Η λύση «στο σημερινό πολιτικό αδιέξοδο» είναι άμεση παραίτηση Μητσοτάκη και προκήρυξη εκλογών, «να φύγει ως εκλεγμένος πρωθυπουργός έπειτα από τις αποκαλύψεις για ένα τεράστιο σκάνδαλο, όπως άλλωστε θα γινόταν σε κάθε δημοκρατική χώρα της Ευρώπης», υποστηρίζει ο Στέφανος Κασσελάκης σε άρθρο του στην «Εφημερίδα των Συντακτών», αναφέροντας ότι γυρνάει στο στρατόπεδο μετά την παρέλαση στη Θήβα «συγκινημένος, ανανεωμένος, ανυποχώρητος».

«Η Ελλάδα θα επανέλθει στην ομαλότητα, είτε το θέλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης είτε όχι», σημειώνει.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ επικαλείται παραδείγματα πρωθυπουργών που παραιτήθηκαν με πολύ μικρότερες αφορμές, σημειώνοντας ότι «εμείς έχουμε την κυβερνητική συγκάλυψη ενός προαναγγελθέντος εγκλήματος που στέρησε τις ζωές 57 συμπολιτών μας».

«Όπως ανέφερε στη Βουλή ο πρωθυπουργός, "αυτά μπήκαν στο ζύγι του 41%"», σχολιάζει, για να τονίσει ότι προτείνει στον πρωθυπουργό «έξοδο με αξιοπρέπεια για να ξαναμετρήσουμε το "ζύγι", τώρα που αποκαλύπτεται ότι επιχειρήθηκε η χειραγώγηση της κοινής γνώμης και η συγκάλυψη του εγκλήματος ήδη από το ίδιο βράδυ της τραγωδίας».

Επιμένει δε στη διενέργεια εκλογών και των ευρωεκλογών με την παρουσία διεθνών παρατηρητών, θέτοντας το ερώτημα «ποια άλλη προηγμένη Δημοκρατία έχει κυβέρνηση που μπαζώνει τόπο εγκλήματος, που μοντάρει αποδεικτικό υλικό, που παρακολουθεί παράνομα πολιτικούς, στρατιωτικούς, επιχειρηματίες, που ιδιοποιείται παράνομα για κομματικούς λόγους απόρρητα προσωπικά στοιχεία εκλογέων;».

«Η δική μου πρόσκληση προς τον πρωθυπουργό είναι να διευκολύνει τις εξελίξεις παραιτούμενος», αναφέρει.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ εξηγεί γιατί το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης θα στηρίξει την πρόταση μομφής αν και θεωρεί ότι θα πρόκειται για μια «κοκορομαχία», σε σχέση με το ποιος θα την πιστωθεί, «μια διαδικασία-σόου, που δεν θα καταφέρει δυστυχώς τίποτα ως προς την ουσία, την κρατική συγκάλυψη του εγκλήματος των Τεμπών».

Σχολιάζει ότι «γύρω από την πρόταση μομφής στοιχίζονται όλοι εκείνοι οι "προοδευτικοί" πολιτικοί που απέκλειαν προεκλογικά τις αλλεπάλληλες προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για κυβερνητική συνεργασία, διατηρώντας τον Μητσοτάκη στην εξουσία» και τονίζει ότι «όμως ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ δεν θα συμπεριφερθεί ποτέ όπως εκείνοι. Δεν θα σταθεί ποτέ εξαίρεση στην προσπάθεια συνεννόησης των δημοκρατικών δυνάμεων του τόπου». «Είναι θέση αρχής και γι' αυτό θα στηρίξουμε την πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης, όσο κι αν αυτή δεν θα έχει πρακτικό αποτέλεσμα», υπογραμμίζει.

