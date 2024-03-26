Την πρόταση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Στέφανου Κασσελάκη, περί τοποθέτησης διεθνών παρατηρητών σε εθνικές εκλογές και ευρωεκλογές, κλήθηκε να σχολιάσει ο διευθυντής της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος Γιώργος Τσίπρας, στην εκπομπή «Σήμερα» στον ΣΚΑΪ.

«Υπάρχουν τρία γεγονότα σοβαρά, που χρειάζεται το καθεστώς αυτό» τόνισε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε ότι «το ένα αφορά τις υποκλοπές, το άλλο το σκάνδαλο της κ. Ασημακοπούλου, καθώς είχαμε διαρροή με τις λίστες των ευρωψηφοφόρων και το τρίτο αι το ψήφισμα του ευροκοινοβουλίου, που πρώτη φορά μεταπολιτευτικά, θέτει θέμα κράτους δικαίου στην Ελλάδα».

Στην ερώτηση, αν υπάρχει υπαρκτός φόβος νοθείας ο Γ. Τσίπρας απάντησε, πως «υπάρχει θεσμικό έλλειμα εμπιστοσύνης και για αυτό η πρόταση περι παρατηρητών» ενώ ως παράδειγμα έφερε «τα emails των ψηφοφόρων του εξωτερικού», τονίζοντας ενδεικτικά «ποια εμπιστοσύνη να υπάρχει πλέον όταν φεύγουν λίστες που αφορούν και στοιχεία με προσωπικά δεδομένα».

Όσον αφορά το πρακτικό ζήτημα της εν λόγω πρότασης ο κ. Τσίπρας ανέφερε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα υποβάλλει αίτημα στους ευρωπαϊκούς θεσμούς ώστε στις εθνικές εκλογές να τοποθετηθούν παρατηρητές.

Αναφορικά με την πρόταση δυσπιστίας που κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ, σημείωσε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα την υπογράψει.

Πηγή: skai.gr

