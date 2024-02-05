Λογαριασμός
Ο Γιώργος Γεραπετρίτης στη Διπλωματική Ακαδημία του ΥΠΕΞ - Καλωσόρισε τους νέους υποψήφιους Ακολούθους Πρεσβείας

Μιλώντας στους σπουδαστές, επεσήμανε ότι η πορεία τους στη Διπλωματική Υπηρεσία θα είναι μια διαρκής λειτουργία προσφοράς προς την υπηρεσία και την πατρίδα

Γεραπετρίτης

Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης μετέβη σήμερα στη Διπλωματική Ακαδημία του υπουργείου Εξωτερικών και συνεχάρη τους υποψήφιους ακολούθους πρεσβείας της KH' Εκπαιδευτικής Σειράς για την επιτυχία τους στον εισαγωγικό διαγωνισμό για την ένταξη στην Διπλωματική Υπηρεσία του υπουργείου Εξωτερικών.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών, ο κ. Γεραπετρίτης, στη διάρκεια της ομιλίας του προς τους σπουδαστές, επεσήμανε ότι η πορεία τους στη Διπλωματική Υπηρεσία θα είναι μια διαρκής λειτουργία προσφοράς προς την υπηρεσία και την πατρίδα.

Κατά τη διάρκεια των σπουδών τους στην ακαδημία, οι νέοι διπλωμάτες θα αποκτήσουν εφαρμοσμένη γνώση και θα αναπτύξουν δεξιότητες που θα είναι χρήσιμες επί του πεδίου, τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι η διπλωματία δεν ασκείται πλέον μόνο με παραδοσιακούς συμβατικούς τρόπους αλλά και μέσω νέων μορφών ήπιας διπλωματίας, αναφέρει το Υπουργείο Εξωτερικών.

