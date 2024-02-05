Στα μέτρα για το ρεύμα που αφορούν τους αγρότες αναφέρθηκε ο υπουργός Ενέργειας, Θεόδωρος Σκυλακάκης, στην εκπομπή «Αταίριαστοι» του ΣΚΑΪ, τονίζοντας ότι πρόκειται για πολλαπλές παρεμβάσεις και από κάποιες από αυτές οι αγρότες θα ωφεληθούν άμεσα, όπως είπε.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Ειδικότερα ο κ. Σκυλακάκης εξηγώντας αναλυτικά τις πρωτοβουλίες τις κυβέρνησης είπε ότι στα μέτρα συμπεριλαμβάνονται:

Μείον 10% στο αγροτικό ρεύμα

Ρύθμιση των πολύ μεγάλων χρεών που έχουν οι οργανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων που διαχειρίζονται οι αγρότες και φτάνουν τα 87 εκατομ. ευρώ όπου στη μεν Θεσσαλία θα δοθούν 8 εκατομ. ευρώ από τον κρατικό προϋπολογισμό. Οι ΟΕΒ εκεί θα περάσουν στον οργανισμό Διαχείρισης Υδάτων Θεσσαλίας με ρύθμιση των χρεών τους με το κράτος να πληρώνει το 75% των χρεών ενώ παράλληλα στους υπολοίπους οργανισμούς Εγγείων Βελτιώσεων θα γίνει ρύθμιση δεκαετίας με μηδενικό επιτόκιο, που θα επιδοτηθεί από το κράτος.

Το πρόγραμμα «Απόλλων» με το οποίο θα γίνει αξιοποίηση των υφιστάμενων επενδύσεων φωτοβολταϊκών ώστε να δοθεί αποκλειστικά ρεύμα στους οργανισμούς αυτούς, αλλά και στην τοπική αυτοδιοίκηση με χαμηλότερη τιμή

Κάτι αντίστοιχο θα γίνει σε σχέση με τους συνεργατικούς οργανισμούς και τους αγρότες που έχουν συμβολαιακή γεωργία όπου επίσης θα υπάρχει μία μακροχρόνια σύμβαση από τους παρόχους, πιθανότατα τη ΔΕΗ ώστε μέσω φωτοβολταϊκών και μπαταρίας που θα επιδοτηθούν από το κράτος να έχουν επί δεκαετία ρεύμα 30% κάτω

Ο υπουργός Ενέργειας τόνισε ότι από το πρώτο και το δεύτερο κομμάτι των μέτρων θα ωφεληθούν άμεσα οι αγρότες.

Πηγή: skai.gr

