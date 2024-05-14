Μεγάλη πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε συγκρότημα αποθήκης στη στρατιωτική βάση Tel Hashomer στην πόλη Ραμάτ Γκαν στο Ισραήλ με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη για την κατάσβεσή της.
מחסן ציוד עלה באש בבסיס תל השומר: 12 רכבי כיבוי עם 4 צוותים, ו-3 רכבי אספקת מים נוכחים במקום@AnnaPines_ pic.twitter.com/scvyY20KXj— כאן חדשות (@kann_news) May 14, 2024
Οι αποθήκες χρησιμοποιούνταν για την αποθήκευση εξοπλισμού ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια της πυρκαγιάς.
Η Πυροσβεστική αναφέρει ότι στο σημείο βρίσκονται 28 πυροσβεστικά οχήματα.
Πηγή: skai.gr
