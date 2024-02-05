Λογαριασμός
Στα μπλόκα των αγροτών ο Δημήτρης Κουτσούμπας στις 8 Φεβρουαρίου

Τα μπλόκα των αγροτών σε Βοιωτία, Φθιώτιδα, Μαγνησία, Λάρισα, Τρίκαλα και Καρδίτσα θα επισκεφθεί ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας,

Τα μπλόκα των αγροτών σε Βοιωτία, Φθιώτιδα, Μαγνησία, Λάρισα, Τρίκαλα και Καρδίτσα θα επισκεφθεί ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, την Πέμπτη 8 Φεβρουαρίου.

Αναλυτικά, το πρόγραμμα της επίσκεψης του κ. Κουτσούμπα έχει ως εξής:

  • Στις 10:30 στο Κάστρο Βοιωτίας.
  • Στις 11:30 στην Αταλάντη Φθιώτιδας.
  • Στις 12:30 στην Ανθήλη Φθιώτιδας.
  • Στις 17:00 στον Αλμυρό Μαγνησίας.
  • Στις 17:30 στο Στεφανοβίκειο Μαγνησίας.
  • Στις 18:00 στον Πλατύκαμπο Λάρισας.
  • Στις 19:30 στον Ζάρκο Τρικάλων.
  • Στις 20:30 στον Κόμβο Ε65 στην Καρδίτσα.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

TAGS: Δημήτρης Κουτσούμπας ΚΚΕ Αγρότες
