του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ στην εφημερίδα των Συντακτών, με το οποίο ζητά τη διεξαγωγή εκλογών με διεθνείς παρατηρητες.

«Ο κ Κασσελακης ελαφρά τη καρδία παρουσιάζει την Ελλάδα ως τριτοκοσμική χώρα, δε θα το αφήσουμε να πέσει κάτω» σημείωσε ο κ. Μαρινάκης.

