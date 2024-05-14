Λογαριασμός
Μεγάλη πυρκαγιά σε στρατιωτική βάση του Ισραήλ - Δείτε βίντεο

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε συγκρότημα αποθηκών

Φωτιά_Ισραήλ

Μεγάλη πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε συγκρότημα αποθήκης στη στρατιωτική βάση Tel Hashomer στην πόλη Ραμάτ Γκαν στο Ισραήλ με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη για την κατάσβεσή της.

Οι αποθήκες χρησιμοποιούνταν για την αποθήκευση εξοπλισμού ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια της πυρκαγιάς.

Η Πυροσβεστική αναφέρει ότι στο σημείο βρίσκονται 28 πυροσβεστικά οχήματα.
 

TAGS: Ισραήλ Πυρκαγιά στρατιωτική βάση
