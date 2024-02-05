Η κυβέρνηση στηρίζει ενεργά τον αγροτικό κόσμο, μια από τις μεγαλύτερες «βιομηχανίες» της χώρας που συμβάλλει σημαντικά και στην αύξηση του ΑΕΠ, αλλά και στην κάλυψη των εγχώριων επισιτιστικών αναγκών, ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

Ωστόσο, σημείωσε ότι «οι πόροι που έχουμε στην διάθεσή μας δεν είναι ανεξάντλητοι γι’ αυτό και δεν εξετάζονται επιπρόσθετα μέτρα».

Ερωτηθείς ειδικότερα για τις κινητοποιήσεις των αγροτών, ο κ. Μαρινάκης είπε ότι «οι παρεμβάσεις της κυβέρνησης δεν ξεκίνησαν λόγω των κινητοποιήσεων και ο πρωθυπουργός έχει αποδείξει ότι είναι δίπλα στην κοινωνία πάντοτε όμως με ρεαλισμό και αυτό που λέει γνωρίζει ότι μπορεί να γίνει πράξη», ενώ απαντώντας για το εάν επίκειται συνάντηση του πρωθυπουργού με τους αγρότες απάντησε ότι «δεν γνωρίζω να έχει προγραμματιστεί κάποια συνάντηση όμως υποχρέωση της κυβέρνησης είναι να συμμερίζεται πλήρως την ανησυχία των πολιτών, να προσπαθεί να ικανοποιήσει το μεγαλύτερο μέρος των αιτημάτων των επαγγελματικών ομάδων».

Οι αγρότες της Χαλκιδικής με τα τρακτέρ βρίσκονται έξω από τη Θεσσαλονίκη προσπαθώντας να φτάσουν στο ΥΜΑΘ για να επιδώσουν ψήφισμα με τα αιτήματά τους - Η αστυνομία διέκοψε την πορεία τους με κλούβα στο Λάκκωμα.

Αύριο στην πανελλαδική σύσκεψη στη Νίκαια της Λάρισας, οι αγρότες θα αποφασίσουν στις 12 το μεσημέρι για το μέλλον και τη μορφή των κινητοποιήσεών τους.

Όπως μετέδωσε ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ Πάνος Γαρουφαλιάς από τα Τρίκαλα, η αυριανή απόφαση θα είναι κατά πάσα πιθανότητα κλιμάκωση των κινητοποιήσεων, με δύο προτάσεις: τους πολύωρους αποκλεισμούς δρόμων και την κάθοδο στην Αθήνα.

Αναλυτικά η εισαγωγική τοποθέτηση του κ. Μαρινάκη:

Την Πέμπτη 1.2.2024 ανακοινώθηκε από την ΕΛΣΤΑΤ, ότι ο δείκτης της ανεργίας τον Δεκέμβριο του 2023 έπεσε στο 9,2% στην χώρα μας, δηλαδή 3 μονάδες χαμηλότερος από το Δεκέμβριο του 2022.

Μάλιστα, η ανεργία στις γυναίκες έπεσε 4,5 μονάδες από πέρυσι στο 11,7% και στους νέους 8,1 μονάδες από πέρυσι στο 22,3%.

Το 2023 δημιουργήθηκαν 102.000 νέες θέσεις εργασίας, ενώ από το 2019 έχουν δημιουργηθεί περίπου 400.000 νέες θέσεις εργασίας.

Η συνεκτική δημοσιονομική πολιτική της Κυβέρνησης, η αναπτυξιακή πορεία της οικονομίας, η στόχευση στην προσέλκυση μεγάλων επενδύσεων και το ευνοϊκό επενδυτικό περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί τα τεσσεράμισι τελευταία χρόνια έχουν ανοίξει τον δρόμο για την αύξηση των νέων θέσεων εργασίας, όπως είχαμε δεσμευθεί. Η μείωση της ανεργίας είναι αυτή που οδήγησε στην δρομολόγηση του «ξεπαγώματος» των τριετιών και συνακόλουθα στην αύξηση των αποδοχών για υπαλλήλους του ιδιωτικού τομέα.

Είναι δέσμευση της Κυβέρνησης για αυτή την τετραετία να συνεχίσουμε να αυξάνουμε τους μισθούς και το διαθέσιμο εισόδημα όλων των πολιτών με στόχο μέχρι το τέλος της τετραετίας ο κατώτατος μισθός να φτάσει τα 950 ευρώ και ο μέσος μισθός τα 1500.

Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε την επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης για το αγροτικό πετρέλαιο σε συνέχεια των δύο προηγούμενων ετών που εφαρμόστηκε το μέτρο με στόχο την ανακούφιση του αγροτικού κόσμου από το αυξημένο κόστος.

Παράλληλα, 5 νέα μέτρα ανακοινώθηκαν για τη μείωση του ενεργειακού κόστους των αγροτών:

- Η ΔΕΗ θα προσφέρει πρόσθετη έκπτωση 10% στο αγροτικό ρεύμα από τον Μάιο μέχρι και τον Σεπτέμβριο.

- Υλοποιείται ρύθμιση των χρεών προς τη ΔΕΗ των Τοπικών και Γενικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων που φτάνουν σήμερα τα 87 εκ. ευρώ. Στην Θεσσαλία οι ΟΕΒ θα καταργηθούν και θα ενταχθούν οι σχετικές δραστηριότητες στον νέο Οργανισμό Υδάτων Θεσσαλίας με το κράτος να αναλαμβάνει το 75% του χρέους των ΟΕΒ της Θεσσαλίας. Στην υπόλοιπη Ελλάδα τα υπόλοιπα χρέη θα ρυθμιστούν με δεκαετή εξόφληση και μηδενικό επιτόκιο το οποίο θα επιδοτηθεί από το κράτος.

- Στα πλαίσια της αντιμετώπισης του αυξημένου ενεργειακού κόστους των αγροτών, η κυβέρνηση θα εξασφαλίσει στους αγρότες που συμμετέχουν σε συνεργατικά σχήματα και στους αγρότες που ασκούν συμβολαιακή γεωργία, μεσοπρόθεσμη μείωση του κόστους της τάξεως του 30% σε σχέση με τις σημερινές τιμές για μια δεκαετία.

- Για τους μεμονωμένους αγρότες θα ξεκινήσει άμεσα νέο Πρόγραμμα αποκλειστικά για αγρότες με τίτλο «Φωτοβολταϊκά στο Χωράφι», ύψους 30 εκ. ευρώ.

- Σημαντική τομή είναι και το Πρόγραμμα Απόλλων, το μεγαλύτερο πρόγραμμα ενεργειακού συμψηφισμού με πράσινη ενέργεια στη χώρα.

Το συνολικό κόστος των μέτρων ανέρχεται στα 150 εκατομμύρια ευρώ για το ζήτημα του ενεργειακού κόστους και 82 εκ. ευρώ για την επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο.

Όπως δήλωσε ο Πρωθυπουργός από τις Βρυξέλλες: «Η Ελλάδα αγωνίστηκε για να υπάρξουν τροποποιήσεις για το έτος 2024 σχετικά με το καθεστώς αγρανάπαυσης το οποίο είχε επιβληθεί από την Κοινή Αγροτική Πολιτική. Παραπάνω από ένα εκατομμύριο στρέμματα απελευθερώνονται για Έλληνες αγρότες, για συγκεκριμένες καλλιέργειες. Αυτό σημαίνει πρόσθετο εισόδημα αλλά φυσικά και συνδεδεμένες ενισχύσεις για τα στρέμματα αυτά τα οποία θα καλλιεργηθούν».

Η χώρα μας ζητά να επανεξεταστούν στοιχεία της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής και να εξετάσουμε, που μπορούν να γίνουν παρεμβάσεις με στόχο μια ομαλότερη προσαρμογή στις νέες περιβαλλοντικές απαιτήσεις της πράσινης γεωργίας.

Η Κυβέρνηση στηρίζει ενεργά τον αγροτικό κόσμο, μια από τις μεγαλύτερες «βιομηχανίες» της χώρας που συμβάλλει σημαντικά και στην αύξηση του ΑΕΠ αλλά και στην κάλυψη των εγχώριων επισιτιστικών αναγκών.

Έχουμε δεσμευθεί πως όσο διαρκεί η πληθωριστική κρίση θα στηρίζουμε τα νοικοκυριά και τους επαγγελματίες, με λελογισμένα μέτρα που δεν υπερβαίνουν τις δημοσιονομικές δυνατότητες της χώρας.

Η οικονομία της χώρας βελτιώνεται γι’ αυτό και είμαστε σε θέση να διαθέσουμε αυτό το πακέτο μέτρων για την ενίσχυση των αγροτών. Οι πόροι όμως που έχουμε στην διάθεσή μας δεν είναι ανεξάντλητοι γι’ αυτό και δεν εξετάζονται επιπρόσθετα μέτρα.

Ανοίγει τα επόμενα εικοσιτετράωρα η πλατφόρμα arogi.gov.gr για τις νέες ή επιπρόσθετες αιτήσεις πρώτης αρωγής προς τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις και τις κτηνοτροφικές μονάδες για τις περιοχές που επλήγησαν από τα ακραία πλημμυρικά φαινόμενα του Σεπτεμβρίου του 2023 στη Θεσσαλία και σε άλλες περιοχές.

Το ποσό της αρωγής θα κυμαίνεται από 5.000 έως 10.000 ευρώ ανάλογα με τη βαρύτητα των ζημιών που έχουν υποστεί. Οι καταβολές πρώτης αρωγής σε φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις συνεχίζονται. Την Παρασκευή καταβλήθηκαν 795.000 ευρώ σε 240 φυσικά πρόσωπα και 7,7 εκατομμύρια ευρώ προς 600 πληγείσες επιχειρήσεις.

Αθροιστικά, λοιπόν, μέχρι σήμερα, έχουν καταβληθεί 147,7 εκατ. ευρώ προς 43.512 νοικοκυριά, επιχειρήσεις, αγροτικές εκμεταλλεύσεις και κτηνοτροφικές μονάδες.

Αναμένεται την Πέμπτη η ψήφιση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την «Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας» που ρυθμίζει βασικά ζητήματα σχετικά με το προσωπικό, τη διοίκηση και τη λειτουργία της.

Αποτελεί ένα κρίσιμο βήμα προκειμένου η «Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας» να ανταποκριθεί στις αυξανόμενες εθνικές ανάγκες, αλλά και τις επιτακτικές ενωσιακές δεσμεύσεις, αναβαθμίζοντας το επίπεδο εποπτείας, ενημέρωσης και υποστήριξης των εμπλεκόμενων φορέων στον τομέα της Κυβερνοασφάλειας και ενισχύοντας το οικοσύστημα ψηφιακής καινοτομίας στη χώρα, μέσω της διαμόρφωσης ενός περιβάλλοντος με ασφαλείς υποδομές.

Στο πλαίσιο του επιχειρησιακού σχεδιασμού της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής για την αντιμετώπιση παραβάσεων που οδηγούν σε τροχαία ατυχήματα υλοποιήθηκαν το πρώτο πενθήμερο του Φεβρουαρίου εντατικοί στοχευμένοι έλεγχοι, με στόχο την ασφαλή κυκλοφορία των πολιτών.

Τα ειδικά συνεργεία ελέγχων πραγματοποίησαν συνολικά 16.030 ελέγχους οχημάτων, εστιάζοντας στη βεβαίωση επικίνδυνων παραβάσεων. Βεβαιώθηκαν πάνω από 4.580 παραβάσεις που οδήγησαν σε συλλήψεις, αφαιρέσεις αδειών κυκλοφορίας κλπ.



