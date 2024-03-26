Ερντογάν: Κάναμε τζαμί την Αγία Σοφία - Έγινε πραγματικότητα το όνειρο 80 ετών

«Κάναμε τζαμί της Αγία Σόφια. Ήταν όνειρο 80 ετών και τώρα ακούγεται το κάλεσμα για προσευχή» δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος σε προεκλογική ομιλία εν όψει των δημοτικών εκλογών της Κυριακής.

«Η Κωνσταντινούπολη κατακτήθηκε και ο πορθητής έγινε ένας από τους μεγαλύτερους ηγεμόνες» είπε ακόμη.

Στην ίδια ομιλία ο Ερντογάν τραγούδισε «ο πρόεδρος είναι η κόρη του ματιού μας, ο σεβντάς είναι στα χείλη του κόσμου» θέλοντας να δώσει ώθησε στον εκλεκτό του για τον δήμο της Κωνσταντινούπολης, Μουράτ Κουρούμ.

Τουρκικά ΜΜΕ: Δεν το έκανε η Τουρκία, αλλά οι κομμουνιστές»

«Εμπόδισαν τα αμερικανικά άρματα μάχης στην Αλεξανδρούπολη - Η Αλεξανδρούπολη έχει μετατραπεί σε αμερικανική βάση»

Τηλεοπτικό δίκτυο A HABER: «Στην Ελλάδα, στην Αλεξανδρούπολη, οι Έλληνες κομμουνιστές διαδήλωσαν εναντίον των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ. Εμπόδισαν το τρένο, ανέβηκαν πάνω στο άρμα μάχης. Αυτές οι εικόνες είναι απο την Αλεξανδρούπολη που τα τελευταία χρόνια έχει μετατραπεί σχεδόν σε αμερικανική βάση. Τα μέλη του Κομμουνιστικού Κόμματος και η νεολαία του κόμματος αυτού εμπόδισαν ένα τρένο που μετέφερε αμερικανικό στρατιωτικό εξοπλισμό προς την Βουλγαρία».

Tηλεοπτικό δίκτυο HABER GLOBAL: «Στην Ελλάδα Αριστεροί διαδηλωτές εμπόδισαν τη διέλευση ενός τρένου που μετέφερε αμερικανικά τεθωρακισμένα οχήματα. Οι διαδηλωτές έγραψαν συνθήματα 'δολοφόνοι' και κρατούσαν σημαίες της Παλαιστίνης. Το τρένο δεν κατάφερε να συνεχίσει την πορεία του. Φὠναζαν συνθἠματα εναντίον του ΝΑΤΟ, κι έγραψαν συνθήματα εναντίον του ΝΑΤΟ. Ομάδα Κομμουνιστών διοργάνωσε διαδήλωση στην Αλεξανδρούπολη με στόχο το ΝΑΤΟ. Η ομάδα σταμάτησε το τρένο που μέσω της Βουλγαρίας,μετέφερε αμερικανικά άρματα μάχης προς Ουκρανία.»

Πηγή: skai.gr

