Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών διέψευσε σήμερα ότι δεν ενημέρωσε το Ισραήλ σχετικά με το δρομολόγιο του οχήματός του που βρέθηκε στο στόχαστρο πυρών, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί, χθες, ένας από τους εργαζομένους του, ινδικής υπηκοότητας, στο νότιο τμήμα της Γάζας.

Ο ισραηλινός στρατός υποστήριξε ότι «δεν ενημερώθηκε σχετικά με το πρόγραμμα του οχήματος», το οποίο, σύμφωνα με τον ίδιο, βρισκόταν σε μια «ζώνη όπου εκτυλίσσονταν μάχες».

Στη Γενεύη, ένας εκπρόσωπος Τύπου των Ηνωμένων Εθνών, ο Ρολάντο Γκόμεζ, επιβεβαίωσε ότι «ο ΟΗΕ ενημερώνει τις ισραηλινές αρχές για τις κινήσεις όλων των οχηματοπομπών (του)», όπως «γίνεται σε όλα τα θέατρα επιχειρήσεων».

«Αυτό συνέβη χθες (Δευτέρα) το πρωί, τους είχαμε ενημερώσει. Επρόκειτο για ένα όχημα του ΟΗΕ που μπορούσε ξεκάθαρα να αναγνωριστεί», επισήμανε κατά τη διάρκεια τακτικής συνέντευξης Τύπου.

«Πρόκειται για ένα σαφές παράδειγμα του γεγονότος ότι πραγματικά δεν υπάρχει καμία ασφαλής τοποθεσία αυτήν τη στιγμή στη Γάζα», συμπλήρωσε ο ίδιος.

Ο Γκόμεζ διευκρίνισε ότι το μέλος της υπηρεσίας ασφαλείας του ΟΗΕ (UNDSS) που σκοτώθηκε χθες από τα πυρά εναντίον του οχήματος του οργανισμού ήταν ινδικής υπηκοότητας.

«Εκφράζουμε τη βαθιά θλίψη μας για την απώλεια του συνταγματάρχη Ουαΐμπχαβ Κάλε, ο οποίος εργαζόταν για την ασφάλεια των Ηνωμένων Εθνών», επιβεβαίωσε η αντιπροσωπεία της Ινδίας στα Ηνωμένα Έθνη στη Νέα Υόρκη.

«Στέλνουμε τα πιο ειλικρινή συλλυπητήριά μας στην οικογένειά του σε αυτήν τη δύσκολη περίοδο», συμπλήρωσε.

Πρόκειται για τον πρώτο θάνατο ενός ξένου εργαζομένου του ΟΗΕ στα παλαιστινιακά εδάφη από την έναρξη του πολέμου, την 7η Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, ένα άλλο μέλος του UNDSS τραυματίστηκε από αυτά τα πυρά και το όχημα επλήγη την ώρα που οι δύο αυτοί άνθρωποι μετέβαιναν στο ευρωπαϊκό νοσοκομείο της Ράφας.

«Πλήρη έρευνα»

Σε ερώτημα του Γαλλικού Πρακτορείου, ο ισραηλινός στρατός έστειλε ένα δελτίο Τύπου που φάνηκε πως το είχε συντάξει χθες, αναφέροντας πως η υπηρεσία UNDSS τον ενημέρωσε για τα γεγονότα.

«Εξετάζουμε αυτήν την στιγμή την υπόθεση», πρόσθεσε ο στρατός, χωρίς να αποδίδει την ευθύνη για τα πυρά.

Ο Γκόμεζ, εκπρόσωπος Τύπου του ΟΗΕ στη Γενεύη, είπε ότι ο γενικός γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες «ζήτησε να διεξαχθεί μια πλήρης έρευνα».

«Θέλουμε οι υπεύθυνοι να λογοδοτήσουν. (…) Οι εργαζόμενοι σε διεθνείς ανθρωπιστικές οργανώσεις δεν αποτελούν στόχο. Τέτοιου είδους επιθέσεις πρέπει να σταματήσουν», τόνισε.

Πολλοί Παλαιστίνιοι εργαζόμενοι των Ηνωμένων Εθνών έχουν σκοτωθεί στη Λωρίδα της Γάζας από την έναρξη του πολέμου. Η Unrwa, η υπηρεσία του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες, έκανε γνωστό πως μόνο εκείνη έχει χάσει 188 από τους 13.000 υπαλλήλους της στη Γάζα.

«Κανείς δεν είναι ασφαλής στη Γάζα, περιλαμβανομένων των εργαζομένων σε οργανώσεις αρωγής», δήλωσε ο Φιλίπ Λαζαρινί, ο επικεφαλής της Unrwa, σε ανάρτησή του στο X.

Πηγή: skai.gr

