Τα μπλόκα των αγροτών σε Βοιωτία, Φθιώτιδα, Μαγνησία, Λάρισα, Τρίκαλα και Καρδίτσα θα επισκεφθεί ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, την Πέμπτη 8 Φεβρουαρίου.

Αναλυτικά, το πρόγραμμα της επίσκεψης του κ. Κουτσούμπα έχει ως εξής:

Στις 10:30 στο Κάστρο Βοιωτίας.

Στις 11:30 στην Αταλάντη Φθιώτιδας.

Στις 12:30 στην Ανθήλη Φθιώτιδας.

Στις 17:00 στον Αλμυρό Μαγνησίας.

Στις 17:30 στο Στεφανοβίκειο Μαγνησίας.

Στις 18:00 στον Πλατύκαμπο Λάρισας.

Στις 19:30 στον Ζάρκο Τρικάλων.

Στις 20:30 στον Κόμβο Ε65 στην Καρδίτσα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

